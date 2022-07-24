«У нас нет каких-либо предубеждений». Москва допустила возобновление переговоров с Киевом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет предубеждений по поводу продолжения переговоров с Киевом. По его словам, судьба переговоров зависит от украинских властей. Лавров также выразил надежду, что ООН сможет добиться снятия санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна. Министр при этом подчеркнул, что Россия не просит Запад снять санкции и намерена развивать свою экономику «опираясь на надежных партнеров».

Россия допускает возобновление переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, однако выбор остается за Киевом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. Военная операция на Украине. День 151-й В Минобороны России заявили об уничтожении в порту Одессы военного корабля Украины и склада... 24 июля 17:34

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», — заявил Лавров.

По его словам, «украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя».

Кроме того, считает Лавров, Украине в этом вопросе «активно поддакивают их западные кураторы», в частности США, Великобритания и страны Евросоюза.

«Поэтому выбор за ними. Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству», — указал глава МИД РФ.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом остановились в мае по инициативе украинской стороны. Стороны обвиняют друг друга в нежелании продолжать диалог. В июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры возможны только после поражения России.

Решение продовольственной проблемы

В июле Россия и Украина при участии Турции и ООН вели переговоры о вывозе зерна из украинских портов. 22 июля в Стамбуле стороны подписали меморандум по этому вопросу. Украинская и российская делегации подписывали документ в рамках двух разных церемоний. Зерновая эпопея Украины: о чем договорились Москва, Киев, Анкара и ООН Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу... 23 июля 08:20

Лавров указал, что на переговорах в Стамбуле представители России настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом.

«Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», — рассказал он.

Что касается российского зерна, продолжил министр, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взял на себя обязательства по снятию ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные в отношении России.

«Будем рассчитывать, что у него это получится», — сказал Лавров.

По его словам, Москва рассчитывает, что ООН в рамках «продуктовой сделки» сможет добиться снятия санкций, которые «препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты».

Он подчеркнул, что независимо от этого у России есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и ее египетскими коллегами.

Россия не просит снять санкции

Глава российского МИД указал, что Москва не просит Запад о снятии санкций. «Это урок для ЕС и США». К чему приведет «зерновая» сделка России и Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что застрявшее в украинских портах зерно начнут вывозить... 23 июля 18:43

«Мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность», — указал Лавров.

«Что касается продовольствия, здесь, если наши западные коллеги так близко к сердцу принимают нынешнюю ситуацию, они должны устранить препятствия, созданные ими самими», — продолжил министр.

По его словам, западные страны долгие месяцы говорили, что Россия лукавит и никаких санкций против продовольствия и удобрений не вводилось.

«Если брать продовольствие как таковое, то да, против него санкций не было, на санкции были введены мгновенно против тех компаний, которые страхуют продовольственные поставки, против компаний, которые обеспечивают платежи за продовольствие», — добавил Лавров.

Запрет на фотографии с дипломатами РФ

Глава МИД России обратил внимание, что западные страны «одержимы» желанием запретить делать фотографии с российскими политиками. «Никто не выбегал из зала с воплями»: посол заявила о популярности Лаврова на саммите G20 Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на саммите министров иностранных дел стран... 19 июля 09:42

По его словам, Лаврову показали протокол, который был распространен среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств. Этот протокол касался демарша, предпринятого перед Лигой арабских государств группой западных послов.

«Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о непринятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя с нами подписывать каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. Вот видите, у них это одержимость какая-то — вот этими фотографиями», — сказал Лавров.

Министр также напомнил, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала вызовом присутствие турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси после встречи в Тегеране.

«Это вопрос уже не сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма», — прокомментировал глава МИД.

Лавров находится с рабочим визитом в Египте. Как ранее сообщили в МИД России, Египет станет первой страной его рабочего визита в Африку: с 24 по 27 июля Лавров также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.