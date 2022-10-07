«Эти активы огромны». Польша хочет поучаствовать в разделе российских денег

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить замороженные российские активы не только на помощь Украине, но и на поддержку жителей Евросоюза. По его данным, общая стоимость заблокированного имущества «российских олигархов» достигает €350 млрд. На эти средства можно не только восстановить Украину, но и помочь европейцам, считает политик. Для перераспределения активов может быть создан специальный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил передать замороженные в Евросоюзе российские активы Польше и другим странам Евросоюза. Такой сценарий, по его словам, обсуждался на саммите ЕС. В частности, предлагается создать единый фонд, который будет перераспределять средства. Военная операция на Украине. День 226-й Премьер Польши предложил использовать замороженные активы России «на благо Украины, а также на нужды... 07 октября 20:47

«Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации, российских олигархов», — цитирует политика польская газета wiadomosci.

«Эти активы огромны, составляют около €350 млрд. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, сегодня можно прибегнуть к этим средствам «для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства», но также и «для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши».

Ранее Моравецкий подчеркивал, что польские бизнесмены должны восстанавливать Украину за счет активов РФ. При этом Варшава выступает как за замораживание российского капитала, а также за его конфискацию и передачу на восстановление Украины.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на €30 млрд.

Украина представила резолюцию

19 сентября газета The Guardian сообщила, что Киев продвигает в Генассамблее ООН принятие резолюции, которая должна стать основой международного механизма получения компенсаций от РФ. В том числе речь идет о конфискации зарубежных активов россиян.

Украинские власти также хотят, чтобы меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан, стали одной из гарантий безопасности со стороны Запада.

В начале августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев изъял российские активы на $765 млн и соответствующая «работа» продолжается. По словам политика, чиновники предлагают конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих России, а если говорить и о резидентах страны, то «речь идет о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию».

США готовят поправки

В июне Минфин США сообщил, что Международная группа по блокировке российских активов уже заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более $30 млрд. Под ограничения доступа попали дорогостоящие товары, в том числе яхты, элитная недвижимость. Кроме того, заблокированы и активы Центробанка России на сумму около $300 млрд. Минск готовится защищать Союзное государство: каков потенциал белорусской армии Белоруссия в рамках союзнических отношений с Россией готова к вооруженной защите Союзного... 07 октября 18:31

В конце сентября американский Минюст обратился к Конгрессу с просьбой узаконить передачу Киеву замороженных российских активов. За счет этих средств власти США хотят возместить «вред, причиненный российской агрессией». Речь шла о разрешении на передачу Киеву «доходов, полученных от конфискованного имущества» российских бизнесменов.

Как заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс, это поможет «расширить ресурсы и средства Минюста» в деле «использования конфискованных средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине». Тем не менее, в ведомстве признали, что инициатива требует внесения поправок в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что если США законодательно разрешат конфискацию, это добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.