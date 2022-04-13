«Оковы ждут тебя». СБУ заявила о задержании Медведчука

Украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука задержали на Украине по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского. Медведчук был под домашним арестом, откуда бежал после начала спецоперации на Украине. Его защита, впрочем, поясняла, что политик ушел из дома из-за поступающих угроз, а в остальном соблюдал назначенные судом условия. СБУ назвала Медведчука пророссийским предателем.

Медведчук прятался от правоохранительных органов и даже надел для маскировки украинскую военную форму, заявила Служба безопасности Украины.

«Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!», — сообщил глава СБУ Иван Баканов.

СБУ назвала Медведчука «пророссийским политиком», который «годами» работал на Россию. Служба уточнила, что задержала политика по поручению Зеленского. Медведчук заявил, что Запад наживается на украинском кризисе Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор... 20 февраля 10:01

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», — передал Баканов.

СБУ опубликовала фото Медведчука в военной форме и в наручниках.

Зеленский также опубликовал фотографию, на которой Медведчук или очень похожий на него человек в форме сидит на стуле в наручниках. «Проведена спецоперации благодаря СБУ! Молодцы! Детали потом», — подписал фото украинский президент.

В Кремле пока проверяют достоверность информации. «Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных PR-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кто вы, пане Медведчук

Виктору Медведчуку 66 лет, он родился 7 августа 1954 года в Красноярском крае, где его отец находился в ссылке «за участие в украинской националистической деятельности». В 1960-е семья вернулась на территорию Украинской ССР. Политическую карьеру Медведчук начал в 90-ые.

Успел побывать во главе администрации президента Украины в 2002—2005 годах, вице-спикером Верховной рады Украины в 1998—2000 годах.

Сейчас является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время военного положения, введенного после начала российской спецоперации, приостановить деятельность 11 политических партий, в том числе ОПЗЖ. 28 марта партия объявила о приостановке работы. Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти Ошибки власти на Украине стали причиной того, что в стране наступил энергетический кризис. Об этом... 24 октября 21:59

Медведчук — бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и кум президента России Владимира Путина. В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука.

Путин в 2017 году назвал украинского политика националистом. «Я считаю, что Виктор Медведчук — украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился», — говорил Путин.

Медведчук на это возражал, что у Путина «специфическое понимание национализма в Украине».

В чем Медведчука обвиняют на Украине

В мае прошлого года Генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене и нарушении правил ведения войны (часть 1 статьи 111, часть 3 статьи 15 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, как уточняла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова). Депутат Украины от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко уточнял, что в интервью российскому телеканалу RT Медведчук допустил ряд высказываний, «которые можно трактовать как государственную измену».

Кроме того, по версии обвинения, Медведчук передавал российским спецслужбам через находившегося в России однопартийца Тараса Козака данные о местоположении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины», его личном составе и боевой подготовке. Тайные наказы Зеленскому. ЕС вступился за Медведчука Главы стран ЕС потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отпустить из-под домашнего ареста главу... 23 декабря 16:32

Часть обвинения также связана с месторождением «Глубокая» на крымском шельфе Черного моря. Генпрокуратура Украины утверждала, что после того, как контроль над Крымом перешел России, Медведчук вместе с Козаком стали передавать данные о месторождении России.

Также Медведчук проходит подозреваемым по делу о создании организации, которая под видом помощи украинцам в трудоустройстве в России собирала данные о них и вербовала их. По версии следствия, Медведчук и Козак якобы получили «от неустановленных лиц» информацию о новом проекте «Проминь» (укр. — «Луч») и приняли участие в его доработке.

Как следует из нескольких страниц описания проекта, опубликованных СБУ, «Проминь» должен был стать симбиозом агентства по трудоустройству и обучению украинских граждан в РФ, финансового сервиса денежных переводов мигрантов на родину и общественной организации, помогающей украинцам интегрироваться в России. Граждан Украины, которые приезжают в РФ на заработки и учебу, инициаторы проекта называют «ценным ресурсом» не только для рынка труда, но и для «восстановления дружеских отношений» и «решения внутриполитических задач» через консолидацию их на выборах. Военная операция РФ на Украине. 48-й день Завершился 48-й день военной операции РФ на Украине. Владимир Путин заявил, что Киев отошел от... 13 апреля 00:02

Около последнего пункта Медведчук, якобы, рукой приписал «главное». Эту приписку следствие считает госизменой. В информации о проекте также прописано тесное сотрудничество с МВД и ФСБ России, что следствие полагает доказательством связи Медведчука с российскими спецслужбами.

Позже, осенью прошлого года Медведчука обвинили в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны. По версии СБУ, Медведчук участвовал в контрабанде угля с Донбасса, поставки откуда на Украину запрещены. По версии следствия, в этом политику помогало высшее руководство России. Он, в свою очередь, пояснял, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти.

Медведчук подчеркивал, что у следствия нет доказательств, и называл обвинения политически мотивированными. Он считает, что это ответ Киева на то, что политик посмел критиковать действующую власть Украины. В партии Медведчука происходящее описывали как «расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения».

Побег из-под ареста

С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. В конце февраля, после начала российской спецоперации МВД Украины сообщило, что политик сбежал. «Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него [отслеживающий перемещения электронный] браслет, и территориальная оборона Киева поговорит с ним по душам», — пообещал министр внутренних дел Антон Геращенко.

Адвокат политика Лариса Чередниченко поясняла, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остается в городе. По ее словам, Медведчуку поступали угрозы.

«В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности», — сказала она.

В марте украинский суд заочно арестовал Медведчука.