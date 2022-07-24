«Европа провоцирует Россию к полномасштабной войне». Кадыров рассказал о решении украинского кризиса

Европа хочет вынудить Россию перейти к «полномасштабной войне с применением всех видов вооружений», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, для России такой сценарий не страшен, поскольку она «всю свою историю всегда была готова к любой войне». Чтобы избежать такого конфликта, Кадыров предложил украинцам свергнуть руководство страны.

Европейские государства, оказывая военную поддержку украинской армии провоцируют Россию начать полномасштабную войну, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Военная операция на Украине. День 151-й В Минобороны России заявили об уничтожении в порту Одессы военного корабля Украины и склада... 24 июля 19:11

«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!» — заявил Кадыров.

По мнению главы Чечни, страны НАТО «наивно полагают, что такая война ослабит РФ».

«Россия всю свою историю всегда была готова к любой войне», поэтому такой сценарий ее не пугает, подчеркнул Кадыров.

«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть!» — заявил он.

Кадыров также изложил свое видение того, как избежать «объявления войны Россией».

«Украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», — считает он.

Глава Чечни также предложил западным странам путь выход из кризиса. По его словам, европейцев убедили, что в подорожании бензина и продуктов виновата Россия.

«Дураку понятно, что резервные фонды этих стран потрачены на вооружение для Украины. Санкции ударили не по России, а по Европе. Уже полетели первые головы премьер-министров. Европа вздохнет свободно, когда заменят всех первых лиц государств до наступления холодов. А иначе в эту зиму Россия не сможет вовремя обогреть всех газом. Вернее, сможет, но не захочет», — заявил Кадыров.

Проблемы украинской армии

Ранее глава Чечни предположил, что военная помощь от западных стран, которая предназначалась украинским военнослужащим, должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей». Он также считает, что моральный дух украинских солдат падает.

«Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности. Однако с каждым днем борьба эта оборачивается для них не самым лучшим образом. Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск», — сказал Кадыров.

Угроза полномасштабной войны

Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, считают авторы Foreign Affairs. «У нас нет каких-либо предубеждений». Москва допустила возобновление переговоров с Киевом Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет предубеждений по поводу продолжения переговоров... 24 июля 17:46

«Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине», — считают они.

По мнению авторов, конфликт перерасти в полномасштабную войну с участием третьих стран из-за большого числа вовлеченных участников, использования новейших технологий, а также слабости международных организаций, неспособных найти способ урегулирования. Ни один международный механизм не контролирует конфликт, указывается в статье.

Авторы отмечают, что конфликт Украины и России продлится долго. Остальным странам, по их мнению, придется учиться жить в условиях нового мира.

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на Украине «всерьез-то еще ничего не начинала». «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — говорил он.

По словам Путина, Россия неоднократно слышала от Запада заявления о намерении «воевать до последнего украинца». Президент подчеркивал, что для украинского народа это будет трагедией, но, похоже, все к этому и идет.

Путин также заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. «Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться», — сказал глава государства.