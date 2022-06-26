Военная операция на Украине. День 123-й

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Заявления МИД РФ об опасности пребывания россиян в Греции никак не связаны с реальным отношением граждан этой страны к гостям из России, утверждают представители греческого турбизнеса.

Ни о какой массовой дискриминации или даже неприязни по отношению к россиянам со стороны граждан Греции речи не идет, отмечает управляющий директор TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис. «Греция была и остается одной из самых гостеприимных и дружелюбных стран в отношении как россиян, так и гостей любых других национальностей. Действия правительства, предпринимаемые по директивам ЕС и НАТО, членами которых является страна, не влияют на восприятие обстановки и поведение самого населения. Отдых на курортах страны остается комфортным и безопасным», — приводит его слова портал Profi.Travel.