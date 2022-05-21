Военная спецоперация РФ на Украине. День 87-й

Продукты питания — это наиболее качественные импортозамещающие товары, сказал ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.
«Некоторая молочная продукция достаточно высокого качества. Минимальное количество замечаний мы встречаем среди таких товаров, как ряженка, сметана 20% жирности, квас, нектары и соки. Если говорить о категориях, требующих большего внимания в контроле качества, то это касается товаров легкой промышленности».
Командир украинской 36-й бригады, который накануне сдался в плен с «Азовстали», рассказал об иностранных военных, которые были в составе ВСУ, но высокопоставленных военных из других стран он не знал.
Тем временем немецкие и итальянские власти разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы оплачивать российский газ, но без нарушения санкций — агентство Reuters со ссылкой на источники.
Берлин уведомил своих импортеров, что рублевые банковские счета можно открывать, но при условии, что сама оплата будет производиться «не в российской валюте».
Тем не менее агентство отмечает, что не все страны ЕС понимают, какие действия легальны, а какие нет, так как официальные лица союза рекомендовали не открывать рублевые счета в «Газпромбанке».
Сегодня с 7 утра «Газпром экспорт» приостановил поставки российского газа Финляндии. Ранее стало известно, что Хельсинки не оплатил поставленное в апреле топливо и отказался дальше оплачивать газ из России в рублях.
Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland подтвердила прекращение передачу топлива.Поставки будут возобновлены, если страна оплатит газ по новой схеме — в рублях.