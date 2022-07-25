Военная операция РФ на Украине. День 152-й

❗️Украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3, сообщает ФСБ РФ.
Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета посредством имитации перехвата.
Кроме того, украинские разведчики пытались стимулировать российских летчиков на угон самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию или Болгарию. В итоге, украинская военная разведка, готовя угон самолета ВКС РФ, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, добавили в ФСБ.
Борис Джонсон планирует посетить Украину перед тем, как окончательно покинет пост премьер-министра Великобритании, сообщает Daily Express.
«Он чувствует бремя ответственности, поскольку был самым большим сторонником [президента Украины Владимира Зеленского]. Он не может просто уйти, не убедившись, что мир прикроет его. Джонсон надеется встретиться с Зеленским еще раз до того, как покинет кресло премьера», — заявил источник газеты.
⚡️ФСБ сообщила о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов.
В спецслужбе сообщили, что сотрудники украинской военной разведки, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков».
Один из двух американских граждан, недавно погибших на Украине, был идентифицирован как Люк Люцишин. Об этом CNN сообщила его мать.
По словам женщины, о смерти сына ее проинформировал Госдепартамент США. В субботу, 23 июля, Госдеп подтвердил смерть двух американцев, но не назвал личности и обстоятельства. Представитель сказал, что они «связались с семьями и оказали всю возможную консульскую помощь».
Первым о смерти Люка «Скайуокера» Люцишина сообщила газета Politico. Вместе с тремя другими погибшими иностранцами, о которых сообщали СМИ, он служил в отряде специального назначения теробороны ВСУ. Их подразделение было дислоцировано под Северском. По данным газеты, Люцишину и его сослуживцам было приказано «зачистить овраг, в котором российские военные пытались форсировать реку». Выполнив приказ, иностранцы попали в засаду и были обстреляны из танка. Люцишин был ранен первым взрывом, второй выстрел добил «Скайуокера» и пытавшихся спасти его.
Санкции ЕС могут дополнительно осложнить производство кондитерских изделий в России, сообщает «Коммерсантъ».
В перечне запрещенных к ввозу в РФ товаров оказались используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.
Нехватка сырья грозит сокращением ассортимента — шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов.
❗️Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ, которая «рано или поздно» случится.
❗️Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) отбили у украинских войск Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает газета «Известия».
Сейчас на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории, передает корреспондент издания.
Как заявил в Telegram-канале и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько, территория Углегорской ТЭЦ «полностью блокирована, но пока не зачищена».
«В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население», — заявил в интервью «Российской газете» председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Обвинения предъявили 92 командирам и солдатам. «Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ», — добавил он.
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли город Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив пять ракет, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.
На фото — предыдущий обстрел Алчевска.