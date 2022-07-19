«Россия демонстрирует отсутствие изоляции»: зачем Путин приехал в Тегеран

Владимир Путин встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и духовным лидером, руководителем исламской республики Али Хаменеи в Тегеране. В рамках переговоров стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, в том числе по урегулированию ситуации в Сирии. Помимо бесед с иранскими лидерами, Путин переговорит и со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. С какой целью президент России приехал в Тегеран и ждать ли усиления российского-иранского взаимодействия — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин провел серию встреч с лидерами Ирана — президентом Эбрахимом Раиси и духовным лидером страны, верховным руководителем Али Хаменеи. В ходе диалога со своим иранским коллегой российский лидер указал на успешное развитие отношений двух государств.

«Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта», — отметил Путин.

В свою очередь Раиси заявил о наличии у двух стран необходимой для развития отношений политической воли. По его словам, у сторон большой опыт взаимодействия по сирийскому направлению. Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наши отношения и наше сотрудничество, что касается борьбы с терроризмом, доказало, что мы можем достичь тех целей, которые мы поставили перед собой <…> Я очень надеюсь на то, что Ваш официальный визит в Исламскую Республику Иран станет таким же поворотным этапом в том, что касается повышения отношений по вопросам региональной, а также международной повестки дня. Эбрахим Раиси Президент Ирана

Рассказывая о диалоге Путина и Хаменеи, в Кремле указали на то, что переговоры имели концептуальный характер, в ходе них произошел совершенно свободный обмен мнениями с широким охватом всех актуальных проблем и анализом общей ситуации в мире.

Президент России прибыл в столицу Ирана с однодневным визитом не только для переговоров с Раиси и Хаменеи, но и для участия в первом с 2019 года очном саммите в стран – гарантов астанинского процесса (Анкара-Москва-Тегеран) по содействию урегулированию ситуации в Сирии. В рамках мероприятия лидеры стран проведут трехстороннюю встречу, по итогам которой планируется принятие совместного заявления. Кроме того, Путин также проводит отдельные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Визит президента России проходит на фоне серьезной санкционной кампании западных государств в отношении Москвы, запущенной в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине и включающей в себя попытку «изоляции Москвы» на мировой арене.

Иран, как и Турция, введение ограничительных мер в адрес РФ не поддерживает, выступая за разрешение украинского кризиса путем переговоров.

Как ожидается, в рамках личной беседы Путина и Эрдогана особое внимание будет уделено вопросу разблокировки портов Украины для вывоза зерна, так как Анкара выступает одним из посредников между Москвой и Киевом в этом вопросе. «Разборки в тылу — очень плохой сигнал для власти»: почему Зеленский отстранил глав СБУ и Генпрокуратуры На Украине объявили о двух громких отстранениях — главы СБУ Ивана Баканова, которого связывают... 18 июля 19:44

Зачем Путин приехал в Тегеран

Востоковед и политолог Елена Супонина считает, что за счет визита Путина российская сторона демонстрирует несостоятельность кампании Запада по «изоляции Москвы».

«Россия демонстрирует, что ни о какой изоляции речи нет. Очень многие страны ориентированы на Москву и видят в ней полюс, отличный от США.

На Ближнем Востоке разочарованы визитом американского президента Джо Байдена. Там понимают, что США постепенно ослабляют свое присутствие в регионе. И для Москвы в этой ситуации важно продемонстрировать политическую солидарность с Ираном и Турцией, а также укрепить торгово-экономические отношения — на фоне западных санкций сотрудничество с Анкарой и Тегераном приобретает особое значение. Кроме того, между Россией, Турцией и Ираном наладилось многолетнее сотрудничество по Сирии, что важно для дальнейшей стабилизации обстановки в этом государстве», — пояснила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин напомнил, что сам визит Путина в Тегеран был запланирован еще в 2020 году для участия в астанинском процессе по урегулированию вопросов по Сирии.

«Из-за пандемии COVID-19 собраться два года назад у лидеров не получилось, поэтому поездку пришлось отложить. Текущий саммит актуален, поскольку в Сирии и вокруг нее произошли большие изменения с момента последней встречи глав России, Турции и Ирана.

Кроме того, лидерам есть, что обсудить и в рамках двухсторонних переговоров. Тем тут очень много, особенно в связи с ситуацией, которая возникла после 24 февраля на Украине и вокруг нее», — сказал эксперт «Газете.Ru». Визит в Саудовскую Аравию. Байден обвинил принца в убийстве и попросил помочь с ценами на бензин Журналист Welt Даниэль-Дилан Бемер сравнил, как в Саудовской Аравии встречали бывшего президента США... 16 июля 15:07

Ждать ли укрепления сотрудничества России и Ирана

Особое внимание в рамках поездки Путина приковано к развитию взаимодействия Москвы с Тегераном. В российском медиапространстве не раз указывали, что Россия может перенять опыт Ирана в контексте противодействия западным санкциям. А ряд СМИ допускали, что Тегеран может стать частью предполагаемых планов Москвы по формированию антизападных блоков.

«Что касается сотрудничества Москвы и Тегерана, то иранцы давно настаивают на заключении соглашения о стратегическом партнерстве с Россией, по образцу того договора, который они заключили с Китаем несколько лет назад. Это предусматривает укрепление не только экономического, но и военно-технического сотрудничества.

В Москве до сих пор считали, что готовности к подписанию такого соглашения еще нет, о чем было сказано во время визита президента Ирана в Россию в начале года. Однако сейчас некоторые технические вопросы и препятствия на пути к заключению договора устраняются, в частности это касается валютного и банковского взаимодействия. Не исключено, что главы России и Ирана все-таки окажутся готовы к подписанию такого рода соглашения», — указала политолог Елена Супонина.

В то же время Владимир Сажин из Института востоковедения РАН сомневается в том, что визит Путина приведет к заключению договора о стратегическом партнерстве Ирана и России, но не исключает укрепления взаимодействия сторон в целом.

«Будет ли российско-иранский договор заключен в рамках визита Путина в Иран — вопрос сложный. Скорее всего, нет, так как подобный стратегический документ вряд ли получится подписать во время однодневной поездки, в ходе которой президент России должен осуществить как минимум три встречи, помимо участия в астанинском саммите — это слишком серьезный договор, чтобы его подписывали между делом.

Но, вероятно, в ближайшим будущем соглашение так или иначе будет заключено», — пояснил эксперт. «Слабость Байдена влияет на политику»: чего США добиваются на Ближнем Востоке Президент США Джо Байден навестил страны Ближнего Востока, где у нынешней администрации ладится далеко не... 17 июля 13:56

С точки зрения Сажина, Москве интересно сотрудничество с Тегераном по той причине, что Иран фактически с 80-х годов прошлого века сталкивается с санкционным давлением и смог наладить систему обхода ограничительных мер или минимизации их негативного эффекта.

«Обе подсанкционные страны укрепляют свое сотрудничество, так как находятся в почти одинаковом положении. Однако если ядерная сделка будет восстановлена и с Ирана снимут санкции, то позиции Москвы и Тегерана изменятся, потому что Иран начнет все больше и больше смотреть на Запад. Иранской экономике необходимы мощные иностранные инвестиции и высокие технологии, и Россия все это дать ей не может. В данных вопросах Тегеран, прежде всего, смотрит на Евросоюз, Японию, Южную Корею и Австралию. Так что пока говорить о многолетней и абсолютной дружбе между Россией и Ираном рановато, но в данный момент это выгодно обоим странам», — подчеркнул эксперт.