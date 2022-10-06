«Призыв к началу мировой войны». В Кремле ответили на слова Зеленского о превентивных ударах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости превентивного удара по России со стороны НАТО, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на слова президента Украины и назвал их «призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нанесения превентивных ударов по территории России, чтобы «исключить возможность применения ядерного оружия». Военная операция на Украине. День 225-й Зеленский призвал страны Запада к превентивным ударам против РФ, в Киеве пояснили: речь шла... 06 октября 23:59

«Что должно сделать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия» — сказал он в видеоинтервью австралийскому Институту Лоуи.

Он обратился к международному сообществу с просьбой быть готовым нанести «превентивные удары, чтобы они [россияне] знали, что с ними будет, если применят [ядерное оружие]».

«А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» — отметил Зеленский.

Он также прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией.

«Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее», — считает Зеленский.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обратил внимание, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против РФ.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — заявил Никифоров.

В Москве ответили Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мировое сообщество должно обратить внимание на слова президента Украины. Он подчеркнул, что их нельзя оставлять без реакции. Песков оценил предложение Кадырова использовать «маломощное ядерное оружие» Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у глав регионов России «эмоции не должны брать верх»... 03 октября 16:02

«Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — сказал представитель Кремля.

Он обвинил США и Великобританию в том, что они «де-факто руководят деятельностью» Украины. По этой причине Лондон и Вашингтон должны нести ответственность за заявления украинского президента, считает Песков.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету». Она также сказала, что «Запад разжигает ядерную войну».

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на заявление президента Украины в своем Telegram-канале.

«Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал он.

Президент Украины в своем заявлении не уточнял, каким именно оружием (ядерным, неядерным, экономическим или политическим), по его мнению, НАТО должно нанести превентивный удар по России.

США оценивают угрозу

В Белом доме при этом отметили, что США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине. «Мы полны решимости». Блинкен предупредил Россию о последствиях ядерного удара Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай... 26 сентября 10:49

«Сложно сказать наверняка. Мы относимся к риторике Путина очень серьезно. Это было бы безответственно для нас — не воспринимать ее всерьез», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США «внимательно» следят за действиями России на Запорожской АЭС на фоне опасений, что Москва может обострить конфронтацию с Украиной. В связи с этом Вашингтон «продумывает» ответ на любое возможное применение Россией ядерного оружия, указал политик.

При этом Кирби отказался отвечать на вопрос, какими возможными последствиями использования ядерного оружия Вашингтон пригрозил Москве, заявив, что «об этом лучше не говорить публично».

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что организация считает неприемлемой и немыслимой идею о ядерном конфликте, эта позиция не изменилась.

«Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить, что генеральный секретарь ООН сказал по этой теме. Позиция генерального секретаря не изменилась», — сказал Дюжаррик. 22 сентября Гутерриш заявлял, что «ранее немыслимая идея ядерного конфликта превратилась в предмет обсуждений». «Это само по себе полностью неприемлемо», — подчеркивал он.

С 27 февраля силы стратегического сдерживания российской армии по распоряжению Путина перевели в особый режим боевого дежурства. Силы стратегического сдерживания включают гиперзвуковое и ядерное оружие. По данным The Times, НАТО предупредило входящие в альянс страны, что Россия может провести ядерное испытание на границах с Украиной. Альянс говорил о «серьезных последствиях» для России в случае применения такого оружия.

Путин 30 сентября пообещал, что власти будут защищать Россию «всеми имеющимися силами и средствами».