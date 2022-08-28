«Стоимость газа растет, но это цена свободы». Боррель признал, что у ЕС серьезные проблемы

В краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с серьезными проблемами из-за ограничительных мер Брюсселя в отношении Москвы, констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, происходящее на Украине — это «не только война украинцев, а война за нашу свободу», и европейцы должны быть готовы заплатить высокую цену. Нынешняя ситуация является глобальным кризисом демократии, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами на фоне антироссийских санкций. Об этом в интервью австрийской газете Kronen Zeitung заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Военная операция РФ на Украине. День 186-й В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Германия намерена продолжать помогать Украине «так долго, как... 28 августа 17:19

«Россия в беде»

Комментируя реплику журналиста о том, что часть населения Австрии скептически относится к санкциям против Москвы, он указал, что введенные Брюсселем меры ограничивают экономические возможности РФ.

«Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. Россия в беде.

И, конечно, мы сталкиваемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу. Потому что война в Украине — это не только война украинцев, а война за нашу свободу», — сказал Боррель. «Следующая зима — пиши пропало!» Президент Сербии ужаснулся биржевым ценам за газ Европа не переживет конфликт на Украине, если он продлится еще хотя бы год. С таким утверждением... 27 августа 16:19

Политик назвал нынешний энергетический кризис самым большим, который когда-либо был в Европе. «Сначала долговой кризис, потом пандемия, теперь энергетика. Единственное решение: единство», — отметил он.

Кризис демократии

Боррель согласился с утверждением, что нынешняя ситуация также является глобальным кризисом демократии. «Да. Авторитарные режимы на подъеме. Старые империи возвращаются.

Россия хочет вернуть царизм, Китай и Турция придерживаются имперских взглядов. «Люди научились приспосабливаться, а не бунтовать». Западные СМИ поспорили об экономике РФ Как пишет The Economist, мало кто думал, что экономика России «продержится» шесть месяцев после... 27 августа 13:04

И здесь решение может прийти только через единство. Каждый не выживает сам по себе», — подчеркнул глава евродипломатии.

Отвечая на вопрос о возможности создания Вооруженных сил ЕС, он заверил, что ни одна из 27 армий (государств-членов Евросоюза — «Газета.Ru») не будет заменена объединенными европейскими силами.

«Нам просто нужно объединить наши силы, скоординировать свои действия и лучше инвестировать в оборону. Больше никогда. Мы тратим на оборону столько же, сколько Китай, и в четыре раза больше, чем Россия. В результате долгового кризиса мы вступили в фазу разоружения. В результате мы не можем справиться с текущими вызовами. Эффективность — ключевое слово. В противном случае это просто пустая трата денег», — пояснил Боррель. «Эта война должна быть выиграна на поле боя» Глава евродипломатии впервые в истории ЕС пожелал военного решения конфликта. Как написал Жозеп Боррель... 10 апреля 01:36

«Драма, трагедия, страдание»

Собеседник издания также рассказал о том, что изменилось для Евросоюза с началом российской спецоперации на Украине.

«Для нас в Европе война была далеко. Теперь драма, трагедия, страдание вернулись», — констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Ему также указали на то, что Польша и страны Балтии уже много лет якобы предупреждали «о российской агрессии».

«История и география имеют огромное значение для понимания кризиса. Географически и исторически Литва больше беспокоится о России, чем южная Испания. Их беспокоит Северная Африка. Однако в Европе мы должны решать проблемы не по отдельности, а вместе», — считает Боррель. «Кольца и цепочки в санкциях не указаны»: ЕС оставил лазейку для покупки российского золота Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции против России работают, однако для достижения их... 17 июля 20:54

«Европа должна выучить язык силы»

По его словам, Европа была основана как мирный проект, однако в нынешних условиях ей следовало бы выучить «язык силы».

«Дело не только в военной мощи. Европа была основана как мирный проект. От насильственного воздействия к убеждению, торговле и правам человека. Торговля приносит взаимную зависимость и должна вести к миру. Права человека – это свобода и уважение. Сегодня этого уже недостаточно. Россия использует торговлю как оружие.

Война на Украине — это война не только украинцев, но и война за нашу свободу», — заявил Боррель.

ЕС, по его оценкам, является мировой сверхдержавой с экономической и моральной точек зрения, но не с военной. «Мир стал опасным местом. Члены ЕС должны понять, что в случае необходимости мы должны защищать себя и что для этого нам нужны инструменты», — добавил он. Тест: помыться или не бриться. Как европейцам советуют экономить в условиях энергокризиса Европейцы стремятся отказаться от энергоресурсов из России, насколько это возможно. Местные власти, врачи... 28 августа 09:50

Однако, как отметил журналист Kronen Zeitung, нейтральные государства, в том числе Австрия, скептически относятся к военной ориентации ЕС.

«Нейтралитет сегодня уже не тот, что был во времена холодной войны. Нынешний нейтралитет не мешает Австрии участвовать в миротворческих миссиях. Например, Мали, Босния и Мозамбик», — парировал Боррель.

Говоря о плане военной учебной миссии на Украине, который будет представлен в ходе встречи министров обороны ЕС на следующей неделе, глава евродипломатии пояснил, что украинские военные должны знать, как использовать оружие, которое европейцы поставляют Киеву.

«Поддерживаем украинских военных поставками оружия. Чтобы знать, как их использовать, вы должны их обучить. Логичный шаг», — сказал он. По его словам, украинских солдат уже обучают в Европе. «Cтановится все труднее наказать Россию»: почему Запад не предлагает новые санкции Запад не предлагает новых мер против России в ООН, поскольку опасается низкой поддержки таких шагов... 18 августа 11:13

Как будет выглядеть мир через пять лет

Боррель указал, что не знает, каким с учетом текущих геополитических вызовов будет мир через пять лет.

«Мир доставил мне достаточно неприятностей за последние пять недель», — заключил он.

О том, что Европа не переживет конфликт на Украине, если он продлится еще хотя бы год, накануне заявил президент Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию с энергетическим кризисом. По его оценкам, ни одна европейская страна не может с ней справиться из-за рекордно высоких цен за газ. При этом мало кто думал, что экономика России «продержится» шесть месяцев после начала военного конфликта на Украине, написали в свою очередь обозреватели The Economist.