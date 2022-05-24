«Нет времени слушать давосских паникеров». Почему в Киеве обиделись на Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина и Россия должны скорее сесть за стол переговоров. В Киеве резко отреагировали на подобное предложение, заявив, что Украина не пойдет на любые уступки Москве и будет защищать свой суверенитет на поле боя. В офисе украинского президента считают, что Запад настаивает на возобновлении переговоров ради собственной выгоды.

Западные страны пытаются склонить Украину к перемирию с Россией только, чтобы «набить кошельки», заявил советник президента Украины, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк.

«В кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе говорят: не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны — оружие, деньги, эмбарго», — подчеркнул Подоляк в Twitter.

Отдельно он раскритиковал 98-летнего экс-госсекретаря США Киссинджера. Тот заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что Киев и Москва должны скорее возобновить переговоры и в идеале вернуться на свои исходные позиции до 24 февраля (то есть, тогда Крым остается российским, а Донецкая и Луганская области частично не под контролем Киева).

Некоторые западные СМИ интерпретировали это как призыв к Украине пойти на уступки России.

«Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Немного заняты, защищаем свободу и демократию», — ответил Киссинджеру Подоляк.

«Переговоры [между Россией и Украиной] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем появятся потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво», — призывал Киссинджер. Военная спецоперация РФ на Украине. День 90-й Военные ДНР не будут входить в Авдеевку из-за угрозы взрыва «Коксохима», одного... 24 мая 22:49

Британское издание The Telegraph интерпретировало эти слова так, что политик призвал Украину отдать часть территории России.

Киссинджер также предостерег, что если боевые действия не прекратятся, то они будут уже не за свободу Украины. «Это будет новая война против самой России», — опасается политик.

Издание Business Insider считает, что так Киссинджер «предупредил Запад, что унизительное для России поражение может привести к более широкой дестабилизации».



Кроме того, Киссинджер напомнил в своей речи, что Россия 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом баланса сил, поэтому европейские лидеры не должны упускать из вида перспективы долгосрочного сотрудничества с РФ. Политик уточнил, что не стоит подталкивать Москву к союзу с Пекином.

В то же время Киссинджер отметил, что Украина уже не сможет стать «нейтральным мостом» между Западом и Россией, как он сам когда-то надеялся.

«Восемь лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», — подытожил бывший госсекретарь. «Мяч на стороне Украины». В каком состоянии находятся переговоры Москвы и Киева Российская сторона вновь обвинила украинскую делегацию в срыве переговоров. Помощник президента России и... 23 мая 00:22

Киссинджер был основным идеологом так называемой политики «разрядки международной напряженности» между США и СССР. В 2014 году он написал статью «Чем закончится украинский кризис?». В ней американский политик доказывал, что для своего процветания Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними». Россия при этом, по мнению Киссинджера, должна была понять и принять, что «попытки превратить Украину в государство-сателлит и за счет этого вновь передвинуть свои границы» лишь обрекают ее на повторение «циклов взаимного давления в отношениях с Европой и США».

Президент Украины Владимир Зеленский касательно переговоров с РФ 24 мая обозначил, что Киев возобновит их после того, как вернет контроль над территориями, которые Россия заняла во время военной операции.

«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — сказал украинский лидер в интервью японскому телеканалу NHK. Исход решится на поле боя: как Запад прощается с идеей переговоров по Украине Украина и ее западные партнеры все чаще говорят, что дипломатическое решение российско-украинского конфликта... 20 апреля 17:28

«Любая уступка России сегодня – это не путь мира, а отложенная на несколько лет война. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами», — в свою очередь говорил Подоляк.

Советник Зеленского также заявил 21 мая, что Украина должна «освободить все наши области, включая Донецкую и Луганскую» (то есть, пойти дальше линии разграничения на 23 февраля).

В НАТО тем временем пообещали поддерживать Киев, чтобы Украина заняла более сильную позицию на будущих переговорах с Москвой.

«Мы должны поддерживать Украину, чтобы помочь ей достичь результатов на земле, что позволит договариваться за столом переговоров. Я абсолютно уверен, что [ситуация на Украине], скорее всего, разрешится за столом переговоров, но вопрос: как и когда», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая на ВЭФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, 24 мая предупредил, что мир стоит на пороге новой «холодной войны». Он добавил, что теперь у противостояния есть «серьезный ядерный оттенок».

«От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, — каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира», — сказал Гутерриш, выступая перед выпускниками американского Университета Сетон-Холл.