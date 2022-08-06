Военная операция РФ на Украине. День 164-й

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Посольство Латвии больше не принимает заявления на визы от граждан России. Как сообщается на сайте дипмиссии, это сделано «в связи с международной ситуацией».

C 1 августа было приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран. А граждан, въезжающих в Латвию из РФ, обязали подписывать документ об осуждении спецоперации на Украине. Россия выражала свой протест на этот счет.