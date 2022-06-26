Военная операция на Украине. День 123-й

В турецких отелях Zena Resort, Amara Family Resort, Botanik продолжают отключать российское ТВ. Как передает TourDom.ru, туристам не удается посмотреть новости на русском языке.
«Турецкие отели тут ни при чем. Они транслируют телеканалы через провайдеров спутникового ТВ. Если этот провайдер базируется в Европе или США, то может исключить российские каналы из пакета вещания из-за санкций», — пояснили в пресс-службе туроператора «Интурист».
В Германии в воскресенье стартует трехдневный саммит G7, ключевой темой встречи станет ситуация вокруг Украины и последствия конфликта — от нехватки энергии до продовольственного кризиса.
Законопроект, разрешающий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц, вызвал резкую критику представителей турбизнеса. «В целом подобная политика Минэкономразвития в первую очередь толкает на то, чтобы валюта вытеснялась из оборота. А без нее международный туризм невозможен!» — приводит Profi.Travel мнение руководителя туроператора Space Travel Артура Мурадяна.
Вопрос признания ДНР другими странами является промежуточным, для Донбасса более актуальным является вопрос вхождения в состав РФ, заявил председатель Общественной палаты республики Александр Кофман — ТАСС.
На фоне санкций средние недельные расходы россиян увеличились на 3,5%, составив 5 668 рублей. В годовой динамике расходы выросли на 18,1%, подсчитал «Ромир».
Средняя стоимость одной покупки составила 692 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 10,5%.
❗️Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе произошли взрывы.
По его словам, несколько взрывов произошло в Шевченковском районе украинской столицы, на месте работают спасатели и медики скорой помощи, в двух домах проводится эвакуация. Другие детали пока не приводятся.
Российские туристы меньше путешествуют в связи с событиями на Украине, что стало одной из причин существенного сокращения турпотока в Сочи, где находится единственный открытый на юге России аэропорт, передает TourDom.ru.
Заявления МИД РФ об опасности пребывания россиян в Греции никак не связаны с реальным отношением граждан этой страны к гостям из России, утверждают представители греческого турбизнеса.
Ни о какой массовой дискриминации или даже неприязни по отношению к россиянам со стороны граждан Греции речи не идет, отмечает управляющий директор TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис. «Греция была и остается одной из самых гостеприимных и дружелюбных стран в отношении как россиян, так и гостей любых других национальностей. Действия правительства, предпринимаемые по директивам ЕС и НАТО, членами которых является страна, не влияют на восприятие обстановки и поведение самого населения. Отдых на курортах страны остается комфортным и безопасным», — приводит его слова портал Profi.Travel.
При этом 36% опрошенных ФОМ считают, что через полгода – год жизнь в России улучшится, 18% полагают, что она ухудшится, 29% – что не изменится. В перспективе 3-5 лет 48% прогнозируют улучшение, 11% – ухудшение жизни в России, 22% изменений не ожидают.
В условиях санкций выросло число россиян, которые полагают, что «мы сейчас переживаем самые трудные времена», и снизилось число тех, кто ожидает худшего в будущем.
«Подобные изменения наблюдались и в предыдущие годы. Потребительские настроения в отношении крупных покупок по майским показателям напоминают ситуацию начала 2020 года, когда экономика страны столкнулась с кризисом, вызванным коронавирусом», — отмечают социологи.
❗️Лидеры Евросоюза обвинили Россию в «вооружении» сферы энергетики на фоне ситуации на Украине, которая вызывает инфляцию, а также сокращения поставок российского газа в Европу, передает The Washington Post.
«Инфляция является серьезной проблемой для всех нас. Агрессивная война России приводит к росту цен на продукты питания, энергоносители и товары», — цитирует издание председателя Евросовета Шарля Мишеля. При этом страны ЕС пока не договорились об ограничении цен на газ на континенте, подчеркивает издание.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не станет предпринимать каких-либо действий для вступления в НАТО. Об этом он сообщил газете Financial Times.
«Члены НАТО отвергли наши стремления. Мы не будем делать что-либо еще по данному вопросу», — сказал он. По его словам, украинская сторона ожидает, что НАТО уберет из стратегической концепции упоминания о России как о партнере. Жовква отметил, что Киев ждет от НАТО «более строгие и жесткие предупреждения» в отношении РФ.
В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите по видеосвязи и предупредил о грядущей всемирной «катастрофе», назвав глобальный кризис голода «беспрецедентным».
«Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут стать глобальной нехваткой продовольствия в следующем году. Ни одна страна не застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы», — подчеркнул он.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Италии Луиджи ди Майо приняли участие в саммите в Берлине, посвященном поиску решений продовольственного кризиса, пишет The Washington Post.
Представители США на саммите подчеркнули необходимость компенсировать резкое сокращение экспорта зерна из Украины, которая до 24 февраля экспортировала по морю около 6 млн тонн зерна в месяц.
«Сообщения, что Россия продвигает идею о том, что наши санкции каким-то образом усугубляют нехватку продовольствия, совершенно неверны, и именно российская агрессия против Украины усугубила и без того ужасное состояние, существовавшее ранее», — заявил Блинкен по итогам саммита.
❗️Главы МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба заявили, что переговорный процесс с Россией будет иметь смысл только в случае успехов ВСУ. Об этом сообщает The Telegraph.
«Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», — отмечается в совместном заявлении министров. Трасс и Кулеба призвали западные страны «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения» на Украину, «продолжать вводить санкции» против имеющих отношение к специальной военной операции россиян и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
С 24 февраля на Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта, пишет The Washington Post со ссылкой на данные ЮНЕСКО.
По ее сведениям, почти половина эти объектов — религиозные сооружения. 30 были историческими зданиями, а остальные — культурными центрами, памятниками, музеями и библиотеками. Они находились в основном в Киеве, Харькове и Донецке.
ВСУ начали использовать американские ракетные системы HIMARS на поле боя, сообщил начальник Генштаба Украины Валерий Залужный.
«Артиллеристы ВСУ умело поразили определенные цели — военные объекты противника на нашей, украинской территории», — написал он в своем Telegram-канале.
Страны G7 обсуждают установление предельных цен на российскую нефть. Также сообщается, что на предстоящем саммите «Большая семерка» согласится запретить импорт золота из России — РИА.
Литва не пойдет на уступки в урегулировании вопроса транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область, сообщил президент республики Гитанас Науседа — ТАСС.
Глава фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер призвал страны Запада оказать долгосрочную поддержку Украине. «Не должно быть никаких сомнений в том, что западные демократии обладают выносливостью и готовы помочь Украине в долгосрочной перспективе», — приводит его слова ТАСС.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия — Reuters.
Манифестация в поддержку России, а также Донецкой и Луганской народных республик прошла в субботу в Марселе, в ней приняли участие около сотни человек, сообщил официальный представитель ассоциации France Russie Convergences Дидье Вьялла --ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает предстоящие саммиты Группы семи и НАТО важнейшими мероприятиями в свете военной операции России на Украине, на которых должны обсуждаться вопросы наращивания помощи Киеву — ТАСС.
ВСУ в воскресенье вновь применили тактический комплекс «Точка-У» для обстрела территории ЛНР, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.