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Политика

Военная операция на Украине. День 97-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 97-й день

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Самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» на боевой позиции для штурма позиции украинских войск в промзоне Авдеевки

Самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» на боевой позиции для штурма позиции украинских войск в промзоне Авдеевки

Валентин Спринчак/ТАСС
Российские войска продолжают продвигаться в городе Северодонецк в Луганской области. Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Он включает в себя ограничение 2/3 импорта российской нефти, блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС, а также расширение списка подсанкционных лиц РФ, ответственных за военные преступления в Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:48

Подача воды и электричества в морской порт Мариуполя будет восстановлена до конца июня, рассказал Денис Пушилин — ТАСС.

08:47

Часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР, у республики появится собственный торговый флот, утверждает Денис Пушилин — ТАСС.

08:45

❗️ЕС к концу 2022 года фактически сократит на 90% импорт нефти из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — РИА.

08:44

08:40

Согласно договоренностям, ограничения ЕС после вступления в силу затронут 75% российского импорта нефти. К концу 2022 года ЕС планирует сократить нефтяной импорт из РФ до 10%, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

08:39

Финская строительная компания YIT закрыла сделку по продаже своего российского подразделения девелоперской группе «Эталон» — ТАСС.

08:38

Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса — ТАСС.

08:37

❗️ЕС и его партнеры по G7 намерены выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель — ТАСС.

08:36

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на фоне согласованного странами ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который предполагает частичное эмбарго на импорт российской нефти, что Россия найдет других импортеров своей нефти — ТАСС.

08:35

08:34

Правительство Японии поддерживает решение стран ЕС о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно — ТАСС.

08:33

Подразделения ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка, утверждают в представительстве ДНР в СЦКК — ТАСС.

08:29

Не осталось почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрелов со стороны ВСУ в населенных пунктах Рубежное и Попасная, утверждает глава ЛНР Леонид Пасечник — ТАСС.

08:28

Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из «недружественных стран», но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов — РИА.

08:27

08:26

Первое после «освобождения» Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города, передает корреспондент РИА Новости.

08:24

08:23

Саперы ЛНР находят от 40 до 150 взрывоопасных предметов в день на «освобожденных» территориях, утверждает Леонид Пасечник — ТАСС.

08:19

08:16

Система радиоэлектронной борьбы ВС РФ подавила помехами беспилотник Североатлантического альянса над Черным морем, который пытался вести разведку в интересах Украины, утверждает источник РИА «Новости».

08:13

08:12

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил РИА «Новости», что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет после того, как украинские военные перебили кабель телефонной связи.

«На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись», — утверждает Крючков, отмечая, что в этом вопросе Россия «сыграла на опережение». Он пояснил, что для того, чтобы воспользоваться этими услугами, жителям регионов достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора.

08:10

08:09

На этом фоне цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $119 за баррель впервые с 25 марта.

08:08

Россия из-за нефтяного эмбарго ЕС может потерять около $22 млрд нефтяных доходов в год, подсчитал Bloomberg. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия, которая была против введения полного эмбарго в отношении РФ. Россия продолжит зарабатывать на этом около $6 млрд.

08:07

08:06

«Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — прокомментировал новые санкции глава Европейского совета Шарль Мишель.

08:06

❗️Лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. Он включает в себя ограничение 2/3 импорта российской нефти, блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС, а также расширение списка подсанкционных лиц РФ, ответственных за военные преступления в Украине.

08:05

08:05

❗️Военные Луганской народной республики взяли под контроль треть Северодонецка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем», — утверждает он. По его словам, бои ведутся в городской застройке, но наступление проходит не так быстро, как хотелось бы, потому что военные ЛНР «прежде всего хотят максимально сохранить инфраструктуру города».

Он добавил, что основная цель сил республики сейчас — взять под контроль Северодонецк и Лисичанск. «На этих направлениях, по данным военных, группировка украинских войск насчитывает порядка 10 тыс. человек», — уточнил Пасечник.

08:04

ЛНР открыта к сотрудничеству с Херсонской и Запорожской областями, но пока налаживание связей лишь в перспективе, рассказал глава республики Леонид Пасечник — ТАСС.

08:03

Российские следователи нашли на «Азовстали» иностранное оружие и сожженную форму боевиков — РИА.

08:02

Строители и специалисты начали масштабное восстановление территорий Луганской и Донецкой народных республик, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 97-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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