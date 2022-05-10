Военная операция России на Украине. День 76-й

❗️Палата представителей Конгресса США может 10 мая проголосовать за выделение Украине $39,8 млрд дополнительной помощи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что представители Демократической партии уже одобрили это предложение. Согласно данным издания, дополнительные $3,4 млрд планируется направить на военную помощь и $3,4 млрд — на гуманитарную.
Лидеры Сената также заявили о поддержке предложения и готовы сделать все возможное, чтобы законопроект был подписан президентом Джо Байденом в кратчайшие сроки.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреливали ДНР, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще девять получили ранения, утверждают в представительстве республики в СЦКК — ТАСС.
Власти ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя в пункт размещения в Безыменном 400 человек, включая 70 детей, сообщил Штаб территориальной обороны республики — ТАСС.
❗️Введение эмбарго на российскую нефть - вопрос нескольких дней, заявил госсекретарь при МИД Франции — РИА.
Российские туристы обсуждают цены, время в пути и спорят о целесообразности поездки в Крым в сложившихся условиях, пишет портал TourDom.ru.
По данным газеты «Коммерсантъ», из-за плохой посещаемости мобильные операторы попросили сократить им арендную плату более чем на 50%, в противном случае им придется закрыть свои салоны.
Российские налоговые органы списали налоги со счетов ряда компаний, работающих в туриндустрии, несмотря на то, что у них была официальная отсрочка, утверждает портал Profi.Travel.
❗️Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к более конкретным переговорам между Россией и Украиной для скорейшего достижения мирного урегулирования — ТАСС.
Законопроект о распространении статуса ветерана на добровольцев РФ в Донбассе подготовлен и направлен в правительство, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов — ТАСС.
Более 6,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу РФ в Ростовской области за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону — ТАСС.
Министерство финансов РФ ожидает крупнейшего падения экономики страны впервые за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз ведомства.
По данным источников, в Минфине предполагают, что в текущем году валовый внутренний продукт страны сократится на 12%. В таком случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%.
Если прогноз Минфина РФ сбудется, то плоды российской экономики за последние 10 лет будут уничтожены, пишет Bloomberg.
Власти южночешского города Ческе-Будеёвице лишили статуса почетного гражданина города летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову из-за ее поддержки спецоперации на Украине, пишет местная пресса — РИА.
Rutube «не подлежит восстановлению», утверждает The Village.
Сайт подвергся кибератаке утром 9 мая и не работает до сих пор. По данным источника издания, близкого к команде Rutube, в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта».
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что перешедшие под контроль российских вооруженных сил области Украины должны стать новым регионом России, а не частью крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, будущее этих городов будет обсуждено по завершении специальной военной операции ВС РФ на Украине. «Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», — сказал Константинов, добавив, что Крым готов оказать всю необходимую помощь, чтобы южные украинские города в кратчайшие сроки интегрировались в политическое и экономическое пространство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США могут исчерпать уже к концу мая оставшиеся $100 млн, которые есть в распоряжении американской администрации на военную поддержку Украины. Его цитирует РИА «Новости».
По словам Кирби, имеющихся средств «будет достаточно для большей части этого месяца».
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что на переговорах премьер-министра республики Виктора Орбана и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен были достигнуты некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Оргкомитет Пулитцеровской премии присудил специальную награду за особые достижения в журналистике украинским корреспондентам за освещение событий с 24 февраля 2022 года, сообщает ТАСС.
Еврокомиссия планирует выпустить новые долговые обязательства ЕС для покрытия нужд Украины в ближайшие три месяца, эти нужды оцениваются в €15 млрд. Об этом сообщает Politico.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США исходит из того, что для урегулирования на Украине требуются дипломатические договоренности, но Вашингтон не готов пока говорить, при каких условиях будут отменены рестрикции против России. Об этом сообщает ТАСС.
«Наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины, будь то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — пояснила она.
Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман впервые посетила Украину в связи с расследованием предполагаемых «военных преступлений». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Генеральный прокурор Суэлла Браверман в понедельник посетила Украину и встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой», — говорится в заявлении офиса генпрокурора.
Администрация президента США Джо Байдена усилила расследование национальной безопасности в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения АО «Лаборатория Касперского» на фоне «повышенных опасений по поводу российских кибератак». Об этом сообщает Reuters.
Германия готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их сведениям, план кризисный предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями. Кроме того, Берлин также сможет приобретать доли в этих фирмах.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио в настоящий момент не может сразу и полностью отказаться от поставок российской нефти, но будет постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.
Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры о признании ЛНР идут с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Германия рассматривает возможность «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется российской государственной компанией «Роснефть». Об этом сообщает Reuters.
По данным Министерства экономики Германии, сроков решения вопроса о собственности НПЗ «Роснефти» пока нет. Этот НПЗ поставляет продукцию в некоторые районы восточной Германии, в том числе в Берлин, а также в западную Польшу.
Один из источников агентства заявил, что возможность национализации энергетических компаний также рассматривается, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не «наказанием России», а «обеспечением поставок энергии».
В пресс-пуле Белого дома отмечают, что президент США назвал действия президента РФ Владимира Путина «очень расчетливыми».
Байден считает, что «Путин думал, что он сможет разделить Североатлантический альянс, что он думал, что сможет разделить Европейский союз».
Президент США Джо Байден заявил, что пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине. Об этом сообщает Reuters.
На встрече с представителями Демократической партии американский лидер выразил обеспокоенность, что у РФ «в настоящий момент нет выхода».
«И я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — рассказал Байден.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что через Польшу Киев намерен увеличить поставки нефтепродуктов из Европы и США — уже получено соответствующее подтверждение от польской PERN SA. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тыс. тонн продукции ежемесячно», — сказала Свириденко.
По ее словам, через польские порты Украина сможет ввозить топливо из США, из региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, а также с немецких, скандинавских и балтийских НПЗ.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что пока заменить российскую нефть для Евросоюза не может никто, и Европе даже «втридорога» нужно российское топливо. Об этом сообщает «Прайм».
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, такие меры — не в российских традициях. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — рассказал Грушко.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США продолжат «внимательно следить» за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, введенные против России. Об этом сообщает ТАСС.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы и выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа по искоренению угрозы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков утверждает, что значимость России в мировой торговле «невероятно высока» - являясь де-факто «мировой кладовой», она поставляет сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики, поэтому ее полная блокада невозможна. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Военные ЛНР и временные администрации могут контролировать близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности, указал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Об этом пишет РИА «Новости».
Задача ЛНР состоит именно в том, чтобы обеспечить безопасность на территории всей республики, добавил Мирошник. По его словам, прежде всего нужно освободить территории, которые относятся к ЛНР, согласно ее конституции.
Появление «отказников» от оплаты российского газа в рублях приведет к новому всплеску цен на этот вид топлива, полагае директора по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова — РИА.
Япония ввела новые санкции против России, ЛНР и ДНР.
В список попали 70 компаний и более 130 физических лиц, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал газете «Известия» о том, новые поставки оружия Украине по ленд-лизу ждет та же судьба, что и вооружения, ранее ликвидированные российскими войсками.
«Судьба у вооружения будет примерно такая же, как у того, что уничтожили российские Вооруженные силы где-нибудь под Одессой, Днепропетровском, Николаевом, возле Львова», — утверждает он.
Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, ведомство готово оперативно реагировать на соответствующие обращения.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что жители города Попасная в Донбассе просят РФ не оставлять их. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сказать (о Попасной) похоже на Сталинград, это ничего не сказать. Украинцы просто сметали населенный пункт с лица Земли, били по жилым домам. И я вам честно хочу сознаться, я этого еще никому не говорил, но мое сердце переполнялось гордостью, когда мы зашли в администрацию Попасной, сняли там табличку, которая там была, показывающая, что это администрация той власти, которая сейчас убивает своих граждан», — утверждает Милонов.
На позициях ВСУ на заводе им. Ильича в Мариуполе были обнаружены доказательства поставок со стороны США систем радиосвязи 2010 года выпуска, сообщает РИА «Новости».
Речь идет об армейской пехотной антенне Harris RF-3161-AT001 и (или) RF 3162DB-AT001 — она работает при непосредственном прикреплении к жилету или рюкзаку оператора. Согласно обнаруженной документации, эта всенаправленная антенна была изготовлена в 2010 году корпорацией, которая в 2019 году уже прекратила свое существование.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования в размере $33 млрд на помощь Украине, сообщает ТАСС.
«Я призываю конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней», — заявил глава Белого дома.
Байден отметил: если Конгресс в скором времени не одобрит запрос, Вашингтон достигнет «критической черты» и вынужден будет приостановить помощь Киеву примерно через 10 дней.