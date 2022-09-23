Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День первый

В РФ принимаются исчерпывающие меры безопасности на время проведения референдумов по Донбассу, Запорожской и Херсонской областям, заявили в НАК — ТАСС.
Иностранные наблюдатели на референдуме в ЛНР проходят процесс аккредитации, затем приступят к работе, сообщает глава ЦИК — ТАСС.
Порядка 300 сотрудников одного из градообразующих предприятий Мелитополя пришли проголосовать на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав РФ в качестве ее субъекта — ТАСС.
Общественная палата РФ обеспечит высокий уровень наблюдения за проведением референдумов в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев — ТАСС.
Замглавы администрации Беловодского района ЛНР Валентина Гладкова, получившая ранения после обстрела, приняла участие в референдуме на территории Новосибирска, где находится на реабилитации — ТАСС.
Жители областного центра Запорожской области города Мелитополя устроили автопробег с российскими флагами в честь референдума, передает корреспондент ТАСС. Автомобилисты с флагами РФ и Запорожской области проехали по улицам Мелитополя, сигналили друг другу.
Жители городов Дальнего Востока вышли на акции в поддержку голосования по вопросам вхождения ДНР и ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья в состав России. В акциях приняли участие десятки тысяч человек, сообщили в местных администрациях — ТАСС.
На избирательном участке в Севастополе, где работает Комиссия ДНР, с утра уже образовались небольшие очереди. Голосовать приходят люди разных возрастов, многие - семьями. За первый час только на этом участке проголосовали около 60 человек, передает ТАСС.
Среди них Наталья и Сергей, которые вместе с сыном приехали в Крым на отдых - и специально для участие в референдуме приехали в Севастополь. «Мы хотим быть частью России, хотим, чтобы нам на головы перестали сыпаться бомбы. Мы собирались проголосовать за это еще в мае 2014 года, но тогда референдум не состоялся. Но голосуем сейчас», - рассказала Наталья.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник проголосовал на референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ на участке, расположенном на территории представительства ДНР в Москве.
«Наш локомотив пошел, поэтому я голосую за наше будущее, за мирное будущее нашего края», — сказал он.
Медицинские работники и жители Станично-Луганского района голосуют в участковой избирательной комиссии на базе Станично-Луганской больницы в поселке городского типа Станица Луганская в ЛНР — ТАСС.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что референдум организован на высоком уровне.
«Я считаю, что само голосование проводится на высоком уровне. Здесь это можно просто увидеть, как организованы сами участки и подготовлены специалисты. Все на высшем уровне», — сказал он журналистам в избирательной комиссии в Екатеринбурге.
По его словам, граждане ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья будут активно участвовать в референдуме об их вхождении в состав России. «Насколько я знаю, голосование будет очень активным, потому что на Донбассе каждый заинтересован в его исходе. И для них это безопасность и личная, и безопасность их семей. Это их жизни, будущее их детей», — отметил Гагин.
Голосование на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ проходит в пункте ПВР «Астраханские зори», где проживают 113 эвакуированных, в том числе 19 детей из республики и Мариуполя — ТАСС.
«Власти ЛНР, учитывая провокации Киева, предприняли все возможные меры, чтобы никакие обстрелы со стороны ВСУ не повлияли на ход голосования на референдуме», — сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Избирательная комиссия Оренбургской области создает все условия, чтобы желающие могли проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила председатель ЦИК региона Евгения Ивлева. Голосование стартовало на четырех участках в регионе и проводится в двух форматах: в помещении участка для голосования и выездным способом, передает ТАСС.
Посол ДНР в России Ольга Макеева проголосовала на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ на участке, расположенном на территории представительства республики в Москве — ТАСС.
Около 300 тыс. избирателей из ЛНР находятся в России, для них на территории РФ организовано голосование на референдуме о вхождении республики в состав РФ, сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко — ТАСС.
В пункте временного размещения в гостинице «Царицынская» в Волгограде, где проживают больше 100 человек, началось голосование. Прийти туда, чтобы отдать свой голос, могут все эвакуированные из Донбасса, Запорожской и Херсонской области — ТАСС.
ВСУ обстреливают Херсон, чтобы помешать волеизъявлению жителей на референдуме о вхождении Херсонской области в состав РФ, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев — ТАСС.
Беспрецедентные меры безопасности приняты на местах проведения референдума в ДНР, все силовые ведомства работают в усиленном режиме, сообщил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий. По его словам, все выездные группы для голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ выехали по маршрутам.
«По состоянию на 8 часов утра у нас открылись все комиссии, территориальные, участковые, все выездные группы выехали по маршрутам», — цитирует его ТАСС.
Оперативные штабы по безопасности развернуты в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, заявил начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин — ТАСС.
Вхождение Херсонской области в состав РФ откроет новые возможности для возрождения экономического, социального и культурного потенциала края, заявил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Он также призвал жителей региона принять участие в референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ — ТАСС.
Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%, свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.
Абсолютное большинство опрошенных жителей ДНР и ЛНР, готовых принять участие в референдуме, выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ (по 97%). Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3%.
Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих регионов выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).
Голосование началось на избирательных участках в Астраханской области. В региональном центре организовано четыре участка, в списках избирателей около 2,5 тыс. человек. Также голосование будет организовано вне помещений участков - на дому по заявкам от граждан (в настоящий момент поступило две заявки) и в четырех пунктах временного размещения для эвакуированных граждан, передает ТАСС.
Очереди образовались в Херсонской области на некоторых выездных участках во время голосования на референдуме по вхождению в состав РФ, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«Сегодня, 23 сентября, все участковые избирательные комиссии Херсонской области приступили к своей работе. Ситуацию оцениваем как положительную, все группы выехали. На некоторых участках уже очереди», — сказала она.
ЛНР открывает новую страницу в своей истории, заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Сегодня мы с вами на пороге великого исторического события. Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав РФ», — приводит его слова ТАСС.
Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что референдумы в Донбассе соответствуют международным нормам:
Более 5 тыс. членов избирательных комиссий Запорожской области приступили к работе на референдуме, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко — ТАСС.
Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября. В целях безопасности очное голосование будет только один день - 27 сентября.
Голосование проходит и в регионах Сибири. В некоторых регионах избирательные участки будут работать очно пять дней, в некоторых - на выезде, сообщили представители избирательных комиссий и региональных властей — ТАСС.
Россия поддержит решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в ее состав, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин:
Корреспондент РИА Новости передает из Мелитополя, где стартовал референдум по поводу вступления Запорожской области в состав России:
Глава ДНР Денис Пушилин назвал референдум о вхождении республики в состав РФ кульминацией непростого пути — ТАСС.
На референдуме в ДНР работают около 1 тыс. наблюдателей, свидетельствуют данные ЦИК республики — ТАСС.
Жители Донецка начинают голосовать на придомовых территориях. Выездные комиссии приезжают прямо во дворы жилых домов и оповещают жителей через громкоговорители о начале голосования — ТАСС.
Саперы международного противоминного центра ВС РФ перед началом референдума обследуют избирательные участки ЛНР на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
Нарушения в процессе голосования на референдуме о вхождении освобожденных территорий Запорожской области в состав РФ на данный момент не зафиксированы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко — ТАСС.