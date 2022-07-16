«Терминаторы» у линии фронта. ВС России стягивают военную технику под Северск

Российская армия перебрасывает «все больше современной техники» к линии фронта в Донбассе, сообщает корреспондент РИА «Новости». Туда, в частности, идут боевые машины поддержки танков «Терминаторы», которые американские военные называют «секретным оружием». ВС РФ тем временем практически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую в направлении Северска, за двое суток ликвидированы более 600 ее бойцов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России стягивают современную технику к линии фронта в Донбассе, передает РИА «Новости». Корреспондент агентства заметил боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая двигалась в сторону фронта под Северском. Военная операция РФ на Украине. День 143-й Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил военным России, участвующим в спецоперации, предотвратить... 16 июля 18:18

Российская армия начала применять БМПТ «Терминатор-2» на Украине в середине мая. Машина обладает 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и ПТУР, запускаемой через ствол. Достоинства «Терминатора» были продемонстрированы в ходе военной кампании в Сирии, где он проявил себя как универсальное средство борьбы с расчетами РПГ и ПТРК в городе.

В США ранее называли «Терминаторы» «секретным оружием» России на Украине, так как машина буквально «следует по пятам» за Т-72 и Т-90 затрудняет передвижение пехоты противника массированным огнем. Пока БМПТ отвлекает внимание солдат на себя, танки могут продвигаться вперед и прорывать оборонительные рубежи.

«Действия, а не предупреждения»

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил лишить Киев возможности наносить удары по жителям Донбасса и других регионов, нарастив действия группировок на всех операционных направлениях.

«На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач», — сообщили также в Минобороны.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас призвал предпринять жесткие ответные действия на обстрелы территории России со стороны Украины. «Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предупредил о «принципе бумеранга». «Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — сказал он. США, по его словам, «в своем желании продолжать войну до последнего украинца» делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться.

Уничтожение бригады ВСУ

Как сообщили в Минобороны, за последние двое суток были убиты более 600 украинских военных из состава 115-й бригады ВСУ, действовавшей в направлении Северска. Денег все меньше: Евросоюз сокращает военную помощь Украине Последствия антироссийских санкций привели к тому, что Евросоюз не может поддерживать Украину... 15 июля 13:16

«В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские силы также уничтожили четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области. Ликвидирован склад боеприпасов в районе Константиновки. Истребительной авиацией ВКС в воздушном бою уничтожены два МиГ-29 в Николаевской области и Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Сбиты вертолеты Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.

В настоящее время украинская сторона в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других ближайших населенных пунктов для доукомплектования бригады.

Северск находится в 15 км от Лисичанска, контроль над которым военнослужащие России и ДНР установили 2 июля.