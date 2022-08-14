Военная операция на Украине. День 172-й

Кадры с Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские военные. По словам замдиректора станции, из-за постоянных ударов ВСУ остановлены три турбины из шести. ГЭС работает в предаварийном, «очень опасном режиме».
Руководство ГЭС заявило, что если из-за обстрелов на её плотине возникнут проблемы, то это приведёт к неприятностям на Запорожской АЭС, что может закончиться ядерной катастрофой.
Снятые с беспилотника кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» ДНР в посёлке Пески. Населенный пункт был освобожден накануне.
Украинские войска утром обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что всего выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра.
Страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений и считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе, пишет The Washington Post. По ее данным, должностные лица в странах Балтии и других стран Восточной Европы призывают США к наращиванию оборонного производства для ускорения реализации заключенных ранее оборонных контрактов.
»[Реактивные системы залпового огня] HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <...> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — утверждал в интервью изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.
Польша ожидает от США заказанные ранее ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams.
Отмечается, что странам Альянса необходимо восполнить состав собственных вооружений, поскольку ранее они поставляли оружие Украине.
Запорожская АЭС после очередного обстрела со стороны украинских военных работает штатно, «прилетов» по объекту не допущено, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Власти Запорожской области рассматривают возможность остановки работы ЗЗАЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить блокировку последнего визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил в интервью ТАСС постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район. Все остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности. Мы с агентством очень плотно работали в мае-июне и подготовили визит. В последний момент Секретариат ООН его заблокировал без внятного объяснения причин», — отметил Ульянов.
Независимые эксперты проверят доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины. Будут рассмотрены проведенное расследование, процесс подготовки доклада и сроки публикации. Также будет проведен юридический и политический анализ.
Граждане ДНР, ЛНР и Украины с 14 июля освобождены от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Отмечается, что граждане Украины смогут обратиться с заявлением о выдаче РВП без учета квоты. Срок рассмотрения заявлений о выдаче РВП — 60 суток, ВНЖ — до четырех месяцев.