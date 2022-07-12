Путин летит в Тегеран. Кремль анонсировал встречу с Эрдоганом

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей, 2021 год

Президент России Владимир Путин посетит Иран 19 июля, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Помимо трехсторонней встречи, пройдут и двусторонние, в частности с Эрдоганом. Иран станет третьей страной, которую посетит Путин после начала спецоперации на Украине. Российский лидер увидится с Эрдоганом уже после встречи в Стамбуле, посвященной проблеме вывоза зерна. Она состоится уже завтра, 13 июля, с участием делегаций от Москвы, Киева и ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Тегеран, где встретится с иранским лидером Эбрахимом Раиси и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Нужно восстановить почву мира»: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине В понедельник, 30 мая, состоялся очередной разговор между президентами Турции и России. Они... 30 мая 21:07

«В условиях антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом, Россия еще более заинтересована в сотрудничестве с Ираном», — прокомментировал предстоящие переговоры председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими (цитата по агентству IRNA).

В Кремле подтвердили, что готовятся к будущему визиту: Путин поучаствует в трехстороннем саммите, а также проведет двусторонние и трехсторонние встречи с лидерами. «Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там», — добавил представитель Кремля.

Накануне Путин и Эрдоган созвонились по телефону. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, а также спецоперацию на Украине и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Визит в Иран станет второй зарубежной поездкой российского президента с начала спецоперации. В июне, напомним, он участвовал в Каспийском саммите в Туркмении, а затем встречался с Эмомали Рахмоном в Таджикистане.

Контакты РФ и Турции

Эрдоган с самого начала российской спецоперации на Украине предлагал себя в качестве посредника на переговорах Москвы и Киева, но в последние месяцы переговорный процесс заглох, и турецкий президент сосредоточился на решении проблемы вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Haberturk: в новом раунде переговоров по зерну в Стамбуле поучаствуют Украина и ООН 13 июля в Стамбуле состоится новый раунд переговоров по вывозу украинского зерна, сообщает... 12 июля 13:53

В частности, вопрос создания «зернового коридора» обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре на уровне глав МИД — Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Президент Путин тогда подчеркнул, что российская сторона гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты и обеспечит вывоз грузов через Бердянск и Мариуполь.

21 июня в Москву прилетела турецкая делегация, чтобы обсудить создание безопасного коридора для вывоза зерна. В МИД и Минобороны Турции назвали переговоры «положительными и конструктивными».

«Коридор в Черном море — это очень важный вопрос, в котором подходы Путина и Зеленского очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН в качестве посредника. Мы активизируем наши переговоры и в течение 7-10 дней постараемся достичь результата», — отмечал Эрдоган.

В скором времени в Стамбуле должна пройти встреча, посвященная зерновой проблеме. В ней примут участие представители Турции, России, Украины и ООН. В ней, как утверждается, могут принять участие президент Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Стороны должны обсудить детали «дорожной карты». Переговоры коснутся таких вопросов, как маршрут, страхование и безопасность кораблей, на которых будут перевозить зерно. Особое внимание также уделят проблеме разминирования портов.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сегодня сообщил, что дату встречи уже назначили — 13 июля.