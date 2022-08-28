Военная операция РФ на Украине. День 186-й

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Член палаты представителей от Республиканской партии США Дэн Бишоп заявил, что Соединенные Штаты не должны отправлять Украине «ни единого доллара».

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о $3 млрд. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — сказал конгрессмен в беседе с изданием The American Conservative. Он также выразил мнение, что «непрекращающееся» финансирование Киева — яркий пример политики президента США Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».