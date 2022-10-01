Военная операция РФ на Украине. День 220-й

09:56

❗️ Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять, было решено перенести старт осеннего призыва на 1 ноября, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такое решение позволит развести потоки мобилизованных и срочников.