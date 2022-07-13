«Смелый шаг»: Северная Корея признала ДНР и ЛНР

Северная Корея признала независимость ДНР, вручив соответствующую ноту послу республики в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий обеих стран. КНДР также признала независимость второй республики Донбасса — ЛНР, глава которой считает это решение «смелым политическим шагом».

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала независимость Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Военная операция РФ на Украине. День 140-й Cеверная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО... 13 июля 18:31

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал он в Telegram.

Политик выразил признание народу Северной Кореи за «такую весомую поддержку жителей Донбасса».

«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заключил Пушилин.

Как сообщило правительство ДНР, посол КНДР Син Хон Чоль 13 июля вручил документ о признании послу республики в РФ Ольге Макеевой.

В самом Пхеньяне официально о признании независимости республики Донбасса не сообщали, но факт признания подтвердили в посольстве КНДР в Москве. «Сегодня утром в посольстве КНДР была встреча с послом Донецкой Народной Республики, ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР. Также в Пхеньяне наш замминистра иностранных дел встретился с послом России и передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР», — рассказали ТАСС дипломаты.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил народ КНДР за признание.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Кто еще признал ДНР и ЛНР

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Вскоре после этого, 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции на территории Украины, назвав ее целью защиту республик.

Вчера в Москве открылось посольство ДНР. Донецкая дипмиссия находится по адресу Грохольский переулок, 13, строение 2. Перед посольством подняты флаги РФ и ДНР. Торжественные мероприятия, запланированные в день открытия, были отменены из-за массовых обстрелов накануне и гибели мирных жителей.

Абхазия (независимость которой признана только пятью странами-членами ООН) признала ДНР и ЛНР спустя несколько дней после того, как это сделала Россия, — 25 февраля. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил абхазскому правительству начать подготовку к заключению договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса, а также об установлении с ними дипломатических отношений. Сухум также поддержал проведение РФ спецоперации.

Южная Осетия признала независимость ДНР еще 27 июня 2014 года. После признания Россией независимости республик глава Южной Осетии Анатолий Бибилов подчеркнул, что Москва проявила невероятное терпение и выдержку в надежде на то, что Украина изберет курс к национальному примирению, но этого не произошло.

Кроме того, поддержали признание Россией ДНР и ЛНР в Никарагуа и Нагорном Карабахе, а также хуситы в Йемене.

Сирия официально признала независимость и суверенитет республик Донбасса 29 июня. Как отмечала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, отношения ДНР с Сирией развиваются очень активно, страны сотрудничают в сферах образования, медицины, науки и политического строительства.

Украинский МИД в ответ объявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Президент Владимир Зеленский пообещал усилить санкционное давление в отношении Сирии.

В посольстве ДНР отмечают, что продолжают работу по получению признания от мировых государств. После признания ДНР со стороны России число стран, выразивших желание сделать то же самое, увеличилось, поэтому «сегодня эта работа углубляется». При этом «кто-то выражает поддержку и участие открыто, смело», а кто-то, учитывая нападки и различные рестрикции, «не так открыто».

Вхождение в состав РФ

В начале июня Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область и территории Донецкой и Луганской народных республик войдут в состав России. «Мы хотим больше оружия». Минобороны Украины сообщило об истощении армии Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил, что украинская армия... 10 июля 23:45

«У меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — сказал политик.

Как считает Турчак, то же самое будет и с Запорожской областью, где должен быть проведен референдум, «как только к этому будет готова ситуация», «прекратятся обстрелы и появится зона безопасности».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА «Новости» выразил уверенность, что референдумы в ЛНР, ДНР и Херсонской области о вхождении в РФ могут пройти «уже в июле». «Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично», — отметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» войдут в состав России, как и ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подчеркивал, что республики Донбасса проведут референдумы по вхождению в состав РФ, как только им удастся выйти на конституционные границы. «Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны», — уверен он.

Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» гласит, что новым субъектом России может стать иностранное государство или его часть «по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства».