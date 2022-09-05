«Нам ни жарко, ни холодно». Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс займет пост премьера. В ходе голосования она обошла своего главного конкурента — экс-министра финансов Риши Сунака. Политик пообещала бороться с энергетическим кризисом, снизить налоги, увеличить расходы на оборону и решить проблемы здравоохранения. В Совфеде выразили уверенность, что Трасс продолжит антироссийский курс, при этом уточнив, что у Москвы не было предпочтений среди финалистов британской премьерской гонки: все они настроены против России.

Новым премьер-министром Великобритании избрали министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс. За нее проголосовали 57,4% членов правящей Консервативной партии. Трасс пообещала не ездить на Тайвань в случае избрания премьером Великобритании Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась ехать на Тайвань в случае своей победы в гонке... 05 сентября 18:36

Всего на выборах выставили свои кандидатуры 12 консерваторов, но основным соперником Трасс стал экс-министр финансов Риши Сунак. Он возглавлял Казначейство с февраля 2020 года по 5 июля 2022 года. За Сунака были отданы 42,6% голосов.

После объявления результатов голосования Трасс поблагодарила уходящего премьера Бориса Джонсона, назвав его своим другом. «Я также хочу поблагодарить нашего уходящего лидера, моего друга Бориса Джонсона», — сказала она. Политик отметила заслуги Джонсона на посту премьера, обозначив три главных — процедуру Brexit, выпуск вакцины против коронавируса и противостояние президенту России Владимиру Путину.

Трасс также выразила благодарность своей семье, коллегам по партии, избирателям, а также своему главному конкуренту — Сунаку.

Новый премьер пообещала в первую очередь бороться с энергетическим кризисом в стране:

«Я займусь решением энергетического кризиса, решая вопрос со счетами населения за электроэнергию, но также с более долгосрочными проблемами, которые у нас есть, в области поставок электроэнергии».

Трасс также заверила, что снизит налоги и будет заниматься вопросами здравоохранения.

«В эти трудные времена»

Джонсон поздравил Трасс с «уверенной победой», выразив уверенность, что у той есть «верный план, чтобы решить кризис с ростом стоимости жизни, объединить партию и продолжить великолепную работу по объединению страны и повышения уровня жизни». Любит сыр и караоке, но ненавидит свое имя: чего мы не знали о Лиз Трасс В Великобритании избрали нового премьер-министра. Консервативная партия большинством голосом выбрала... 05 сентября 23:04

Бывшая премьер-министр Тереза Мэй тоже поздравила Трасс с победой и призвала Консервативную партию работать вместе над решением проблем. «Поздравляю Лиз Трасс. Мы, консерваторы, теперь должны работать вместе, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Справиться с кризисом стоимости жизни, помочь тем, кто нуждается, и ответственно распоряжаться государственными финансами. Я с нетерпением жду возможности поддержать правительство в (решении) этой задачи», — написала она в соцсетях.

Из зарубежных лидеров Трасс уже успел поздравить канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил надежду на сотрудничество двух стран «в эти трудные времена». «Великобритания и Германия будут продолжать тесно взаимодействовать как партнеры и друзья», — подчеркнул он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Трасс с избранием на пост, выразив надежду, что Лондон будет в полном объеме выполнять соглашение об условиях Brexit.

«Это хорошая возможность для меня поздравить Лиз с тем, что она станет новым премьером британского правительства, я желаю ей всяческих успехов и рассчитываю, что Великобритания будет в полном объеме выполнять соглашение о Brexit», — заявил евродипломат.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что России «ни жарко, ни холодно» от победы главы британского МИД. «Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно. Прежде всего потому, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было», — пояснил он в Telegram.

При этом, по его мнению, экс-министр финансов Сунак во главе правительства «исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы».

Номер три

Трасс станет 56-м премьером Великобритании и третьей женщиной во главе Консервативной партии и правительства. Ранее этот пост занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). «Мы не можем изолировать российский народ»: Боррель отметил усталость стран ЕС от санкций Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил в Праге на межпарламентской конференции... 05 сентября 16:09

Как сообщает Sky News, Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше 6 сентября. В этот день обоих ждет аудиенция у королевы Великобритании Елизаветы II. Завтра же Трасс распределит кресла в своем правительстве.

Трасс изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета. Именно в период учебы она отказалась от левых взглядов и примкнула к консерваторам. После окончания вуза будущий политик работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless.

В 2010 году Трасс избирают в Палату общин, и дальше ее политическая карьера начинает развиваться стремительно. В 2012 году премьер Дэвид Кэмерон назначает Трасс парламентским помощником министра образования. В 2014 году она становится министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, в 2016-2017 годах – министром юстиции и лорд-канцлером, в 2017-2019 годах — главным секретарем Казначейства (министерство финансов) в правительстве Терезы Мэй, в 2019 году — министром по делам женщин и министром внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. В сентябре 2021 года Трасс возглавляет МИД Соединенного Королевства.