«Диалог с Россией очень важен». Генсек ООН обсудил с Путиным Украину и вывоз зерна

Владимир Путин поговорил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В Кремле рассказали, что основное внимание стороны уделили обсуждению «зерновой сделки». Гутерриш рассказал об усилиях ООН по снятию препятствий для поставок российских удобрений на мировые рынки. Генсек ООН и российский президент также поговорили о безопасности Запорожской АЭС и об организации миссии по расследованию удара по СИЗО в Еленовке.

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили темы, связанные с конфликтом на Украине. Военная операция РФ на Украине. День 203-й В ЛНР заявили, что линия фронта «подошла очень близко» к границам республики и назвали ситуацию... 14 сентября 22:23

«Последний раз я разговаривал с Владимиром Путиным этим утром. Мы смогли обсудить соглашение по вывозу зерна из черноморских портов и его возможное продление и расширение», — сказал он.

Гутерриш рассказал, что обсудил с Путиным экспорт российских аммониевых удобрений по Черному морю. Он также подчеркнул, что сейчас в мире возделываются площади меньшего размера, чем прежде, из-за чего существуют реальные риски нехватки продовольствия.

«Если мы не нормализуем рынки удобрений, мы столкнемся в 2023 году с проблемами в продовольственной сфере», — предупредил Гутерриш. По его словам, ООН полностью привержена снятию ограничений по экспорту российского продовольствия и удобрений.

«Диалог с Россией очень важен», — подчеркнул генеральный секретарь, говоря о решении продовольственной проблемы. Он заявил, что намерен продолжить обсуждение с Россией вопроса о продлении зерновой сделки, в том числе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время переговоров были затронуты и другие вопросы, в том числе удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, и безопасность Запорожской АЭС.

«Мы обсуждали работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это крайне важно», — отметил Гутерриш.

Что о разговоре сказали в Москве

В пресс-службе Кремля подтвердили, что Путин разговаривал с генсеком ООН. Путин и Шольц поговорили впервые с конца мая. Разговор длился 90 минут Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились... 13 сентября 22:54

«Основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений», — сообщили в Кремле.

Обе стороны подчеркнули важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продовольствии стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Гутерриш рассказал об усилиях ООН по снятию препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили значимость взаимодействия России и профильных структур ООН ради обеспечения глобальной продовольственной безопасности, добавили в Кремле.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС, Путин «дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством (МАГАТЭ — прим. «Газета.Ru») и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов ЗАЭС».

В Кремле подтвердили, что Путин обсудил с главой ООН вопрос об организации миссии по установлению фактов в связи с ударом по СИЗО в Еленовке.

«Антониу Гутерриш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», — уточняется в сообщении.

Путин также напомнил генсеку ООН об убийстве политолога Дарьи Дугиной. Гутерриш осудил преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания. Стороны договорились продолжать работу на различных уровнях.

О чем еще сказал генсек ООН

Выступая на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Гутерриш заявил, что МАГАТЭ, Россия и Украина ведут переговоры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. «Откровенный обмен мнениями». О чем поговорили Путин и Макрон Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили... 11 сентября 23:45

«Переговоры ведутся, и я надеюсь, что они внесут свой вклад в снижение напряженности», — сказал он.

Генсек обратил внимание, что обстрелов станции не было уже три дня. «Я надеюсь, что такие атаки полностью прекратятся и безопасность Запорожской АЭС будет обеспечиваться всеми сторонами», — заявил Гутерриш.

Его также спросили о возможности заключения мира между Россией и Украиной.

«Я бы соврал, если бы сказал, что надеюсь, что это произойдет скоро, — ответил генсек ООН. — В настоящий момент шансы заключения мирного соглашения минимальны».

Он ушел от ответа на вопрос о том, попытается ли организовать встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Если бы я сказал, что они встретятся, это было бы наиболее верным способом сорвать встречу», — отметил Гутерриш.

Генсек ООН призвал стороны конфликта на Украине обменять всех военнопленных.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.