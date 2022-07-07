Танковой дивизии не нашлось. Почему уходит Борис Джонсон

Борис Джонсон покидает свой пост. Политик сообщил об этом после череды отставок в британском правительстве — кабинет будущего экс-премьера чуть более чем за сутки покинули почти 60 человек. Джонсона, который на протяжении всего своего срока преодолевал последствия многочисленных скандалов и общественного гнева, в итоге подвела его кадровая политика. Как непотопляемого премьера заставили покинуть корабль британского правительства — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля выступил перед журналистами, чтобы объявить о своей отставке с поста главы правительства и лидера Консервативной партии.

Объявляя о своей отставке на Даунинг-стрит, он сказал:

«Очевидно, что воля парламентской Консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр».

«И я договорился с сэром Грэмом Брейди, председателем нашего парламента, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться сейчас, а расписание будет объявлено на следующей неделе. И сегодня я назначил Кабинет, который будет служить мне, пока не появится новый лидер», — добавил Джонсон.

Таким образом, он продолжит исполнять свои обязанности британского премьера до момента, пока Тори не выберут нового лидера. И хотя Джонсон говорит, что процедура должна быть запущена как можно скорее, сроки принятия этого решения пока остаются неизвестными. При этом СМИ накануне писали, что выбор нового лидера консерваторов и, соответственно, нового премьер-министра может затянуться до октября.

Главными успехами по итогам своего пребывания на посту премьер-министра Джонсон назвал принятые им меры по борьбе с пандемией коронавируса и те усилия, которые его правительство прикладывало для противостояния России. Я безмерно горжусь достижениями этого правительства — от проведения Brexit до преодоления пандемии Великобританией и лидерства Запада в противодействии путинской агрессии на Украине. Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

В конце своей речи он поблагодарил британский народ за мандат, который был ему дан. Джонсон также сказал, что пытался убедить свой кабинет в том, что менять премьер-министра в разгар национальных кризисов было бы «эксцентрично». «Я сожалею, что эти аргументы не сработали. Но, как мы видели, в Вестминстере сильно развит стадный инстинкт, когда стадо движется, движутся и они», — добавил он.

По его словам, «в политике даже отдаленно незаменимых нет» и британская система родит нового лидера, который проведет страну через трудные времена.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 2019 год Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед храмом Сваминараян Акшардхам в Гандинагаре, в рамках визита в Индию, 2022 год Свадьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и экс-главы пресс-департамента Консервативной партии Кэрри Саймондс, 2021 год Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин, 2019 год Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 2019 год Полную галерею можно посмореть

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Что погубило премьера

Решение Бориса Джонсона покинуть пост главы правительства назрело после беспрецедентной череды увольнений из его кабинета. Чуть более чем за сутки — с вечера вторника до утра четверга — 57 человек написали заявления об увольнении.

В это число входят шесть министров кабинета, 22 министра, 22 парламентских личных секретаря, четыре торговых представителя и три вице-председателя или заместителя председателя Консервативной партии.

Первыми ушли два ключевых члена кабмина: министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Череда массовых увольнений началась после того, как Джонсон был вынужден извиниться за скандал, в центре которого оказался его протеже в партии консерваторов Кристофер Пинчер.

Пинчер в состоянии алкогольного опьянения приставал к двум мужчинам в частном клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. Политик сам сознался в этом и подал в отставку. По информации СМИ, Джонсон при назначении Пинчера на пост замкоординатора фракции знал о подозрениях в домогательствах в адрес чиновника. Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением. Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

Извинения не помогли Джонсону. Кажется, скандал с Пинчером лишь стал последней каплей в чаше недовольства политикой и поведением премьера в британском обществе.

Две трети британцев выступают за отставку Джонсона, показал накануне опрос YouGov. Этого мнения придерживаются даже избиратели-консерваторы и те, кто проголосовал за выход Великобритании из Европейского союза. «Гордиться нечем»: почему Украина отзывает скандального посла Мельника из Берлина Власти Украины собираются сменить скандального посла в Берлине Андрея Мельника, пишут СМИ. Как ожидается... 05 июля 16:45

Непотопляемый

Кресло под Борисом Джонсоном шаталось неоднократно. Достаточно вспомнить, что политик стал премьер-министром в тяжелый для страны период Brexit. Пообещав во что бы то ни стало довести развод Лондона с Брюсселем до конца, новоиспеченный премьер использовал все возможные приемы. И даже королевскую власть — чтобы обезоружить парламент, контролировавшийся противниками Brexit.

После успешного выхода из ЕС Джонсон столкнулся с другим трудным вызовом — пандемией коронавируса. Пока премьер не заболел сам, он отказывался воспринимать проблему всерьез — в стране не вводились каки-либо ограничения, глава правительства говорил, что британцам нужно просто переболеть и выработать, как он выразился, «стадный иммунитет».

За то время, что Джонсон возглавлял британское правительство, на него неоднократно подавали в суд.

Последний иск был подан в конце 2021 года активистами экологической организации Plan B Earth — они обвинили британского лидера в нарушении обязательств по борьбе с изменением климата.

Помимо этого Джонсону за время пребывания у власти приходилось разбираться и с более мелкими, но не менее неприятными историями: премьера обвиняли в использование денег спонсоров Консервативной партии на ремонт его личной квартиры, осуждали за назначение русско-английского бизнесмена Евгения Лебедева в Палату лордов.

Все эти скандалы хотя и негативно влияли на рейтинг главы правительства в обществе, он чувствовал себя достаточно спокойно, поскольку к этому моменту большинство в парламенте контролировали его верные сторонники. Почему начались беспорядки в Узбекистане — и к чему они привели Власти Узбекистана отказались от изменений конституции страны в части суверенитета Республики... 04 июля 18:15

От вечеринки до отставки

Настоящим ударом для Джонсона, пошатнувшим его позиции внутри правящей партии, стал скандал с вечеринкой во время локдауна — так называемый Partygate.

Премьера обвинили в участии в многочисленных вечеринках с обильным употреблением алкоголя в резиденции главы правительства в разгар жесткого локдауна и ограничений, которые Джонсон сам и вводил. Глава правительства оправдывался фразой, позже ставшей мемом. Я безоговорочно верил, что это рабочее мероприятие. Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

Но и этот скандал не пошатнул уверенности премьера в своих силах. Еще в феврале он говорил своим союзникам о полной решимости держаться за власть. Один из соратников Джонсона говорил СМИ, что тот «ясно дает понять, что придется послать танковую дивизию, чтобы вытащить его» с Даунинг-стрит.

Танковой дивизии у противников Бориса Джонсона не нашлось, однако в мае им удалось добиться голосования по вотуму недоверия премьеру. Судьба главы кабинета министров решилась 6 июня — при вынесении вотума доверия перевес в сторону Джонсона составил 63 голоса.

Политика поддержали 211 человек, 148 высказались о недоверии к нему.

Мы уже не узнаем, смог бы Борис Джонсон сохранить свой пост, если бы не история с Кристофером Пинчером, однако СМИ были уверены, что дни премьера сочтены.

Как отмечала The New York Times со ссылкой на историю, даже те британские премьеры, кто выигрывал голосования о вотуме недоверия, неизбежно лишались своих постов в течение ближайших месяцев.