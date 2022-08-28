Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-игрок «Спартака» Тихонов назвал фаворита в матче «Ростова» и... 08:11
Sohu: появление российской нефти в США стало пощечиной... 08:04
Нидерландский портал рассказал о военной подготовке... 08:02
Врач предупредила о вреде жевательной резинки 07:59
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Сватово из РСЗО HIMARS 07:59
Жара в Европе спровоцировала резкий рост «сухого туризма» 07:53
Заменивший Дзюбу нападающий «Аданы» Балотелли чуть не... 07:50
Врач рассказал, чем опасны орехи 07:44
Американский конгрессмен потребовал от США прекратить финансирование... 07:41
Еврокомиссия решила выделить €10 млн на поддержку сферы... 07:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 186-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 186-й день

close
100%
Кирилл Нортон/РИА «Новости»
В ЛНР сообщили об обстреле Сватово из РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет. В ДНР информируют об обстрелах Донецка и Горловки. Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов семи судов, которые вывезут более 210 тыс. тонн продовольствия. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:11

08:08

Член палаты представителей от Республиканской партии США Дэн Бишоп заявил, что Соединенные Штаты не должны отправлять Украине «ни единого доллара».

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о $3 млрд. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — сказал конгрессмен в беседе с изданием The American Conservative. Он также выразил мнение, что «непрекращающееся» финансирование Киева — яркий пример политики президента США Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».

08:07

Украинские военные обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет., сообщили в представительстве ЛНР — ТАСС.

08:06

08:05

Украинские военные менее, чем за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку, сообщили в представительстве ДНР — ТАСС.

08:04

Мэр Горловки сообщил о ранении жителя при обстреле со стороны ВСУ — ТАСС.

08:03

Украинские военные выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 мм, четыре снаряда аналогичного калибра выпущены по Макеевке, сообщило представительство ДНР — ТАСС.

08:02

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов семи судов, которые вывезут в общей сложности 210 294 тонн продовольствия — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 186-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+