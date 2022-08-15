«Не прогибаются перед гегемоном»: Путин отметил «мужской характер» союзников России

Президент России Владимир Путин в ходе открытия форума «Армия-2022» трижды отметил зарубежных союзников и партнеров России. По его словам, это страны, не прогибающиеся «перед так называемым гегемоном». Также он поблагодарил российских оружейников «за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России». О чем еще сказал Путин и что представят российские оружейники на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Путин заявил, что Россия гордится своей армией и флотом, которые в ходе спецоперации на Украине совместно с бойцами Донбасса «сражаются за Россию и мирную жизнь ДНР и ЛНР». Также он призвал гостей форума и военных из других стран обратить внимание на новинки отечественного ОПК.

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном», — сказал Путин.

Он отметил, что лидеры этих стран «проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются». По его словам, российские союзники выбирают самостоятельный путь развития, стремятся решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга, внося свой вклад в защиту многополярного мира. Он отметил, что Россия дорожит сотрудничеством со странами Латинской Америки, Азии и Африки. «Любой из командующих ВДВ мечтал иметь в арсенале тяжелое оружие» В распоряжение ВДВ вскоре поступит модернизированное 125-мм самоходное артиллерийское орудие 2С25... 14 августа 12:22

По его словам, РФ готова предложить партнерам «самые современные виды вооружений – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов». Путин подчеркнул, что форум дает возможность зарубежным специалистам ознакомиться с достижениями российского ОПК в областях искусственного интеллекта, информационных и радиоэлектронных технологий и результатами работы российских КБ и научных школ.

Также он заявил, что Россия намерена совместно с союзниками создавать новые образцы вооружения и техники. Отдельно он отметил опыт такого сотрудничества в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, «развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить безопасность и стабильность наших стран, и мира в целом».

«Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное – высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях», — отметил он.

«Шаг за шагом»

Также в ходе выступления Путин отметил профессионализм и мужество российских военных, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. «Ласточка» с гранатой. Россия использует на Украине новейшие легкие дроны В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ впервые применили беспилотный комплекс... 22 июля 23:17

«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. <…> Наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — подчеркнул глава государства.

«Аналогов нет»

Президент призвал обратить особое внимание гостей форума на перспективные образцы вооружений, которые ориентированы на будущее и «будут определять завтрашний день Вооруженных сил».

«Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — отметил Путин.

Уроки нацизма ХХ века

Президент также сообщил, что в рамках форума пройдет Международный антифашистский конгресс. «Проще сделать новый истребитель, чем приспособить МиГ-29 под HARM» Практически всю неделю обсуждалось возможное применение Вооруженными силами Украины противорадиолокационных... 14 августа 18:25

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в ХХ веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — заключил Путин.

Новинки форума

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69. Она предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. Максимальная дальность полёта ракеты составляет 290 км. Скорость на марше — 700-1 000 км/ч. Ракету смогут применять все российские многоцелевые истребители — Су-57, Су-75 (Checkmate), Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и другие. Х-69 разработана в ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ).

Также КТРВ представит многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э. Ракета имеет возможность применения с БПЛА. Изделие предназначено для поражения широкой номенклатуры одиночных малоразмерных и групповых объектов днем и ночью. Ракета разработана в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3, сообщили в КТРВ. Дальность пуска — до 40 км. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 кг.

Также будет продемонстрировал результат совместной работы Курганского машиностроительного завода и ВНИИ «Сигнал» — тяжелый робототехнический комплекс (РТК) с боевым модулем «Синица» на базе БМП-3. Безэкипажная боевая машина предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях, в том числе, в городской застройке. Модуль «Синица» состоит из 100-мм артиллерийского орудия, 30-мм автоматической пушки, 7,62-мм пулемета и пусковой установки противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Боевая машина может управляться удаленно — с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления.

Концерн «Калашников» представляет на форуме квадрокоптер ZALA 421-24. Дрон способен находится в воздухе более 30 минут на высоте до 1,5 км, развивая скорость до 30 км/ч. Дальность действия превышает 3,5 км. По утверждению разработчика, БПЛА незаметен для противника благодаря малой акустической и визуальной заметности, а также устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Ростех» покажет прототип общевойскового экзоскелета. Изделие повышает эффективность военнослужащего за счёт снижения энергетических затрат и повышения точности стрельбы из автоматического оружия. Экзоскелет позволяет бойцу длительное время удерживать грузы до 20 кг в руках или до 60 кг на каркасе. Основу конструкции составляют модули из композитных материалов, которые можно интегрировать в экипировку военнослужащего и объединить в единую систему.