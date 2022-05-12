Военная операция России на Украине. День 78-й

Минобрнауки РФ определило список российских вузов, которые помогут университетам ДНР и ЛНР наладить образовательный процесс.
Следующим шагом в сотрудничестве станет программа «двойного диплома».
⚡️Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, и альянс «быстро предоставит им членство», сообщает Reuters.
Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщила Financial Times.
К 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13%, отмечает газета.
❗️Белгородский губернатор сообщил, что в результате вчерашнего обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один человек погиб, еще семь ранены.
Премьер Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — сказал он.
США издали руководство по обмену разведданными с Киевом.
Оно запрещает передачу информации о военном руководстве России и целях за пределами Украины, сообщает The Washington Post.
⚡️Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации», — сказал он.
По словам Стремоусова, область намерена обратиться к Путину с просьбой о включении в состав России после завершения всех интеграционных процессов, однако сроки подготовки обращения пока не обозначены.
Он также отметил, что Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предлагает обменять раненых украинских военных с «Азовстали» на российских военнопленных.
Она отметила, что договоренностей по предложению еще нет.