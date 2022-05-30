«Единство начинает рушиться». Венгрия опять сорвала эмбарго против российской нефти

Европейский союз в очередной раз не может договориться насчет запрета на поставки российской нефти. По словам источников, проблема в Венгрии. Ранее она просила, чтобы Брюссель разрешил ей и дальше получать нефть по российскому трубопроводу и закрыл только морские поставки. ЕС согласился, но теперь Венгрия хочет больше денег.

Европейские дипломаты попытаются все же договориться об эмбарго на российскую нефть завтра, 30 мая, уточнили источники Reuters. В Брюсселе 30–31 мая откроется внеочередной саммит, на котором, как ожидается, ЕС может все-таки объявить о введении эмбарго.

В свою очередь Bloomberg пишет, что дипломаты будут обсуждать эмбарго в течение следующей недели.

«Еще слишком много деталей, которые нужно решить», — пояснил Reuters высокопоставленный дипломат ЕС. Вторичные санкции и потолок цен. Как США собираются лишить Россию нефтяных доходов Американские власти рассматривают различные варианты для лишения России нефтяных доходов, сообщает The... 19 мая 18:16

Официальный представитель ЕС заявил, что страны все еще могут договориться по эмбарго в ближайшие дни. Евросоюз может вводить санкции только с согласия всех государств-членов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 мая предупредила, что лидеры ЕС вряд ли заключат соглашение о нефтяном эмбарго против России на саммите 30–31 мая.

«Я не думаю, что саммит — подходящее место для этого», — пояснила она.

Комиссия фон дер Ляйен предложила отказаться от импорта российской нефти к концу года в большинстве стран — членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени. Фон дер Ляйен 24 мая поясняла, что если Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, то президент России Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму». По ее словам, это еще больше «наполнит военную казну» России. Россия использует новый «козырь», чтобы вынудить Запад смягчить свои санкции По мнению источников The New York Times, Россия будет давить на западные страны с помощью... 29 мая 21:42

Запрет на российскую нефть может войти в шестой пакет санкций Евросоюза. Помимо нефти, он включает отключение Сбербанка от SWIFT и больше персональных санкций.

Весь пакет задерживает Венгрия. Власти страны опасались, что экономика Венгрии «будет убита без российского топлива», потому что она не может легко получать нефть из других источников. Аналогичные опасения выразили Словакия и Чехия.

Переговоры тянутся уже месяц. Чтобы выйти из тупика, Еврокомиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на ту российскую нефть, которую привозят в ЕС танкерами. Таким образом, Венгрия, Словакия и Чехия смогли бы и дальше получать российскую нефть по российскому трубопроводу «Дружба», пока не будут найдены альтернативные поставки. В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России Венгрия отказалась от введения санкций в отношении нефти и газа из России не по политическим... 03 мая 10:36

Несколько стран ранее выступили против разграничения морских и трубопроводных поставок из опасений, что такое разделение несправедливо ударит по ценам. Другие были обеспокоены тем, что предлагаемые компромиссы слишком смягчат пакет санкций.

По словам источников Reuters, сейчас проблема по-прежнему в Венгрии. Теперь Будапешт хочет от ЕС денег. Власти Венгрии объяснили, что у «Дружбы» недостаточная пропускная способность, поэтому трубопровод нужно расширить. А на это Венгрия просит у ЕС дополнительных средств.

Кроме того, Будапешт запрашивает финансирование, которое поможет стране перевести свои нефтеперерабатывающие заводы с российской нефти Urals на нефть марки Brent.

«Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро», — уточнял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Журналист «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Рикард Йозвяк 29 мая указал, что Венгрия «требует дополнительных исключений» из санкций.

«Есть также некоторые, кто не согласен с запретом для граждан России покупать недвижимость в ЕС», — уточнил корреспондент.

По данным агентства Bloomberg, Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планировала наложить вето на все сделки россиян и российских компаний с недвижимостью в Евросоюзе, а также запретить передачу им прав собственности. Речь идет обо всех, у кого нет гражданства ЕС или вида на жительство. По словам источников Bloomberg, из последней версии пакета эти ограничения исключили под давлением Кипра.

«После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа едина. <...> Будем надеяться, что так будет и впредь. Но сейчас оно [европейское единство] начинает разрушаться», — сказал 29 мая министр экономики Германии Роберт Хабек.

Bloomberg отмечает, что основная часть поставок нефти по трубопроводу из РФ приходится на Германию и Польшу. Они уже дали понять, что откажутся от поставок из России независимо от действий ЕС. Нефть — не запрещать: что не нравится странам ЕС в новом пакете санкций Постпреды стран ЕС 6 мая рассмотрят шестой блок санкций против Москвы, в который могут включить... 05 мая 22:56

Тем временем, на фоне невиданно жестких санкций поставщики нефти из России пытаются обойти ограничения. От импорта российской нефти ранее отказались США и Великобритания.

Кроме ограничений непосредственно против нефти, свою роль играют санкции против крупнейших российских банков. Из-за ограничений против ВЭБа и Промсвязьбанка Россия потеряла парк лизинговых цистерн. Западные банки после новых ограничений, по информации Forbes, начали блокировать любые финансовые операции с российскими контрагентами и отказывать в финансировании покупателям российской нефти.

«Люди просто отказываются от российской нефти. Все стоит, сделок нет», — рассказывал источник Forbes.

Впрочем, другие трейдеры говорят, что российскую нефть удается продавать за рубеж, но с рекордной скидкой. Традиционно российский сорт Urals продавался на $1,5–2 дешевле Brent. Теперь дисконты на Urals стали достигать $35–40. Кроме того, если раньше российские нефтяники требовали от покупателей предоплаты и гарантий, то сейчас стали все чаще соглашаться на отсрочку платежа на 30 и более дней, фактически, продавая нефть «под честное слово».

Еще одна лазейка — «смешанная нефть». Это испытанная схема Ирана и Венесуэлы. Судно с российской нефтью в открытом море переливает ее в другой танкер, где она смешивается с остатками иного сорта. Новая смесь практически идентична составу российской нефти, но может «абсолютно без проблем», как утверждает источник Forbes, продаваться в Великобританию или США.

Российские власти на фоне санкций закрыли данные об экспорте нефти. Информация может быть использована «в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников», заявило Минэнерго.