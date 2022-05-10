Военная операция России на Украине. День 76-й

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❗️Палата представителей Конгресса США может 10 мая проголосовать за выделение Украине $39,8 млрд дополнительной помощи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что представители Демократической партии уже одобрили это предложение. Согласно данным издания, дополнительные $3,4 млрд планируется направить на военную помощь и $3,4 млрд — на гуманитарную.

Лидеры Сената также заявили о поддержке предложения и готовы сделать все возможное, чтобы законопроект был подписан президентом Джо Байденом в кратчайшие сроки.