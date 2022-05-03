Россия дала ответ на санкции. Западным компаниям могут запретить работу в стране

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому можно будет заблокировать работу в России любой компании, если она попадет в «черный список». В перечень могут попасть не только организации, но и физические лица. Ранее власти России в ответ на западные санкции уже ограничили работу с гражданами и фирмами из «недружественных стран». Российские компании могут сотрудничать с ними только с разрешения властей.

Указ Путина об ответе России на западные санкции называется «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот указ запрещает некоторые экономические действия с юридическими и физическими лицами, которых власти России внесут в специальный «черный список». Ограничения также коснутся организаций, находящихся под контролем фигурантов «черного списка».

Окончательно «черный список» в России пока не согласован. Путин поручил правительству утвердить его за десять дней. «С радостью обсудим». США назвали условие для ослабления санкций США допускают, что часть санкций против России можно снять, заявил помощник американского президента... 14 апреля 18:47

Введенные ограничения должны выполнять федеральные органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов страны, иные государственные органы, органы местного самоуправления. Также запрет обязаны соблюдать все организации и физические лица под юрисдикцией РФ.

Конкретно новый документ запрещает:

▪️ Совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с фигурантами российского «черного списка»;

▪️ Исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам (если эти обязательства не были ранее исполнены или были выполнены не в полном объеме);

▪️ Осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получат члены «черного списка». В данном случае официально разъяснить, что именно попадает под это определение, сможет Центробанк. Власти наделили его необходимыми полномочиями.

Путин поручил правительству за десять дней определить «дополнительные категории», по которым можно будет судить, относится ли то или иное экономическое действие к запрещенным.

Кроме перечисленных ограничений, власти запретили вывозить из России некоторые категории продукции и сырья, изготовленные или добытые на российской территории. Запрет будет работать в том случае, если такую продукцию или сырье будут поставлять в пользу фигурантов «черного списка». Также они сами не смогут заниматься подобными поставками. «С радостью обсудим». США назвали условие для ослабления санкций США допускают, что часть санкций против России можно снять, заявил помощник американского президента... 14 апреля 18:47

В указе президента есть обоснование ответной реакции России. Сказано, что власти пошли на этот шаг «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В документе подчеркивается, что эти недружественные действия направлены на «незаконное лишение» или ограничение права собственности, которое есть у России, россиян и российских юрлиц. Документ подытоживает, что ответный шаг Москвы нужен для «защиты национальных интересов России».

Как Россия до этого отвечала Западу

Сразу после начала российской спецоперации на Украине и первых западных санкций спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что ответ России ударит по «слабым местам Запада», которые российские власти «хорошо знают».

«Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России», — сказала Матвиенко 25 февраля.

В начале марта правительство России определило перечень «недружественных стран» и утвердило правила финансовой работы с ними. Теперь любые сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из таких стран должна разрешать правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами россияне и российские компании должны в рублях.

15 марта Россия ввела персональные санкции против 13 граждан США. Им закрыли въезд в страну. Под санкции попали в том числе президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, министр обороны Ллойд Остин.

МИД России при этом уточнял, что Москва не отказывается поддерживать официальные связи с США, если они будут отвечать национальным интересам. Как пояснил МИД, если потребуется организовать «контакты высокого уровня» с фигурантами санкций, Россия будет отдельно решать вопрос.

В конце марта Россия также отказалась продолжать мирные переговоры с Японией насчет принадлежности Курильских островов и отменила безвизовый въезд на эту территорию для японцев. «Это будет большой успех». Словакия передумала платить за газ рублями Власти Словакии решили все-таки не платить за российский газ рублями. Ранее премьер страны подчеркнул... 23 апреля 23:02

Вдобавок Путин 23 марта объявил о том, что Россия переведет в рубли оплату за поставки российского газа в недружественные страны. «То есть [принято решение] отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. <...> Cовершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — пояснил президент.

После этого, 25 марта российский МИД заявил, что Москва еще не начала в полную силу отвечать на западные санкции. «Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.