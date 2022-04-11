«Войны выигрывают на поле боя». Боррель призвал срочно передать оружие Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза «в течение нескольких дней» принять решение о новых поставках оружия Киеву, сообщают источники Bloomberg. 11 апреля политик встречается с главами МИД стран ЕС, чтобы обсудить итоги своей поездки в украинскую столицу, расширение помощи Украине и новые санкции против России. Приехав в Люксембург, он заявил, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны предоставить Украине вооружение, которое ранее запрашивали в Киеве, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Решение должно быть принято «в течение нескольких дней, а не недель», поскольку в ближайшее время Россия якобы может активизировать свои действия на востоке Украины.

По словам собеседников агентства, большинство правительств ЕС уже пообещали изучить поступавшие от украинских властей запросы на вооружение, в том числе на танки и реактивные системы залпового огня, но никто пока не дал ответа, смогут ли они предоставить оружие — и в какие сроки. Ожидается, что эта тема станет ключевой для обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Боррель выразил уверенность, что разрешить конфликт на Украине можно только силовым путем. «Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

«Я доложу министрам об итогах поездки в Киев совместно с главой Еврокомиссии. Мы стали там свидетелями жесткой агрессии против гражданского населения… Мы также обсудим, как мы можем лучше поддержать Украину и Международный уголовный суд», — анонсировал он темы переговоров. Спецоперация России на Украине. 47-й день Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приедет лидер страны ЕС... 11 апреля 16:39

Как предполагает Боррель, «в ближайшие дни» эскалация напряженности лишь усилится, но в Киев «теперь можно ездить без проблем». «В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», — отметил глава евродипломатии.

Ранее Боррель уже делал заявления о приоритетности военной победы. 9 апреля, после поездки в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским, он опубликовал в Twitter пост со словами о том, что «война на Украине должна быть выиграна на поле боя». Он напомнил тогда, что ЕС выделил еще €500 млн на закупку оружия для украинской армии, а также призвал усилить санкционное давление на Россию, в частности, «сделать больше в энергетическом секторе».

Как реагировали в РФ

Комментируя пост Борреля, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Евросоюз «отделом экономических сношений НАТО». «Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз», — написала она в Telegram. «Россия не тот сосед, каким мы ее считали». Финляндия и Швеция идут в НАТО В связи с проведением военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия намерены... 11 апреля 12:47

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после твита о военном разрешении конфликта Боррель «должен быть немедленно отправлен в отставку странами ЕС». «Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем. Хотя всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине.<...> Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — говорилось в посте Володина.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел слова Борреля «дикостью» и «безумием». «Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Сегодняшнее заявление главы дипломатии ЕС уже прокомментировал глава МИД Сергей Лавров, назвавший его «из ряда вон выходящим». По мнению министра, ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления РФ.

С критикой слов Борреля выступил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: «Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева».

По мнению Косачева, «подобного рода безответственных заявлений» можно было бы ожидать от политиков, представляющих НАТО, но не от высшего чиновника Евросоюза. Если заявление Борреля «будет реализовано в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», это будет означать лишь новые жертвы и потери со стороны Украины, но не изменит «ситуацию по существу», считает сенатор.