«Они все одобряют эту сумму». Украина и США обсудили использование замороженных активов России

Киев ведет переговоры с Вашингтоном об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи. Выработку механизма использования таких активов он называл «международной целью». Российские дипломаты сообщили, что Bank of America закрыл счета двух российских генконсульств в США, которые теперь работают за счет запаса наличных денег.

Киев и Вашингтон обсуждают возможность использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль телеканалу CBS. По его словам, Украина ведет подобные переговоры со всеми своими партнерами. Может ли Запад передать российские резервы Украине Великобритания предлагает передать замороженные золотовалютные резервы России на сумму $300 млрд Украине... 24 марта 13:25

«Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — считает политик.

Шмыгаль сообщил, что Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи. По его словам, такую оценку подтверждают и западные партнеры Киева, в числе которых страны G20, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», — подчеркнул украинский премьер.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в Вашингтоне пока не знают, можно ли направить замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине, а последствия такого решения американцам «нужно тщательно взвесить».

В начале марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд ее резервов, а 14 апреля «Известия» сообщили, что в результате санкций почти треть средств Фонда национального благосостояния, размещенная в валютах «недружественных стран», оказалась заморожена.

Украинская сторона уже заявляла о планах использования российских активов. В частности, 11 марта первый замглавы Министерства экономики Украины Денис Кудин заявил, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность конфискации арестованных золотовалютных резервов РФ.

Блокировка средств генконсульств в США

Bank of America закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российская дипмиссия функционирует за счет запаса наличных средств. «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен». ЦБ предупредил о структурных изменениях Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что российскую экономику из-за санкций ожидает... 18 апреля 14:06

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин. По его словам, консульство не может выписывать чеки, у него заблокированы все карты. Блокировка счетов произошла еще 16 марта.

Есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам консульства, отметил дипломат и назвал заблокированную сумму большой.

По словам Славкина, американские банки отказывают генконсульству в Нью-Йорке в открытии нового счета. Он не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств.

«Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать все содействие в открытии новых счетов, в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет», — отметил дипломат.

Он указал, что все оплаты для обеспечения работы консульства проводят из запаса наличных средств.

«Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», — продолжил Славкин.

По его словам, генконсульство в Нью-Йорке полноценно оказывает услуги, несмотря на заблокированные счета.