Танк-памятник Т-34 демонтирован. Зачем эстонские власти закрывали границу с Россией

Во вторник было временно приостановлено перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва. По официальным данным, это связано с обновлением программных средств. Однако эстонские СМИ утверждают, что закрытие КПП вызвано проходившими в Нарве работами по демонтажу советского танка-мемориала Т-34 и ряда других советских памятных знаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пропуск автотранспорта через границу России и Эстонии в районе городов Нарва и Ивангород был временно остановлен во вторник, 16 августа, в связи с решением эстонской стороны. В свою очередь, российские таможенники также временно прекратили оформление и пропуск транспорта через границу, передает ТАСС. «Такое решение было бы вполне разумным». Финляндия ограничит количество виз для граждан РФ Финляндия планирует значительно снизить количество выдаваемых россиянам виз. В Хельсинки намерены... 16 августа 15:33

«С 8:00 16 августа на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физлиц связано с обновлением программных средств», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В очереди на въезд в Россию через нарвский погранпункт скопились более 550 автомобилей, свидетельствуют данные GoSwift, системы бронирования по пересечению госграницы Эстонии.

Позднее российская сторона проинформировала, что движение транспорта возобновлено, пункты пропуска работают в штатном режиме.

Снос танка-памятника Т-34

Как утверждает портал Delfi, приостановка движения через границу была вызвана проходившими в Нарве работами по демонтажу советского танка-памятника Т-34 и других советских памятных знаков.

«В департаменте полиции и погранохраны на запрос ответили, что в связи с переносом памятников в Нарве полиция ограничила движение транспорта», — отмечается в публикации.

Как отметили в департаменте, временные ограничения также повлияли на пересечение эстонско-российской границы в Нарве. Город от территории РФ отделяет река, на другом берегу которой стоит российский Ивангород. Жителям Нарвы, желающим пересечь границу пешком, рекомендовали использовать погранпереход Нарва-2.

Ранее портал ERR сообщил, что утром 16 августа в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими войсками от Вермахта в 1944 году». В настоящий момент демонтаж завершен.

«Танк поместили на грузовое транспортное средство Сил обороны Эстонии и увезли из города»,

— пишет газета Postimees. В Эстонии хотят запретить въезд россиянам. В ФРГ «с трудом» могут такое представить 11 августа в Таллине сообщили, что гражданам РФ, имеющим выданные Эстонией шенгенские визы, уже... 11 августа 16:40

Ожидается, что Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймси.

Правительство республики во вторник постановило демонтировать советские военные памятники в уезде Ида-Вирумаа, в том числе танк Т-34, поскольку городское собрание Нарвы накануне «отказалось принять решение» о переносе этого мемориала. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, в кабмине единогласно пришли к выводу о том, что «советским памятникам в Эстонии не место».

Власти Нарвы ранее неоднократно высказывались против идеи о переносе монумента с танком Т-34, указывая, что он представляет собой часть идентичности русскоязычных жителей, составляющего порядка 80% населения города.

Кроме того, монумент символизировал гордость русскоговорящего населения за причастность к тем, кто освободил Эстонию от нацистов, отмечали в местной администрации. «Империалистические амбиции». В Эстонии осудили слова Путина о Нарве Посла РФ Владимира Липаева вызвали в министерство иностранных дел Эстонии, где ему «выразили... 10 июня 23:31

На этом фоне действующий мэр Нарвы Катри Райк объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на мартовских выборах в парламент Эстонии после решения кабмина страны о демонтаже танка-памятника Т-34, несмотря на ее протесты. «Я не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы.

Сейчас я не представляю, что сижу в одном зале вместе с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение»,

— приводит ее слова РИА «Новости».

Закрыть границу для россиян

Напомним, с 18 августа гражданам РФ, имеющим уже выданные Эстонией шенгенские визы, будет закрыт въезд на территорию этой страны. «Пришло время провести ревизию». Латвия пересмотрит уже выданные ею ВНЖ Выдачу туристических виз гражданам РФ нужно «прервать на уровне Европы», заявил президент... 14 августа 13:22

В то же время под санкции не подпадут сотрудники диппредставительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

При этом в дальнейшем эстонские власти планируют запретить въезд всем россиянам с шенгенскими визами любых стран — кабмин республики рассмотрит вопрос уже на этой неделе.

По словам экспертов, формулировка, с которой подано ограничение, предполагает, что с шенгеном других стран россияне все же смогут въехать в Эстонию. Тем более, что Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней.