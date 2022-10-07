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Политика

Военная операция на Украине. День 226-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 226-й день

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

Сергей Бобылев/ТАСС
Подразделения мобилизованных российских военнослужащих, прибывшие в ЛНР, начали подготовку на военных полигонах республики, передает корреспондент ТАСС. В России 22 региона, согласно заявлениям местных властей, объявили о выполнении плана по мобилизации, оставшиеся субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий. Над Новой Каховкой в Херсонской области сработала российская система ПВО, прогремело более 10 взрывов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:32

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 61 руб. впервые с 22 сентября — ТАСС.

08:30

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в ходе визита на Украину вновь призвала власти ФРГ как можно скорее поставить Киеву тяжелое вооружение - боевые танки и боевые машины пехоты — ТАСС.

08:29

Около 350 жителей Новосибирской области, попавших под частичную мобилизацию, получили отсрочку от призыва, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева — ТАСС.

08:27

МЧС России планирует завершить создание своих территориальных подразделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 июня 2023 года — ТАСС.

08:22

08:21

❗️Япония ввела санкции против более чем 80 индивидуальных лиц и 9 организаций из России, сообщает Минфин — ТАСС.

08:20

Устойчивого мира в Европе можно достичь только при условии, что в этом процессе будет участвовать Россия, заявила Меркель — РИА.

08:19

08:18

ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области — ТАСС.

08:17

08:16

Подразделения мобилизованных российских военнослужащих, прибывшие в ЛНР, начали подготовку на военных полигонах республики, передает корреспондент ТАСС.

08:15

08:14

Высокий (желтый) уровень террористической опасности в Курской области, граничащей с Украиной, продлили на 15 суток - до 22 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт — ТАСС.

08:13

08:12

ВСУ не смогут разрушить Антоновский мост в Херсоне, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, любые попытки наступления ВСУ на регион не увенчаются успехом — ТАСС.

08:11

08:10

В России 22 региона, согласно заявлениям местных властей, объявили о выполнении плана по мобилизации. Оставшиеся субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий — ТАСС.

08:09

08:08

Власти Перу ищут альтернативу поставкам удобрений и зерна из России в связи с ситуацией на Украине, сообщил глава МИД страны Сесар Ланда — ТАСС.

08:07

08:06

Представители Аргентины, Бразилии, Боливии и Мексики не подписали совместное заявление более чем 20 стран Организации американских государства, в котором осуждаются действия России на Украине — ТАСС.

08:05

08:04

Российское посольство в Оттаве ожидает реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение украинского президента Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные удары по России — ТАСС.

08:03

Украинские силовики трижды за час обстреляли три района Донецка из ствольной артиллерии. Об этом в пятницу сообщило представительство ДНР. По его данным, ВСУ трижды за час открывали огонь по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города из ствольной артиллерии калибра 155 мм, выпустив в общей сложности 14 снарядов.

08:02

Над Новой Каховкой в Херсонской области сработала российская система противовоздушной обороны, прогремело более 10 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации города.

08:01

Франция вместе с партнерами рассматривают возможность предоставления Украине дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar на основании запросов Киева, сообщил президент Эмманюэль Макрон — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 226-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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