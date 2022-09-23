Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День первый

11:34

На избирательном участке в Севастополе, где работает Комиссия ДНР, с утра уже образовались небольшие очереди. Голосовать приходят люди разных возрастов, многие - семьями. За первый час только на этом участке проголосовали около 60 человек, передает ТАСС.

Среди них Наталья и Сергей, которые вместе с сыном приехали в Крым на отдых - и специально для участие в референдуме приехали в Севастополь. «Мы хотим быть частью России, хотим, чтобы нам на головы перестали сыпаться бомбы. Мы собирались проголосовать за это еще в мае 2014 года, но тогда референдум не состоялся. Но голосуем сейчас», - рассказала Наталья.