«Европа провоцирует Россию к полномасштабной войне». Кадыров рассказал о решении украинского кризиса

Европейские государства, оказывая военную поддержку украинской армии провоцируют Россию начать полномасштабную войну, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!» — заявил Кадыров.
По мнению главы Чечни, страны НАТО «наивно полагают, что такая война ослабит РФ».
«Россия всю свою историю всегда была готова к любой войне», поэтому такой сценарий ее не пугает, подчеркнул Кадыров.
«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть!» — заявил он.
Кадыров также изложил свое видение того, как избежать «объявления войны Россией».
«Украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», — считает он.
Глава Чечни также предложил западным странам путь выход из кризиса. По его словам, европейцев убедили, что в подорожании бензина и продуктов виновата Россия.
«Дураку понятно, что резервные фонды этих стран потрачены на вооружение для Украины. Санкции ударили не по России, а по Европе. Уже полетели первые головы премьер-министров. Европа вздохнет свободно, когда заменят всех первых лиц государств до наступления холодов. А иначе в эту зиму Россия не сможет вовремя обогреть всех газом. Вернее, сможет, но не захочет», — заявил Кадыров.
Проблемы украинской армии
Ранее глава Чечни предположил, что военная помощь от западных стран, которая предназначалась украинским военнослужащим, должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей». Он также считает, что моральный дух украинских солдат падает.
«Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности. Однако с каждым днем борьба эта оборачивается для них не самым лучшим образом. Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск», — сказал Кадыров.
Угроза полномасштабной войны
Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, считают авторы Foreign Affairs.
«Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине», — считают они.
По мнению авторов, конфликт перерасти в полномасштабную войну с участием третьих стран из-за большого числа вовлеченных участников, использования новейших технологий, а также слабости международных организаций, неспособных найти способ урегулирования. Ни один международный механизм не контролирует конфликт, указывается в статье.
Авторы отмечают, что конфликт Украины и России продлится долго. Остальным странам, по их мнению, придется учиться жить в условиях нового мира.
В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на Украине «всерьез-то еще ничего не начинала». «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — говорил он.
По словам Путина, Россия неоднократно слышала от Запада заявления о намерении «воевать до последнего украинца». Президент подчеркивал, что для украинского народа это будет трагедией, но, похоже, все к этому и идет.
Путин также заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. «Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться», — сказал глава государства.