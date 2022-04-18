«Россия выдержала беспрецедентное давление»

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам, 18 апреля 2022 года

Президент России Владимир Путин считает, что российские власти приняли правильное решение в острый момент и не стали жестко регулировать работу рынка. В итоге, несмотря на санкции, ситуация в стране стабилизируется, курс рубля избежал резкого и долгосрочного падения. Глава ЦБ, в свою очередь, сконцентрировала влияние на дальнейших рисках из-за санкций. Например, Эльвира Набиуллина напомнила, что почти все товары сейчас производятся с участием импорта.

Оценка Путина

Российское правительство поступило верно, когда решило в сложной ситуации не пытаться «вручную» управлять рынком, сообщил Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, на совещании по экономическим вопросам.

«Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — пояснил президент.

Путин признал, что в России наблюдался «недолгий ажиотаж» по ряду товаров. Но, по словам президента, такое в кризисных ситуациях «бывает постоянно». Сейчас же розничный спрос пришел в норму, и запасы торговых сетей восстанавливаются. «С радостью обсудим». США назвали условие для ослабления санкций США допускают, что часть санкций против России можно снять, заявил помощник американского президента... 14 апреля 18:47

В то же время президент указал на инфляцию, которая стабилизируется, но остается высокой. «Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — уточнил он.

В этой связи глава государства напомнил, что власти решили проиндексировать все социальные выплаты, пенсии, зарплаты бюджетников. Конкретные предложения должно подготовить правительство.

«Ключевое условие для обеспечения реального роста доходов граждан – это создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей», — подчеркнул президент.

Отдельно он отметил, что уровень безработных в РФ сейчас находится «на достаточно низком уровне». «Уже не спишешь на злобных русских». Медведев рассказал, какие проблемы ждут ЕС Если в России наступит дефолт, для Европы последствия будут не менее тяжелыми, предупредил... 17 апреля 22:22

Путин также напомнил, что курс рубля, несмотря на санкции, вернулся к отметкам первой половины февраля. В российские банки снова поступает зарубежная валюта, а положительное сальдо текущего счета платежного баланса оказалось на историческом максимуме, превысив $58 млрд.

Как резюмировал президент, расчет Запада был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах.

«Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. <...> Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление», — резюмировал Путин.

В качестве ближайших целей президент подчеркнул, что нужно ускорить переход внешней торговли на расчеты с недружественными странами в рублях. Также, «крайне важно поддержать внутренний спрос» в стране.

Выступление Набиуллиной

Российская экономика пока держится благодаря накопленным запасам, но затем отечественному бизнесу необходимо перестроиться под новую реальность. Об этом глава Центробанка заявила 18 апреля на заседании профильных комитетов Госдумы.

«В экономике еще есть запасы, но мы видим, что санкции ужесточаются практически каждый день. <...> Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. Уже в втором — начале третьего квартала мы войдем активно в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий», — предсказала Эльвира Набиуллина.

В этот период Россия может столкнуться со «всплеском цен на отдельные товары». Центробанк со своей стороны не будет пытаться «любыми способами» сбить инфляцию, потому что это помешает бизнесу адаптироваться к работе в условиях санкций. «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен». ЦБ предупредил о структурных изменениях Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что российскую экономику из-за санкций ожидает... 18 апреля 14:06

«Нам обязательно нужно пройти этот период адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая обесценивает сбережения и доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки», — резюмировала Набиуллина.

Как считает глава ЦБ, главные проблемы из-за санкций связаны с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли, а в дальнейшем и с возможными ограничениями на экспорт российской продукции.

«Вы прекрасно знаете, что производство товаров в современном мире устроено так, что практически любой товар производится с той или иной долей импортных составляющих. Значительное число товаров производится таким образом. И даже если эта доля мала в общем объеме производства, производство может критически зависеть от какой-нибудь детали или компонента», — подчеркнула Набиуллина.

Центробанк сейчас оперативно реагирует на уровень рисков и по мере их стабилизации снижает «барьеры для ведения предприятиями внешнеэкономической деятельности». Как резюмировала глава Банка, главная задача регулятора — «не дать финансовому рынку, что называется, свалиться в пике, мгновенно переформатировать его работу».