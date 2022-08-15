Военная операция РФ на Украине. День 173-й

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что социальные выплаты населению, обеспеченные за счет регионального бюджета, будут продлены до конца 2022 года — ТАСС.
«Выплаты платятся после указа из местного бюджета. Они приняты, и в июле мы определили категории граждан — инвалиды, пенсионеры, одинокие матери и отцы, ветераны Великой Отечественной войны, дети до 18 лет, неважно, школьник или не школьник, либо до 23 лет, если ребенок учится в высшем учебном заведении. На каждого ребенка ежемесячно положено 4 тыс. рублей. По указу точно до конца этого года», — рассказала Губарева.
Она добавила, что большие соцвыплаты также положены беременным и родившим женщинам — 10 тыс. и 20 тыс. соответственно — в порядке единовременной помощи.
Уехавший в ДНР журналист и бывший морпех Джон Марк Дуган утверждает, что среди воюющих на стороне Украины военных США есть пророссийские настроения, часть солдат не верит западным СМИ — РИА «Новости».
Порядка двух третей компаний Великобритании понесли убытки из-за действий антироссийских санкций, сообщила газета Daily Mail.
Зампред правительства Камчатки Роман Василевский рассказал, что регион направит делегацию на приграничные с Украиной территории для приглашения беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР на работу на сельскохозяйственные предприятия полуострова — ТАСС.
Василевский отметил, что в регионе до сих пор проблема с кадрами в сельском хозяйстве. Глава региона Владимир Солодов поддержал идею. На Камчатку ранее прибыли около 100 беженцев с территории Украины, ДНР и ЛНР. Их детей направили в оздоровительные лагеря полуострова.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива, утверждает что Минобороны Украины якобы готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС — РИА «Новости».
«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины), которые уже совершали подобные теракты в Приднестровье», — сказал Кива.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что офицеры ВСУ покинули позиции в районе Соледара — ТАСС.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за сутки от обстрелов украинских войск погибли четыре мирных жителя. Еще 14 получили ранения — ТАСС.
В Стамбул прибыл первый сухогруз «Sormovskiy» с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска. Из Украины по «зерновому коридору» вывезли уже более 438 тыс. тонн сельхозпродукции, в том числе кукурузу, сою, подсолнечник.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что Украина якобы провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО, состоявшемся в июне. Как передает РИА «Новости», он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который сказал, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
По словам парламентария, диалог с британским министром по вопросу Крымского моста состоялся еще в июне, а также подтвердил это фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн анонсировала отправку 120 военнослужащих для обучения солдат ВСУ.
Отмечается, что новозеландские военнослужащие будут заняты исключительно в обучающих программах на территории Великобритании и не будут дислоцированы на территории Украины, передает ТАСС.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью редакционному объединению RND выразил недовольство объемом оказываемой ФРГ военной помощи Киеву, раскритиковав правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок вооружений.
Дипломат добавил, что в Киеве все еще ждут визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам Мельника, поездке Штайнмайера ничто не мешает, а президент Украины Владимир Зеленский дважды озвучивал свое приглашение по телефону.
В публикации отмечается, что ранее уволенный Зеленским со своего поста Мельник останется в должности посла Украины в Германии до конца сентября 2022 года, а уже в октябре должен будет вернуться в Киев.
Андрей МельникLisi Niesner/Reuters
Представительство ДНР передает, что подразделения ВСУ в понедельник с 06:00 мск обстреляли два населенных пункта ДНР — Горловку и Донецк. В общей сложности было выпущено 19 снарядов — ТАСС.
Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под городом Северск в ДНР. По его словам, в результате операции был уничтожен укрепрайон ВСУ, один украинский военнослужащий убит, трое взяты в плен — ТАСС.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что подразделения ВСУ за минувшую ночь обстреляли территорию республики пять раз.
Выпущено 16 снарядов, под огнем украинских силовиков оказались Донецк, Макеевка, Пантелеймоновка и Горловка, передает ТАСС.
В Минобороны РФ сообщили, что командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, «проявившим мужество и героизм при освобождении ЛНР» — ТАСС.
Стремоусов утверждает, что заявления Киева о контрнаступлениях на Херсон якобы являются «такими же пустыми, как озвучиваемые на протяжении последних восьми лет обещания якобы освободить Донбасс и Крым» — ТАСС.