«РФ будет ждать ответа украинских переговорщиков». У Кремля возникли вопросы к Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел российского проекта документа в рамках переговоров. Это заявление вызывает вопросы, указал представитель Кремля. Он отметил, что в Москве продолжают ожидать реакции Киева на свои предложения по урегулированию военного конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У Кремля вызывает вопросы заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа в рамках переговоров Москвы и Киева. Об этом в четверг, 21 апреля, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Устранение угроз России, исходивших из-за освоения Украины странами НАТО» 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация... 21 апреля 09:39

«Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов он не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия будет ждать ответа украинских переговорщиков на последнюю версию российского проекта документа.

«Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам — украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа», — указал Песков. Он подтвердил, что российская переговорная делегация «продолжает работу в том же виде», также привлекаются эксперты «для сверки формулировок возможного будущего документа». Военная операция на Украине. День 57-й Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», но заблокировать завод с засевшими там украинскими военными... 21 апреля 16:09

О том, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа, пресс-служба Кремля проинформировала накануне. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это произошло еще 15 апреля, передает ТАСС.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев получил предложения российской стороны и изучает их.

По его словам, украинская делегация еще в рамках переговоров в Стамбуле передала свои «предложения по формульным решениям, в том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений» на Украину. Российская сторона эти предложения изучила и поделилась своим взглядом на позиции украинской делегации. «Люди хотят жить в какой-то другой для себя Украине» В «освобожденных» районах Харьковской области может пройти референдум о политическом... 21 апреля 11:30

«Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера», — уточнил Подоляк.

«Анонсирование теракта»

Кроме того, Песков прокомментировал заявление про возможный удар ВСУ по Крымскому мосту, о котором ранее сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если бы у нас была возможность атаковать Крымский мост, мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем», — отметил Данилов. «Из «Азовстали» не вышел никто». Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил 21 апреля президенту России Владимиру Путину об освобождении... 21 апреля 13:54

Пресс-секретарь российского президента назвал эти высказывания анонсированием теракта, отметив, что «это требует правовой оценки и последующего наказания».

Песков подчеркнул, что вокруг моста и всех подобных стратегических объектов «обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб».

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Данилов «должен понимать, что будет ответной целью». «Мяч на их стороне». Москва ждет ответа от Киева по мирному соглашению Российская сторона передала украинский желательный вариант будущего мирного соглашения между странами... 20 апреля 19:47

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию об ее основных событиях.

Добавим, что в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава государства приказал отменить штурм завода «Азовсталь», где пока продолжается сопротивление. В то же время он поручил блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела».