08 мая 2022, 08:13 Политика Военная операция на Украине. День 74-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 74-й день Петр Николаев Слушать Остановить

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ОПЕК не планирует наращивать добычу нефти, чтобы помочь Западу сдержать рост цен из-за санкций против России. Великобритания выделит дополнительно $1,6 млрд на поддержку Украины. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск оказался в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.