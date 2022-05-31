Военная операция на Украине. День 97-й

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил РИА «Новости», что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет после того, как украинские военные перебили кабель телефонной связи.

«На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись», — утверждает Крючков, отмечая, что в этом вопросе Россия «сыграла на опережение». Он пояснил, что для того, чтобы воспользоваться этими услугами, жителям регионов достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора.