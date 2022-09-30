«Мы отправим водолазов». Россия и США ищут виновника ЧП на «Северных потоках»

Вид на утечку газа из газопровода «Северный поток» с самолета в Дании, 30 сентября 2022 года

Президент США Джо Байден заявил, что против «Северного потока» совершили диверсию. В Белом доме уточнили, что взрывы произошли на глубине 70-80 м. В то же время Владимир Путин обвинил «англосаксов» в атаке на газопроводы, а секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что спецслужбы Запада ранее подрывали трубопроводы, но у Москвы нет данных об их причастности к ЧП на «Северных потоках». Вашингтон назвал обвинения абсурдными.

Газопровод «Северный поток» подвергся диверсии — и Вашингтон в свете этого ЧП помогает зарубежным партнерам усилить защиту критически важной инфраструктуры, заявил американский президент Джо Байден. Минобороны северных стран сделали совместное заявление о ЧП на «Северных потоках» Главы Минобороны Дании, Норвегии, Швеции и Исландии сделали совместное заявление об авариях... 30 сентября 21:17

«Это был преднамеренный акт диверсии, — сказал он. — А теперь россияне разгоняют дезинформацию и ложь».

Он призвал не верить заявлениям российских властей о случившемся на трубопроводе.

По словам главы Белого дома, Вашингтон пока не может наверняка сказать, что именно случилось с трубопроводом. «Мы работаем с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло», — сказал президент США и добавил, что Вашингтон уже начал помогать своим союзникам с усилением охраны критически важной инфраструктуры.

«В надлежащий момент, когда все успокоится, мы отправим водолазов, чтобы выяснить, что именно случилось. Мы этого пока не знаем точно», — подчеркнул Байден.

Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что «нужно провести дополнительную работу в рамках расследования прежде, чем власти США смогут возложить ответственность в этом деле».

«Я думаю, очевидно, что это была диверсия, которая произошла, как мы думаем, на глубине примерно 70-80 метров <...> под поверхностью океана. Это требует определенного уровня оснащенности. Я не хочу спешить с утверждениями о том, как это произошло и кто именно это сделал, пока у нас не будет твердой уверенности», — добавил Салливан.

По его словам, США не считают, что ответственность за диверсию на «Северном потоке» может нести кто-то из партнеров Вашингтона по НАТО.

«Всем очевидно, кому это выгодно»

Между тем президент России Владимир Путин в своем выступлении 30 сентября возложил ответственность за ситуацию на «англосаксов». «Нет никаких сомнений, это взрывы». Что известно об утечках на «Северных потоках» Шведские сейсмологи уверены, что утечки на газпроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток... 28 сентября 00:41

«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», <...> фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил президент РФ.

«Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — подчеркнул Путин.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что у России пока нет данных о причастности западных спецслужб к подрывам на газопроводах.

«У нас нет таких данных [о причастности западных спецслужб], но у нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем», — отметил Патрушев.

«Я сейчас не буду называть, но они этим занимались», — сказал секретарь Совбеза РФ. Ранее он высказывал мнение, что основным выгодополучателем от выхода из строя газопроводов, прежде всего с экономической точки зрения, являются США.

В США отвергли обвинения

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова российского президента и заявил, что Запад не мог быть причастен к диверсиям. «Единственный надежный газопровод». «Турецкий поток» потерял экспортную лицензию Оператор «Турецкого потока» лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза, в частности... 30 сентября 01:16

«Мне действительно нечего сказать об абсурдных подозрениях президента Путина по поводу того, что мы или другие партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это», — заявил Блинкен.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Европе, особенно с Данией и Швецией. Мы поддерживаем расследование этих атак на трубопроводы. И мы работаем, чтобы определить, что является ответственным, но я не хочу забегать вперед», — сказал глава Госдепартамента.

Он также обвинил Москву в распространении дезинформации о ситуации вокруг «Северного потока» и пообещал, что США обнародуют информацию о причинах ЧП, как только та появится.

В НАТО также поддержали усилия по расследованию происшествий, которые привели к утечкам газа на трубопроводах.

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, альянс работает над усилением безопасности критической инфраструктуры союзников.

«Мы расширяем обмен разведывательными данными <...> и изучаем сведения, которые собрали за последние месяцы и недели, чтобы обнаружить что-то связанное с атаками на трубопроводы», — добавил он.

Что произошло на газопроводах

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые выявили в течение нескольких часов. Первую утечку обнаружили на «Северном потоке — 2» недалеко от датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа, которые попали в море. «Вероятно, появилась дыра». ЧП на «Северном потоке — 2» В одной из ниток газопровода «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября резко упало... 26 сентября 18:53

Датские власти запретили самолетам и судам приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.

Сейсмологи из Швеции уточнили, что 26 сентября зафиксировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания «Северных потоков». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инциденты диверсией, указав на то, что любое «преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам».

По данным издания Spiegel, органы безопасности Германии считают, что трубы были повреждены массивными взрывными устройствами.

Как европейские страны, так и Россия считают вероятной причиной диверсию, однако пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Эксперты отмечали, что обследование газопроводов может занять недели, а восстановление — месяцы или годы. Это делает невозможным их использование для поставок газа в Европу этой зимой.