«Эрдоган не пойдет на попятную»: чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО

В Брюсселе запущены официальные переговоры о членстве Финляндии и Швеции в НАТО, однако одна из ключевых стран альянса — Турция — по-прежнему отказывается поддержать расширение. Чего добивается Анкара и сможет ли она противостоять вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс — в материале «Газеты.Ru».

Чего хочет Эрдоган?

В день начала официальных переговоров между НАТО и Финляндией и Швецией об их членстве в альянсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не поддерживает стремление скандинавских государств к вступлению в альянс.

«Мы скажем нет Финляндии и Швеции, вступающим в НАТО. Швеция — настоящее террористическое гнездо», — заявил турецкий президент.

Подобная риторика вызвана тем, что эти государства отказались выдавать Турции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической и преследует с 1984 года, и сторонников движения FETO — организация бывшего проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемая Анкарой в попытке госпереворота 2016 года и также признанная в Турции террористической.

При этом, по данным Bloomberg, Анкара не ограничивается требованиями к Швеции и Финляндии о публичном осуждении РПК, но также намерена решить другие свои конфликты внутри НАТО.

Так, за поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция рассчитывает добиться своего возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия с нее санкций США за покупку российских систем ПВО С-400. У Анкары также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для уже существующего парка. Есть ли у ЛДПР альтернатива: кто может стать лидером партии Интрига лидерства в ЛДПР после смерти Владимира Жириновского близка к разрешению —... 18 мая 19:48

Может ли Турция ставить НАТО условия?

По мнению замдиректора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, «у Турции есть все возможности для того, чтобы ставить НАТО условия по принятию новых членов».

«Поскольку Турция обладает второй после США армией по численности в НАТО. Она является форпостом НАТО в юго-восточной Европе и Средиземноморье и контролирует стратегически важные проливы», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой. Ru».

Он также напомнил, что имевшие в последние годы многочисленные конфликты между США и Турцией, Францией и Турцией, Грецией и Турцией, никак не сказались на участии Анкары в деятельности Североатлантического альянса.

«Несмотря на все эти очень серьезные столкновения, вопроса о выходе Турции из НАТО никогда не стояло. Почему? Потому что обе стороны понимают, что ни США и НАТО в целом не могут себе позволить потерять Турцию, ни Турция не заинтересована в выходе из НАТО — это резко ослабит ее позиции, статус относительно уже незападных игроков — той же России и стран Ближнего Востока», — подчеркнул Дмитрий Суслов.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский со своей стороны отметил, что если эта ситуация и создает для кого-то сложности, то точно не для Анкары.

«Турция, предъявляя столь серьезные требования, вообще ничем не рискует. Для турок это все — дело десятое. Они могут подождать их удовлетворения — куда им торопиться. А вот желающим присоединиться к альянсу, судя по всему, торопиться есть куда», — сказал он «Газете.Ru». «Шкурный интерес»: как Анкара встала на пути Швеции и Финляндии в НАТО Турция не поддержала членство Финляндии и Швеции в НАТО, что стало общим вызовом для северных... 17 мая 17:48

Как разрешится спор?

«Все будет зависеть от позиции желающих вступить в НАТО: пойдут ли они на удовлетворение турецких требований или нет. Безусловно надо иметь в виду, что желание вступить в НАТО у них оказалось крайне серьезным, ну а раз так, то видимо, и стремление разрешить проблему у них будет», — отметил Надеин-Раевский.

С этой точкой зрения согласен и Дмитрий Суслов. «Турция позиционирует себя не только как страну НАТО, но и как региональный центр силы, который проводит независимую, суверенную политику, отстаивает свои национальные интересы. И Эрдоган в данном случае не пойдет на попятную», — констатировал он.

Эксперты убеждены, что единственный выход из этого спора — это компромисс, однако его достижение не будет легким.

«Договориться, конечно, будет очень тяжело, потому что решение этого спора на самом деле чревато унижением либо Швеции, которая в гораздо большей степени поддерживала курдов, либо Турции.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы обеспечить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, этим странам придется пойти на серьезное внешнеполитическое унижение. Но они будут вынуждены на это пойти», — прогнозирует Дмитрий Суслов.

Таким образом, вступление Швеции и Финляндии в НАТО рискует затянуться, однако сценарий, при котором скандинавские страны не вступят в альянс вовсе, эксперт считается нереалистичным. «Здесь уже существенно ангажировались США. И для них уже недопустимо снимать этот вопрос с повестки дня», — пояснил Суслов.

«Наиболее вероятно, что компромисс будет сводиться к изменению политики Стокгольма и Хельсинки в отношении курдов. Но не стоит ожидать, что решения вопросов С-400, F-35 и прочих проблем турецко-натовских отношений. Это общие турецкие пожелания, но они не являются жесткими требованиями, увязанными именно с этим вопросом», — резюмировал эксперт.