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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 220-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 220-й день

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов. В результате обстрела у Запорожья автоколонны с мирными жителями, которые направлялись на подконтрольные России территории, погибли 30 человек, 88 ранены. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на заседании СБ ООН заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии находилось порядка 800 млн кубометров газа. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:17

Следователи СК РФ фиксируют последствия обстрела Киевского района Донецка.

10:00

Один человек погиб в субботу в результате обстрела в Петровском районе Донецка — РИА «Новости».

09:56

❗️ Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять, было решено перенести старт осеннего призыва на 1 ноября, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такое решение позволит развести потоки мобилизованных и срочников.

09:54

Российская система ПВО в четвертый раз сработала над Новой Каховкой, прогремели семь взрывов, сообщается в Telegram-канале «Новокаховская правда» — ТАСС.

Уточняется, что ВСУ ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Утром 1 октября был поврежден многоквартирный жилой дом в Новой Каховке.

09:45

Обнаружение и уничтожение опорного пункта ВСУ.

09:38

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь объяснил, почему Китай воздержался при голосовании по резолюции, которая осуждает референдумы, состоявшиеся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

09:29

Украинские войска за три часа обстреляли три района Донецка и Ясиноватую, выпустив в сумме 21 снаряд — РИА «Новости».

09:10

Турция не признает вхождение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявили в МИД республики — ТАСС.

09:03

Финляндия рассматривает возможность строительства забора на части границы с Россией, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo — ТАСС.

08:37

Два человека погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов, еще четверо пострадали, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».

08:34

Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области, из них 145 человек уже вернули домой из учебного центра. Еще 17 человек находятся на оформлении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в сети «ВКонтакте» — ТАСС.

08:29

Военный аэродром в Чернобаевке Херсонской области перейдет на баланс России и будет восстановлен, сообщил ТАСС заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

08:27

Власти западных стран опасаются немедленного вступления Украины в НАТО, поскольку не желают войны с Россией — ТАСС со ссылкой на Politico.

08:25

В России 1 октября начинается увольнение военнослужащих, призванных в рамках осенней призывной кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки — ТАСС.

Ранее сообщалось, что уволенных в запас срочников мобилизуют в приоритетном порядке.

08:23

Берлускони заявил, что новое правительство Италии не должно менять позиции в отношении России — ТАСС.

08:21

В Думу внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов — ТАСС.

Предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, либо воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

08:20

Сергей Куприянов на заседании СБ ООН заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии находилось порядка 800 млн кубометров газа — ТАСС.

08:18

Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра — РИА «Новости».

08:16

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине — ТАСС.

08:14

Бербок объяснила, почему Германия не поддерживает заявку Украины на выступление в НАТО.

08:12

Инцидент с «Северными потоками» выгоден США, заявил Небензя на заседании СБ ООН.

08:10

Число погибших в результате обстрела у Запорожья автоколонны с мирными жителями, направлявшейся на подконтрольные России территории, возросло до 30, ранены 88 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:08

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов — РИА «Новости».

08:05

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, рассуждая о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», пытается уйти от неудобных вопросов о том, кому выгоден разрыв связей России и европейских столиц в сфере энергетики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении российского посольства в Вашингтоне — ТАСС.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции России на Украине.

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