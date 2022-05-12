Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Siemens объявил о прекращении бизнеса в России 08:45
«Ъ»: в России в три раза увеличилось число... 08:44
Мошенники выманили $900 тыс. у матери осужденного экс-замглавы... 08:43
Российский нападающий Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»... 08:42
ЕС может потратить $195 млрд ради отказа от нефти и газа... 08:40
В Забайкалье педофил-убийца получил 24 года тюрьмы 08:39
Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы воды на месте своей... 08:35
Серебренников снимет фильм об Эдуарде Лимонове 08:35
ФТС с февраля не зафиксировала ни одного случая ввоза санкционных... 08:32
Украинская теннисистка Свитолина обратилась к российским и... 08:28
Политика

Военная операция России на Украине. День 78-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 78-й день

Слушать
Остановить
close
100%
Пожар на рынке в городе Попасная, 10 мая 2022 года

Пожар на рынке в городе Попасная, 10 мая 2022 года

Александр Река/ТАСС
Новые власти Херсонской области заявили, что регион не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено. США решили не передавать Киеву данные о российском военном руководстве и целях вне Украины, рассказала газета The Washington Post. Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле Украиной приграничного села Солохи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:43

8:37

‼️ Siemens объявил о прекращении бизнеса в России.

8:33

Минобрнауки РФ определило список российских вузов, которые помогут университетам ДНР и ЛНР наладить образовательный процесс.

Следующим шагом в сотрудничестве станет программа «двойного диплома».

8:29

⚡️Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, и альянс «быстро предоставит им членство», сообщает Reuters.

8:25

8:23

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщила Financial Times.

К 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13%, отмечает газета.

8:19

❗️Белгородский губернатор сообщил, что в результате вчерашнего обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один человек погиб, еще семь ранены.

8:14

Премьер Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — сказал он.

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP
8:10

США издали руководство по обмену разведданными с Киевом.

Оно запрещает передачу информации о военном руководстве России и целях за пределами Украины, сообщает The Washington Post.

8:07

⚡️Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации», — сказал он.

По словам Стремоусова, область намерена обратиться к Путину с просьбой о включении в состав России после завершения всех интеграционных процессов, однако сроки подготовки обращения пока не обозначены.

Он также отметил, что Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым.

close
100%
Иван Родионов/РИА «Новости»
8:05

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предлагает обменять раненых украинских военных с «Азовстали» на российских военнопленных.

Она отметила, что договоренностей по предложению еще нет.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 78-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+