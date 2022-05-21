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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 87-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 87-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Сегодня «Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию. Власти Германии и Италии, как сообщает Reuters, разрешили своим компаниям заводить рублевые счета для оплаты российского топлива. Накануне, по данным Минобороны России, все украинские военные, которые укрывались на территории мариупольского завода «Азовсталь», сдались. Президент США Джо Байден намерен выделить Украине дополнительную помощь в $40 млрд. «Газета.Ru» ведет хронику событий 87-го дня военной спецоперации России на Украине.
Трансляция
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9:16

Продукты питания — это наиболее качественные импортозамещающие товары, сказал ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.

«Некоторая молочная продукция достаточно высокого качества. Минимальное количество замечаний мы встречаем среди таких товаров, как ряженка, сметана 20% жирности, квас, нектары и соки. Если говорить о категориях, требующих большего внимания в контроле качества, то это касается товаров легкой промышленности».

9:13

⚡️«Газпром» подтвердил полную приостановку газа финской Gasum из-за неоплаты топлива в рублях.

9:10

9:03

По словам Кастюкевича, детская больница Херсона обеспечена лекарствами на три месяца.

8:50

❗️В Херсонскую область протянули интернет из Крыма — депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

8:43

Командир украинской 36-й бригады, который накануне сдался в плен с «Азовстали», рассказал об иностранных военных, которые были в составе ВСУ, но высокопоставленных военных из других стран он не знал.

8:25

Тем временем немецкие и итальянские власти разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы оплачивать российский газ, но без нарушения санкций — агентство Reuters со ссылкой на источники.

Берлин уведомил своих импортеров, что рублевые банковские счета можно открывать, но при условии, что сама оплата будет производиться «не в российской валюте».

Тем не менее агентство отмечает, что не все страны ЕС понимают, какие действия легальны, а какие нет, так как официальные лица союза рекомендовали не открывать рублевые счета в «Газпромбанке».

8:14

Сегодня с 7 утра «Газпром экспорт» приостановил поставки российского газа Финляндии. Ранее стало известно, что Хельсинки не оплатил поставленное в апреле топливо и отказался дальше оплачивать газ из России в рублях.

Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland подтвердила прекращение передачу топлива.Поставки будут возобновлены, если страна оплатит газ по новой схеме — в рублях.

8:03

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 87-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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