В ДНР сменили правительство. Премьером стал чиновник из Москвы

Депутаты Народного совета ДНР одобрили назначение Виталия Хоценко новым председателем правительства. Предыдущего премьер-министра республики Александра Ананченко, занимавшего этот пост с 2018 года, отправили в отставку. Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, смена премьера и правительства вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

В Донецкой народной республике сменили правительство. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке премьера Александра Ананченко и возглавляемого им кабмина. Военная операция России на Украине. День 105-й Войска ДНР ведут наступление на Артемовск и Славянск. В республике сменили правительство... 08 июня 23:39

При этом до формирования нового состава правительства прежний кабмин продолжит исполнять свои обязанности, отметил Пушилин. Он добавил, что многие министры сохранят свои места.

Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 года. Глава ДНР поблагодарил его за плодотворную работу на посту премьера и предложил ему возглавить развитие госсектора.

Пушилин также заявил, что внес кандидатуру нового премьер-министра в Народный совет — им стал Виталий Хоценко, который с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

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«Усилить интеграционные процессы»

Указ о назначении Виталия Хоценко председателем правительства республики подписан Пушилиным, документ уже вступил в силу.

Как пояснил глава ДНР, смена премьера и правительства вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

В свою очередь, источники газеты «Ведомости» утверждают, что назначение Хоценко вызвано «недостаточной эффективностью предыдущей команды». «С нефтепроводом «Дружба» может что-то произойти». В Киеве нашли рычаг влияния на Будапешт К Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти», утверждает... 26 мая 16:09

Собеседник издания, близкий к правительству РФ, отметил, что обычно директора департаментов из ведомств уходят на должности региональных министров или вице-губернаторов. «То, что далеко не ресурсного директора департамента отправили на целого премьера целого государства — это показатель того, что кадровой очереди туда нет», — пояснил он.

Что известно о новом премьере ДНР

Хоценко родился в 1986 году в Днепропетровске. Окончил МГУ по специальности «социология», Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент»), Специализированный институт юриспруденции («юриспруденция»), магистратуру в РАНХиГС («государственное и муниципальное управление») и аспирантуру (также в МГУ). По итогам обучения на военной кафедре ему присвоили звание лейтенанта.

Кроме того, он является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. В 2019 году, когда Хоценко пришел в Минпромторг, он стал финалистом конкурса «Лидеры России». Глава ДНР Пушилин объяснил отставку премьер-министра и правительства республики Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что смена премьер-министра и правительства была... 08 июня 22:51

Как следует из его биографии, с 2008 до 2010 год Хоценко работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С 2010 года занимал должности в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа, а в 2013-м стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Хоценко достойно проявил себя на месте регионального министра промышленного блока и куратора работы с регионами.

В ведомстве также отметили, что новое назначение станет для Хоценко возможностью применить «лучшие профессиональные и человеческие качества, а его навыки помогут ему в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР».