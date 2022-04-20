«Я говорю четко и недвусмысленно». Германии больше не нужны российские энергоресурсы

Германия полностью откажется от российских энергоресурсов, подчеркнула глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она уточнила, что это произойдет не одномоментно, а поэтапно. Раньше всего Германия готова отказаться от угля, позже всего — от газа.

Германия раньше допускала «ошибки» в области энергетики, но не может вернуться в прошлое и исправить их, отметила Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии.

«Но сейчас мы должны еще больше снизить наш импорт российских энергоносителей. В связи с этим я говорю четко и недвусмысленно: да, Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов», — пообещала глава немецкого МИД.

По ее словам, уже к середине лета Германия полностью откажется от российского угля, а поставки нефти из России сократит наполовину. Полностью отказаться от российской нефти страна сможет к концу этого года. Вице-канцлер ФРГ признал, что Берлин не может немедленно ввести эмбарго на энергоносители из России Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может немедленно ввести эмбарго... 24 марта 12:05

«Затем следует газ, а именно, согласно общему европейскому графику», — уточнила Бербок. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 28 марта заявил, что Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет.

13 апреля власти Германии заявили, что будут и дальше платить за российский газ евро, но не рублями. Сегодня же, 20 апреля об отказе от российского газа заявила Латвия. Страна собирается это сделать до конца года.

У предпринимателей Германии вопрос об эмбарго на российские энергоносители вызывает большие опасения. Крупнейшие промышленные союзы Германии в конце марта предупредили, что если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России, сталелитейное, химическое и бумажное производства могут встать в течении нескольких недель.

«Взрывные цены на энергоносители, но прежде всего возможное эмбарго на поставки газа, сильно ударят по энергоемкой промышленности», — заявил президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис.

Если Евросоюз введет полное эмбарго на импорт российских энергоносителей, это вызовет серьезную рецессию в Германии и приведет к потере сотен тысяч рабочих мест, подсчитали пять ведущих экономических исследовательских институтов Германии (Кильский институт мировой экономики, Немецкий институт экономических исследований, Институт экономических исследований IFO, Институт экономических исследований IWH и Рейнско-Вестфальский институт RWI). «Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил... 30 марта 13:46

«Если бы поставки газа были прекращены, экономика Германии столкнулась бы с резким спадом», — подчеркнул вице-президент Кильского института мировой экономики Стефан Кутс.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 16 апреля сообщил, что если немецкое правительство решит в ближайшее время запретить газ из России, это вызовет в стране массовые волнения. «Немедленное эмбарго на газ поставило бы под угрозу социальный мир в Германии. Таким образом, мы должны действовать осмотрительно, тщательно подготавливать шаги и быть в состоянии придерживаться их», — призвал Хабек. Шольц заявил, что Германия может отказаться от российского газа быстрее, чем многие думают Германия может отказаться от российских энергоносителей гораздо быстрее, чем некоторые думают. Об этом заявил... 26 марта 09:33

При это он дал рекомендации, как немцы могут и без законодательного эмбарго снизить потребление энергоресурсов. Например, они могут меньше отапливать свои дома.

«Если понизить температуру в помещении на один градус, то получится около 6% [сэкономленной энергии]. Это может быть не так удобно, но вы не замерзнете», — заявил Хабек.

По данным федерального статистического управления Германии, Россия заработала около €3 млрд ($3,33 млрд) от экспорта энергоносителей в Германию в январе. Как пояснил вице-премьер Хабек, собственные газовые месторождения Германии по большей части исчерпаны. С добычей же сланцевого газа могут возникнуть сложности с точки зрения водного законодательства, так как его можно добыть только методом гидравлического разрыва пласта. Кроме того, в Германии сейчас, по словам Хабека, нет компаний, которые готовы этим заниматься.

Тем временем в ФРГ уже растут цены на бензин. Немцы в марте 2022 года были вынуждены платить за бензин на 41,9% больше, чем год назад и на 62,6% больше — за дизельное топливо. В среднем топливо для частных автомобилей подорожало на 47,7%. Мазут, по сравнению с мартом 2021 года, вырос в цене на 144%.

«Такие значительные повышения цен на мазут и топливо редко случались раньше в Германии. Подобные события до сих пор наблюдались только в связи с двумя нефтяными кризисами 1974 и 1980 годов, а также финансовым и экономическим кризисом 2008/2009 годов», — отметило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Рост цен на энергоносители в связи с конфликтом на Украине также разогнал инфляцию в ФРГ. Если в феврале ее темпы составляли 5,1%, то в марте — уже 7,3%.