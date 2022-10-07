07 октября 2022, 08:11 Политика Военная операция на Украине. День 226-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 226-й день Григорий Плакучев

close 100% Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции Сергей Бобылев/ТАСС

Подразделения мобилизованных российских военнослужащих, прибывшие в ЛНР, начали подготовку на военных полигонах республики, передает корреспондент ТАСС. В России 22 региона, согласно заявлениям местных властей, объявили о выполнении плана по мобилизации, оставшиеся субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий. Над Новой Каховкой в Херсонской области сработала российская система ПВО, прогремело более 10 взрывов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.