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Политика

Военная операция на Украине. День 74-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 74-й день

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РИА «Новости»
ОПЕК не планирует наращивать добычу нефти, чтобы помочь Западу сдержать рост цен из-за санкций против России. Великобритания выделит дополнительно $1,6 млрд на поддержку Украины. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск оказался в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:30

Россия и Украина сообщили о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

По данным ДНР, всего выведено 176 гражданских, по словам президента Украины Владимира Зеленского — более 300 человек.

9:17

Видео удара по Голой Пристани.

«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали мирные жители», — говорится в заявлении.

9:11

❗️ВСУ нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области, пострадали местные жители, заявили в Минобороны РФ.

8:30

Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт. Камни преткновения — это отказ от вступления в НАТО и гарантия о ненападении, заявил плененный ДНР начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.

8:20

Более 13 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области, сообщает Пограничное управление ФСБ.

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
8:18

Великобритания выделит дополнительно $1,6 млрд на поддержку Украины.

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Reuters
8:15

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль ВС РФ, а главные улицы и центральные районы «зачищены».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной операции РФ на Украине.

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