Лавров приравнял агрессию против миротворцев в Приднестровье к нападению на Россию. Молдавия не поняла

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые действия против российских военных в Приднестровье будут считаться нападением на Россию. Он напомнил, что военные охраняют крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне. МИД Молдавии после слов Лаврова вызвал российского дипломата и потребовал разъяснений. В Кишиневе высказались за вывод российских войск с территории страны и назвали их присутствие незаконным. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года.

Любые действия, которые будут угрожать безопасности российских миротворцев в непризнанном Приднестровье, Москва будет расценивать как нападение на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО. Посол Украины выступил за реинтеграцию Приднестровья в Молдавию Непризнанная Приднестровская молдавская республика должна оставаться в составе Молдавии, но с особым... 25 августа 15:57

«Что касается наших интересов, там находятся наши миротворцы, там находится наша группа военных, которая охраняет крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне», — отметил он.

Лавров также заявил, что Россия будет укреплять свои границы в ответ на размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии, что Запад «беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно» развязал гибридную войну против России, а Москва при этом готова к диалогу.

Ранее Лавров обвинил Молдавию в том, что она не хочет прямого диалога с Приднестровьем, рассчитывая на недипломатическое решение конфликта.

«Сейчас и приднестровское руководство, и мы выступаем за то, чтобы возобновить прямой диалог. К этому готово руководство Приднестровья, к этому мы призываем Кишинев. Но судя по всему, судя по публичным заявлениям президента [Молдавии Майи] Санду и ее команды, они под диктовку Соединенных Штатов и Европейского союза такого прямого диалога не хотят», — заявлял Лавров.

Министр также напомнил, что в начале 90-х годов горячая фаза конфликта между Молдавией и Приднестровьем была погашена, а стороны тогда были очень близки к урегулированию.

В Молдавии потребовали объяснений

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии после выступления Лаврова потребовало разъяснений от посольства РФ.

«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», — указало министерство.

В Кишиневе подтвердили приверженность «мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны, так в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории государства».

Приднестровье опасается конфликта

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский допустил, что на территории Молдавии могут произойти военные действия между НАТО и Россией. По его словам, нельзя допустить, чтобы военный конфликт на Украине распространился на территорию Приднестровья, иначе он зацепит и Молдавию. Макрон допустил, что Молдавия окажется втянута в конфликт на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что военная операция на Украине угрожает соседним... 22 мая 16:26

«А там уже, естественно, союзники Молдовы с одной стороны и здесь Россия с другой стороны с миротворческой миссией, граждане РФ и так далее — это грозит столкновением России и НАТО здесь, на территории Приднестровья, и Молдовы», — заявил он.

29 июля глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев отмечал, что конфликт на Украине подтверждает важность российских миротворцев для Приднестровья.

Игнатьев также говорил о планах территории войти в состав России. В Кремле в ответ на это сказали, что видели сообщения в СМИ, но «не знают, с какими процессами это связано».

В свою очередь, официальный представитель непризнанной республики в России Леонид Манаков высказался за продолжение миротворческой миссии России. По его словам, в Приднестровье высоко оценивают усилия Москвы по стабилизации обстановки в регионе.

Что происходит в Приднестровье

Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика существует со 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Регион объявил об отделении в ответ на действия политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Сначала независимость, затем — присоединение к РФ. В Москве оценили план Тирасполя Приднестровье намерено добиться признания независимости, чтобы затем войти в состав Российской Федерации... 22 июля 20:56

Кишинев попытался решить проблему силовым способом. Остановить вооруженный конфликт удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта вошли российские миротворцы.

Они охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, которые появились еще в 1940-х годах (затем туда свозили боеприпасы и оружие при выводе советских войск из стран соцблока). Президент Молдавии Майя Санду неоднократно высказывалась за замену российских миротворцев на представителей ОБСЕ и за вывод военных из Колбасны.

В конце апреля 2022 года в Приднестровье произошла серия инцидентов. В частности, неизвестные обстреляли штаб-квартиру Министерства госбезопасности самопровозглашенной республики. После случившегося в регионе ввели красный уровень террористической опасности, позже его понизили до желтого.

Санду заявила, что этот и другие инциденты связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации обстановки. В Москве расценили случившееся как терроризм и попытку вовлечь регион в военные действия на Украине.