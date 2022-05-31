Матвиенко назвала спецоперацию России «гражданской войной на Украине»

Россия готова продолжить переговоры с Украиной и подписать в итоге мирное соглашение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом происходящее на Украине она назвала «гражданской войной». Ранее и в России, и на Украине подтверждали, что переговоры заморожены. Стороны обвиняют в этом друг друга, Киев настаивает на выводе российских войск и личной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Россия открыта к переговорам о мире с Украиной, но со стороны Киева такой готовности нет, заявила спикер Совета Федерации Матвиенко во время встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

«Мы открыты для переговоров. <...> Мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру», — сказала Матвиенко.

Как отметила спикер Совфеда, она согласна с тем, что необходимо найти «дипломатические, мирные решения». При этом Матвиенко подчеркнула, что для переговоров нужна «воля с двух сторон». »[Мы] не видим такой обратной реакции со стороны Киева», — пояснила она. Военная операция на Украине. День 97-й Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России, став полноценным субъектом... 31 мая 23:51

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк 28 мая заявил, что для продолжения переговоров Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

«Украина отказывается от переговоров», – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и выведет войска», — сказал Подоляк 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая сообщил, что переговоры между РФ и Украиной продолжаются «весьма вяло и нерезультативно». Затем 27 мая он и вовсе указал, что переговорный процесс «заморожен». Подоляк 17 мая подтвердил, что переговоры не ведутся «ни в каком виде».

Советник украинского президента уточнял, что речь идет не о «выходе или невыходе» из переговорного процесса украинской делегации, а о «целесообразности и конкретике на данном этапе».

«Будет конкретика - будут продолжены политические переговоры. <...> Он [процесс переговоров] будет восстановлен, и, мне кажется, модератором будет Зеленский», — добавил советник украинского президента.

Россия неоднократно обвиняла Киев в отказе идти навстречу и продолжать переговоры. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев часто меняет свою позицию, и «в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 27 мая сказал, что процесс тормозит Россия. По его словам, Москва хочет выставлять ультиматумы, а не вести настоящие мирные переговоры. Зеленский готов к переговорам. Что изменилось Партнеры Украины из США, ЕС и Турции все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией... 31 мая 22:00

Украинский лидер также отмечал, что со своей стороны постоянно пытается организовать переговоры лично с Путиным, поскольку считает, что в российской иерархии только президент принимает решения. Зеленский также говорил, что и сам согласен говорить только с Путиным, «без любых посредников, на условиях диалога, а не условиях ультиматума».

«Он [Путин] сформировал государство, в котором никто не может принимать решения. Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он делегацию на встречу поговорить с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат», — пояснял Зеленский.

В последний раз украинская и российская делегации встречались в Турции в конце марта. Тогда Киев передал свои предложения по урегулированию ситуации. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал позже, что Москва направила ответные документы, однако реакции не получила.