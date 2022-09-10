«Я, Карл III, божией милостью король». Принц Чарльз дал клятву в прямом эфире

Наследник умершей британской королевы Елизаветы II, 73-летний принц Чарльз официально провозглашен королем Карлом III. Строго регламентированная процедура, которая в предыдущий раз проводилась еще при жизни Сталина, впервые в истории транслировалась по телевидению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Публичная прокламация об объявлении Карла III королем Великобритании зачитана в субботу, 10 сентября, с балкона Сент-Джеймсского дворца в центре Лондона. Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления Новый король Великобритании Карл III выступил с обращением к нации. Он заявил, что его мать... 09 сентября 22:55

Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению.

Утверждение короля — формальность или, как ее называют, «конституционная необходимость», ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда умерла его мать Елизавета II.

Под торжественные фанфары документ, который ранее был подписан на собрании Совета престолонаследия, расширенной версии Тайного совета при монархе, был зачитан герольдмейстером ордена Подвязки Дэвидом Уайтом, которого сопровождал граф-маршал Эдуард Фицалан-Говард. Он отвечает за организацию всей церемонии, а также государственных похорон Елизаветы II и коронации ее сына.

В ходе сегодняшней церемонии Карл III произнес традиционную клятву:

«Я, Карл III, божией милостью король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, равно как и других моих владений и территорий, защитник веры, твердо обещаю и клянусь, что буду неукоснительно сохранять и поддерживать устроение истинно протестантской религии, как установлено законами, написанными в Шотландии», – объявил новый король.

Король заявил, что принимает на себя ответственности и обязанности как суверена. Он отметил важность следования «вдохновляющему примеру» Елизаветы II, поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания населения островов.

В знак признания монарха приспущенные после смерти королевы флаги подняты. В Гайд-парке Отряд Его Величества королевской конной артиллерии запустил салют из 41 залпа. Затем прокламация была оглашена в лондонском Сити у здания фондовой биржи, а Тауэр стал местом проведения артиллерийского салюта из 62 залпов. «Все в конце концов будет хорошо»: какую жизнь прожила Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в окружении детей и внуков... 09 сентября 08:17

11 сентября, спустя 24 часа после церемонии в Лондоне, прокламация также будет оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Через час после этого флаги на правительственных зданиях по всей стране вновь переместятся с верхней части флагштоков на середину.

А уже сегодня Карла III официально провозгласят новым главой государства в Канаде, сообщается на сайте генерал-губернатора этой страны Мэри Саймон (она является официальным представителем британского монарха — «Газета.Ru»).

«Церемония прокламации нового монарха, короля Карла III, состоится в Ридо-Холле, резиденции генерал-губернатора в Оттаве, 10 сентября 2022 года», — говорится в тексте.

8 сентября Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев — дольше всех в истории Великобритании, — скончалась на 97-м году жизни. Престол занял ее старший сын — 73-летний принц Чарльз, получивший в качестве короля имя Карл III (в русской историографической традиции европейские монархи именуются согласно правилам латинского языка). Учился в «аду», разбил сердце Диане. Чем прославился будущий король Великобритании Карл III Карл III дольше всех из британских монархов ждал восхождения на трон — 70 лет... 09 сентября 18:41

Из-за смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, с 9 сентября в Великобритании объявлен национальный траур. Он продлится до дня ее похорон, который будет выходным для жителей страны. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев — ее дата, равно как и день похорон королевы, пока не названы. Отметим, что лишь один монарх за всю историю мира правил дольше Елизаветы II — это Людовик XIV, который находился на троне во Франции 72 года, начиная с 4-летнего возраста.

Накануне Карл III выступил с первым обращением к нации. Он отдал дань уважения своей матери и пообещал служить британцам с верностью, любовью и уважением. В отличие от Елизаветы II, которая неожиданно взошла на престол в 25 лет, новый король Великобритании всю свою жизнь готовился к принятию короны. Будучи принцем, он не раз высказывал идеи по развитию мировой экономики. По его мнению, нужно в частности добиться нулевого углеродного следа, а также переосмыслить отрасли через призму устойчивых рынков, определить технологии, меняющие правила игры, которые помогут устранить барьеры на пути изменений.