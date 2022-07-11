«Полный железный занавес»: как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда

В Госдуме и Совфеде потребовали не медлить с жестким ответом России на продолжение частичной транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы. Вильнюс расширил ограничения на транзит российских товаров в регион, несмотря на сигналы из ЕС о возможном смягчении мер. При этом в России предлагают самые разные варианты ответа, допуская даже денонсацию договора о признании границ прибалтийской республики.

Литва расширила ограничения на транзит российских товаров в Калининградскую область через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза, принятых в ответ на специальную военную операцию России на территории Украины. Новые ограничения Вильнюс ввел в отношении алкоголя, древесины, цемента и промышленных химикатов на основе спирта.

По информации местных СМИ, литовские власти намерены и дальше продолжать ужесточение частичной блокады анклава России на поэтапной основе — в августе ожидается запрет на уголь и другое твердое ископаемое топливо, в декабре под ограничения попадет нефть, а к февралю следующего года санкции начнут работать и на поставки нефтепродуктов.

В России требуют наказать Литву

Литва демонстрирует, что никакие из действующих соглашений, для нее не являются священными, и то, что в любой момент в связи с текущей ситуацией в отношениях между Россией и Западом можно «делать все что угодно», заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я не вижу иного выхода, кроме того, как продемонстрировать им, что и мы можем делать все что угодно. Начиная от денонсации договора о признании государственных границ и других подобных вещей. Запрещать и контролировать: Литва отказала в отдельной дороге для транзита товаров в Калининград Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что балтийская республика не допустит строительства... 07 июля 21:32

За этим необязательно должно следовать какое-то действие, то есть само по себе непризнание не означает немедленного применения силы или чего-то еще в этом роде», — отметил депутат.

С точки зрения Затулина, России пора перейти к ответным действиям, поскольку ситуация работает не в пользу Москвы. По словам депутата, какие именно будут меры, в конечном итоге решит российское руководство, но он лично считает, что их стоит применить в ближайшее время.

Схожее мнение высказал и первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Вильнюс провоцируют Москву на реально жесткие меры, ему хочется перевести конфликт вокруг в горячую стадию.

«Пакет ответных мер России уже готов и, вероятно, будет применен в отношении Литвы в ближайшее время. Я думаю, нам стоит прекращать с этой паузой, которую мы дали им, чтобы сохранили лицо и вышли из этой ситуации достойно. Надо применить ответные меры. Каким будет ответ России, пока неизвестно. Вероятно, так и должно быть, поскольку если обо всем будет известно заранее, то ответ будет не столь эффективным и полезным», — пояснил сенатор «Газете.Ru».

Почему Вильнюс идет на усиление блокады

Санкции ЕС против России изначально предполагали поэтапный характер, поэтому расширения товаров, транзит которых попадает под запрет через Литву, можно назвать ожидаемым. Однако усиление ограничений со стороны Вильнюса проходит на фоне активного обсуждения внутри Евросоюза о необходимости отказа от мер против Калининграда. Призывы к урегулированию спорной ситуации поступали, в том числе со стороны Германии, но не оказали никакого влияния на власти Литвы.

С точки зрения депутата Затулина, действия Вильнюса в данном случае можно объяснить двумя способами. Первый вариант предполагает, что Литва просто игнорирует сигналы по линии ЕС.

«Литва игнорирует сигналы [ЕС по снятию ограничений], так как считает, что в этом вопросе у нее есть поддержка со стороны США и Великобритании, которые способны демонстративно поддержать их непримиримый подход в отношении России и повлиять на то, чтобы Евросоюз со всеми своими сигналами был проигнорирован. Spiegel: власти ФРГ возмущены запретом Литвы на транзит грузов в Калининград Власти ФРГ возмущены запретом Литвы на транзит подсанкционных грузов в Калининград, сообщают... 01 июля 14:33

Второй вариант заключается в том, что на самом деле ЕС не особо обеспокоен нарушениями всех существующих договоренностей [по Калининградской области], и хотя он делает вид, что решение по транзиту не его, в реальности играет совместно с Литвой», — отметил депутат.

При любом варианте ни европейская сторона, ни США не собираются взыскивать с Литвы за их позицию по транзиту, продолжил Затулин, а раз так, то можно продолжать «нервировать Россию и причинять ей неудобства».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают ситуацию. Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что если Вильнюс плюет на реакцию из Брюсселя и Берлина, это будет означать следующее — они в данной ситуации ему не указ.

«В таких условиях, вероятно, Литва ориентируется на США, откуда ей и поступило требование делать все именно так [в отношении транзита в Калининградскую области]. То есть Вильнюс поступает так, как хочет Вашингтон, вообще не слушая Брюссель и Берлин», — пояснил эксперт.

При этом старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский призывает не списывать все на США, поскольку с его точки зрения с большой долей вероятности ситуацию с транзитом контролируют именно в ЕС.

«Фактически руками Литвы производится давление на Россию. Вероятно, сама ситуация может быть связана с ограничениями поставок российского газа в Европу.

Уклончивые слова по линии ЕС и не совсем уверенные заявления из Вильнюса показывают, что вопрос является предметом более широкого торга, а не просто литовцы решили самодеятельно выступить против РФ», — добавил эксперт.

Как Москва ответит на действия Литвы

Российская сторона уже не раз предупреждала Вильнюс, что его шаги по блокировке транзита товаров в Калининград вызовут жесткий ответ. Какие именно меры в итоге будут приняты, пока неизвестно. Впрочем, в российском медиапространстве обсуждаются самые разные варианты — от отзыва документов о признании Литвы до полной экономической блокировки республики.

К примеру, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал ввести полный запрет на движение товаров из Прибалтики в целом, как ответ на шаги Литвы в отношении региона. По его словам, такое решение позволило бы загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.

С точки зрения Владимира Брутера из Института гуманитарно-политических исследований, Москва может пойти на полный запрет на все операции с Литвой, в том числе торговые.

«То есть сделать так, чтобы ни один литовский товар, изделие или коммерческая единица не могла пересечь российско-белорусскую границу. Кроме того, это может затронуть и энергетический вопрос, в частности российско-белорусское электричество», — пояснил эксперт. «Только угрозами ответных действий». Как Калининграду преодолеть блокаду со стороны Литвы Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в сложившейся ситуации можно чего-то... 06 июля 11:12

С этим отчасти согласен и Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН. По его словам, ответом России действительно может быть полная экономическая блокада Литвы, что также затронет остальные прибалтийские республики.

«Это может быть полная блокада любых экономических связей с Литвой, к чему может присоединиться и Белоруссия. То есть полный «железный занавес» в отношениях с Вильнюсом. В какой-то мере это также может затронуть и две другие прибалтийские республики — Латвию и Эстонию — в качестве предупреждения», — заключил эксперт.

При этом оба специалиста сходятся на том, что вряд ли стоит в ближайшее время ожидать урегулирования ситуации вокруг транзита в Калининградскую область, а дальнейшие перспективы будут зависеть как от реакции Москвы, так и действий со стороны ЕС.