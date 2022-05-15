«Открыто помогает Путину». В Италии осудили политика, выступившего против расширения НАТО

Одна из партий правящей коалиции Италии выступила против быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Лидер крайних правых Маттео Сальвини пояснил, что сейчас для этого не время, потому что это не поможет добиться мира на Украине. В то же время МИД Италии уже пообещал поддержать присоединение скандинавов, а итальянские левые обвинили Маттео в том, что он так лишь играет на руку России.

Вступление соседних с Россией стран в НАТО вряд ли поможет остановить конфликт на Украине, пояснил лидер крайней правой партии «Лига» («Северная Лига за независимость Падании») Маттео в кулуарах партийного мероприятия в Риме.

«Я думаю только с точки зрения мира. То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отодвигает мир, должно быть поставлено в очередь. Приближение границ НАТО к границам России приближает мир? Судите сами», — сказал Маттео.

Он отметил, что боевые действия на Украине идут уже третий месяц, и их пора остановить. Политик заявил, что для него в приоритете — «усадить за стол» переговоров враждующие стороны. Глава Хорватии пообещал не пустить скандинавов в НАТО. Но не все зависит от него Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если... 04 мая 00:38

«[Нужно] заставить Украину и Россию снова говорить о мире. Тогда у нас будет возможность поговорить о расширении ЕС и вступлении в НАТО в ближайшие месяцы», — сообщил он.

Маттео утверждает, что сейчас не время и для «дискуссий о том, кто вторгся, и кто защищался», «дискуссии о западных ценностях свободы, уважения к демократии и гражданским правам».

В то же время политик указал, что если первой целью является «прекращение огня и предотвращение других смертей», то о прекращении огня «нужно просить агрессора, а не атакуемого». Лидер правых также добавил, что «Финляндия и Швеция — суверенные нации», поэтому он поддерживает «самоопределение их народов». «Гостевой дом для террористов». Народ Турции не хочет видеть в НАТО шведов и финнов Турция не одобряет будущее вступление в НАТО Швеции и Финляндии, потому что эти страны поддерживают... 14 мая 22:09

Позицию Маттео резко раскритиковала левая Демократическая партия Италии. Как и «Лига» она входит в правящую коалицию. У обеих одинаковое количество министров в правительстве.

«Если сейчас он выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то он прямо помогает [президенту России Владимиру] Путину, помогает ему открыто», — подчеркнул член национальной ассамблеи Демократической партии Энрико Борги.

Тем временем министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пообещал, что Италия полностью поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти (партия «Лига») заявил, что «это точно не поможет уменьшить конфликт на Украине» и только «накалит» настроения в Москве. «Но, пожалуй, это слишком широкий вопрос для моей компетенции», — добавил Джорджетти.

«Голосование нашего парламента по историческому вступлению Финляндии и Швеции в НАТО станет решающим моментом истины для каждой политической силы, проверкой доверия, которая потребует решимости», — резюмировал глава группы демократов в Комиссии по конституционным вопросам Стефано Чекканти.

Одобрить вступление новых стран в НАТО должны все члены альянса. Кроме того, парламенты стран-участников должны ратифицировать соответствующий законопроект. Ранее против включения Финляндии и Швеции выступил из всех стран НАТО только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Военная операция России на Украине. День 80-й Турция объявила о готовности отправить судно для эвакуации людей с комбината «Азовсталь»... 14 мая 23:58

Возможен вариант, при котором государство НАТО одобрит расширение альянса, даже если на это не согласен президент такой страны (вероятно, подобное ждет Хорватию).

«Наши двери открыты». Германия призвала быстрее взять скандинавов в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок 15 мая призвала быстро принять новых членов в альянс, если это одобрят остальные участники.

«НАТО — это союз, который сосредоточен на обороне, и всегда останется таковым. Но двери этого альянса открыты, поэтому мы приветствуем Финляндию и Швецию, если их парламенты, если общества этих стран решат присоединиться. Добро пожаловать», — сказала Бербок перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.

По ее словам, Германия со своей стороны готова ратифицировать вступление скандинавов «очень и очень быстро». Бербок добавила, что многие другие страны НАТО тоже обещали ускорить процесс ратификации.

Россия оценивает расширение НАТО за счет Скандинавии крайне негативно. Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский предупредил, что Финляндия и Швеция, присоединившись к НАТО, станут «частью врага» для России.

Накануне Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте решение страны вступить в НАТО. «Проведен откровенный обмен мнениями», — передал Кремль. Путин заявил, что Хельсинки зря отказывается от своей традиции военного нейтралитета, потому что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

«Разговор был прямолинейным, велся без обострений. Важно избегать напряженности», — описал звонок Ниинисте. Он пояснил Путину, «насколько фундаментально изменили обстановку безопасности в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года».

На следующий день после звонка, 15 мая, Финляндия официально заявила о своем решении вступить в НАТО.