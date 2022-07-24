Багамы и коронные владения Елизаветы II: правительство России расширило список «недругов»

Правительство РФ включило в список недружественных стран новые государства. Из-за поддержки санкций Великобритании там оказались коронные владения Елизаветы II — острова Гернси и Мэн, а также Багамы. Содружество Багамских островов ввело запрет на операции с Минфином и Банком России. Всего в списке «недругов» — порядка 50 государств мира.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство включает в список недружественных стран Багамские острова, острова Гернси и Мэн. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Остров Гернси, расположенный возле побережья Нормандии, является частью коронного владения Елизаветы II. Де-юре это не часть Великобритании. Как и остров Мэн в Ирландском море, также принадлежащий британской короне, Гернси – важная офшорная зона, где иностранные компании могу не платить налоги.

Гернси и Мэн включили в список недружественных стран, поскольку они поддержали британские санкции против России.

Среди «недругов» оказалось и Содружество Багамских островов – также формально независимое государство в Атлантике, главой которого является Елизавета II. Багамы ранее запретили проводить операции с Банком России, Минфином РФ и другими кредитными организациями, находящимися под санкциями США и других западных стран из-за военных действий на Украине.

Багамы расположены к востоку от полуострова Флорида, независимость от Британии они получили в 1973 году. Острова также являются офшором.

19 марта финансовый регулятор Багамских Островов нашел в стране активы на $3 млрд, которые связаны с россиянами. $420 млн находятся на депозитах, $2,5 млрд «на хранении или трастах», сообщало агентство Reuters. Какая часть из этих активов принадлежит гражданам РФ, включенным в санкционные списки, не уточнялось.

Правительство РФ сообщает, что документ о расширении списка недружественных стран утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно указу, российские физлица и юрлица, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

«Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — напомнили в кабмине Российской Федерации.

Сейчас в списке недружественных государств значатся более 48 стран – туда вошли все члены Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Албания, Андорра, остров Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Конгресс готов признать Россию спонсором терроризма Если Госдеп США не признает Россию спонсором терроризма, то это сделает Конгресс, заявила спикер Палаты... 21 июля 10:28

Политолог Андрей Кортунов в разговоре с «Вечерней Москвой» отмечал ранее, что расширение списка недружественных стран ударит и по обычным гражданам этих государств.

«Это означает, что для граждан перечисленных стран процедура получения российской визы усложнится. А для тех стран, с которыми был внедрен безвизовый формат въезда и выезда, вернется визовый режим. Кроме того, консульские отделения этих стран не смогут принимать своих граждан на территории РФ и привлекать россиян для работы в своих представительствах», — заявил эксперт.

Он также отметил, что некоторые двусторонние соглашения между Россией и недружественными странами будут в одностороннем порядке отменены. Более того, в РФ могут остановить свою работу культурные центры и прочие сообщества, как либо связанные с деятельностью недружественного государства.