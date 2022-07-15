«Возможные сменщики вызывают оторопь»: почему разваливаются правительства стран Европы

За последний месяц правительства трех европейских стран — Болгарии, Великобритании и Эстонии — ушли в отставку. Не получилось пока проделать тот же номер у премьер-министра Италии Марио Драги — его отставку не принял президент страны. Эксперты отмечают, что весьма неустойчивы позиции и ставшего канцлером Германии менее года назад Олафа Шольца. «Газета.Ru» разбиралась в причинах премьеропада в Европе.

Проблемы общие, ответы разные

Рост инфляции, энергетический кризис, этические скандалы и другие проблемы, которые возникают на фоне украинского кризиса, уже привели к трем отставкам глав правительств в Европе — Болгарии, Британии и Эстонии. Но тенденция набирает обороты. Премьер Италии Драги подал в отставку, президент Маттарелла ее не принял Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. По словам политика, он больше не видит условий... 14 июля 22:40

14 июля в этот список мог добавиться премьер-министр Италии Марио Драги, который объявил о желании подать в отставку из-за развала правящей коалиции. Таковым Драги счел отказ партнера по ней — «Движения пяти звезд» бывшего премьера Джузеппе Конте — участвовать в голосовании о доверии правительству в Сенате. Поводом для раздора оказались недостаточные, по его мнению, меры экономической поддержки населения и продолжение поставок оружия Украине вместо поиска дипломатического урегулирования.

Однако президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку Драги, попросив его обратиться к парламенту за оценкой ситуации. Политический кризис от этого вовсе не прекратился и все еще может иметь развязку, которая приведет к смене руководства страны.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские сенаторы считают, что, как минимум, косвенно, на кризисы в европейских государствах влияют последствия украинского кризиса. Но при этом они призывают искать ответы на вопросы о смене власти, прежде всего, внутри этих стран.

Так, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин не стал исключать и возможную отставку канцлера ФРГ Шольца. В нашей жизни все возможно. Но все эти отставки случились именно потому, что лидеры европейских стран вели себя крайне авантюристично и безответственно. Отсюда следует, что возможность новых отставок только возрастает Григорий Карасин председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» назвал причиной ряда громких отставок внутренние проблемы этих стран и лидерский стиль.

«В некоторых случаях к этому исходу привело неподобающее позорное поведение руководителей, как, например, у премьера Британии Бориса Джонсона. В разной степени к этим отставкам имеет отношение и Украина: одних упрекают, что ей мало помогают, например, Шольца, других — что много.

Но я бы не особо привязывал их отставки с Украиной, здесь, скорее, связано со внутренними проблемами, которые, безусловно, возникли в связи со спецоперацией и санкциями против России.

Как оказалось, они наносят больший урон некоторым европейским государствам, чем самой России. Это касается ведущих государств — Германии, Франции, Англии, Италии. И вполне понятны претензии к Шольцу и Макрону. Но все это не связано с Украиной напрямую», — считает сенатор.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что сваливать все проблемы европейских стран лишь на международный кризис не совсем верно.

«Конечно, общее обострение в мире особенно сильно ударяет по Европе в экономическом и социально-экономическом плане — растут цены на энергоносители, на продовольствие, инфляция — это общие проблемы для всего континента. Но дальше вопрос, насколько устойчивы те или иные экономики и политические системы.

И здесь сравнивать, скажем, Италию и Великобританию довольно сложно. Тем более, в последней ключевую роль сыграла конкретная личность и отношение к ней, и скандалы, которые давно окружали уходящего премьер-министра», — сказал он.

Поводом для ухода Джонсона с поста премьера и лидера Консервативной партии стал уход более 50 сотрудников правительства из-за подорванного доверия к нему. В частности, он не стал обращать внимание на пьяные домогательства к мужчинам со стороны заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера и устраивал многолюдные вечеринки сразу после объявления жестких коронавирусных правил в стране. Танковой дивизии не нашлось. Почему уходит Борис Джонсон Борис Джонсон покидает свой пост. Политик сообщил об этом после череды отставок в британском... 07 июля 15:13

Кто следующий на выход

Федор Лукьянов считает, что нынешний кризис в Италии вполне типичен для этой страны, так как в ее истории много раз формировалась неустойчивая правительственная коалиция.

«Это вовсе не сенсация, но нынешняя ситуация, в том числе по санкциям, конечно, послужила катализатором. Позиция Драги, который решительно стал помогать Украине, разделяется значительной частью политической элиты, но не всей. И ведь раскололось «Движение 5 звезд», которое спровоцировало нынешний кризис. Там меньшинство вместе с главой МИД Луиджи Ди Майо солидаризируется вместе с позицией Драги, а большинство с Конте — за более умеренную позицию. Они считают, что уже достигнут предел, за которым наносится ущерб итальянской экономике. Но это еще не означает, что Драги в итоге уйдет.

Если же правительство окончательно развалится, то назначат новые выборы. А на них, по опросам общественного мнения первое место, скорее всего, займет «Братья Италии». Это отдаленный, но прямой продолжатель фашистской партии. Это, конечно, вызывает некоторую оторопь, и поэтому они постараются изо всех сил сохранить правительство», — говорит эксперт.

Следующие всеобщие выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Впрочем, Ди Майо уже не исключил досрочного голосования, предупредив, что при таком сценарии Италия может не восстановить экономику, и не принять второй пакет мер по поддержке размером €15 млрд для амортизации цен на энергоносители.

«Братья Италии», в свою очередь, же всегда готовы к новым выборам. К слову, в этой партии продолжает дело Бенито Муссолини и его внучка Рашель, которая в 2021 году набрала наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме. «Сигнал «партии войны»: Шольца могут отправить в отставку за позицию по Украине Позиция канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается поставлять Украине тяжелое вооружение, может... 21 апреля 21:17

Нестабильной остается ситуация и вокруг канцлера Германии Олафа Шольца, который занял этот пост лишь в декабре 2021 года. Его желание угодить разным интересантам уже не в первый раз после начала спецоперации на Украине ставит его под огонь критики с разных сторон, — в апреле Spiegel допускал отставку канцлера из-за отстраненной позиции по поставкам тяжелого оружия Киеву.

Теперь же, по утверждению журналистов The Telegraph, на первый план выходит грозящий стране энергетический кризис. Так, резонанс вызвал призыв министра энергетики ФРГ Роберта Хабека принимать душ по пять минут. Опасений немцам добавляет и то, что Россия перекрыла вентиль газопровода «Северный поток — 1» для проведения ремонта.

«Шольц пытается задобрить и своих союзников по НАТО, и Путина, но этим он не завоевал их уважение. Между тем возглавляемую Шольцем Германию сегодня презирают и подозревают в недобром гораздо сильнее, чем за все время после 1945 года», — говорится в статье британского издания, допуская скорый развал правительства, состоящего из членов трех партий.

По словам Лукьянова, в Германии не любят менять лидеров из-за форс-мажорных обстоятельств, и традиционно стремятся дать правительству отработать весь отведенный ему срок. Однако нынешняя ситуация — экстраординарная, и при этом она будет лишь ухудшаться, считает аналитик.

«В ФРГ правительство сейчас не очень устойчивое, так как оно трехпартийное. Плюс — очень агрессивная правоконсервативная оппозиция, так что исключать ничего нельзя. Но, мне кажется, не в немецкой традиции «валить» кабинет меньше, чем через год после его утверждения», — говорит Лукьянов.

Уверенней чувствует себя во Франции президент Эммануэль Макрон, который успел переизбираться на пять лет еще до нынешней волны кризисов. Однако и он может столкнуться с необходимостью поменять правительство, которое было сформировано до выборов в парламент, где его сторонники потеряли абсолютное большинство.

Кроме того, практически неизбежна череда изменений и в более мелких странах Европы, но, по словам Лукьянова, это не будет сильно влиять на глобальные процессы.