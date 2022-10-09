«Красные линии обозначены». В МИДе назвали границы, которые нельзя переступать Украине и Западу

Красной линией для России станут поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения, заявили в МИД РФ. По его словам, Вашингтон напрямую участвует в данном конфликте, поставляя на Украину не только вооружения, но и координируя непосредственно боевые действия с помощью передачи спутниковой информации. Получит ли Киев вооружения повышенной дальности и откуда взялись красные линии — в материале «Газеты.Ru».

Поставки Западом Киеву более мощных или дальних ракетных комплексов станут для России красной линией, заявил в интервью ТАСС директор 2-го департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Что касается красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — сказал Полищук.

По словам дипломата, у России достаточно инструментов реализации ответных мер.

Он отметил, что Москва уже неоднократно предупреждала Вашингтон о возможности стать полноценной стороной конфликта.

«Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжелым вооружением, поставляет ему разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников, помогает вербовать иностранных наемников, дает ориентировки по ведению боевых действий. Все это превращает его в участника конфликта. Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией», — отметил он. «Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию Экс-президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров и отметил, что он не... 09 октября 12:47

Кроме того, по словам Полищука, в той же роли выступают американские союзники: Великобритания, Франция, Германия, Польша, Канада, Новая Зеландия и многие другие страны, которые наращивают обороты поставок военной помощи Украине. «Это приведет к повышению степени его прямой вовлеченности в конфликт», — добавил он.

Касательно красных линий в вопросе Приднестровья и Молдавии Полищук заявил, что Кишинев в курсе позиций Москвы по данному вопросу, в том числе по «принципиальным для Москвы красным линиям». По его словам, приднестровское урегулирование остается в повестке дня с Кишиневом. Тем не менее опасность эскалации в данном регионе сохраняется, это связано с «попытками Киева раскачать ситуацию в регионе».

Также он напомнил о ряде терактов в Приднестровье в апреле и мае 2022 года. По его словам, цель данных провокаций очевидна – «попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия».

Референдумы и визы

Кроме того, Полищук, говоря о возможности проведения референдумов на новых территориях, например, в ряде пунктов Запорожской области, заявил, что «жители этих территорий вправе сами определять свое будущее».

Также Полищук заявил, что Россия не будет отвечать Киеву зеркально в визовом вопросе. По его словам, Москва будет руководствоваться собственными интересами и учитывать гуманитарные соображения. «Нефть — это не оружие. Из нее нельзя стрелять». Эр-Рияд ответил на претензии Вашингтона Саудовская Аравия хочет сохранить стабильность на рынке нефти в интересах покупателей и стран... 08 октября 11:26

«Простые украинцы, в том числе беженцы, которые ищут у нас защиту от украинских националистов, и без того испытывают огромные трудности. Мы также не забываем о семейных и иных узах, которые объединяют наших граждан. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств», — отметил он.

Постепенный разрыв красных линий

Президент США Джо Байден в мае исключил передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. Также в июле его советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не готов поставлять Киеву ракеты ATACMS дальностью 300 км, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Однако в конце июня США начали передавать Украине РСЗО HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS дальностью около 150 км. В Пентагоне не стали отрицать возможность атак на Крым с помощью данного вооружения.

В сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев, несмотря на прошлые отказы Вашингтона, продолжает обсуждать поставки ракет большей дальности. Однако он не уточнил, о какой именно номенклатуре идет речь.

22 сентября замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Вашингтон после объявления частичной мобилизации в России начал склоняться к возможности передачи систем ATACMS.

Он отметил, что единственным препятствием являются опасения Вашингтона, что украинские военные будут наносить удары по Крыму с помощью этих систем, однако у Киева таких планов нет.

7 октября The Wall Street Journal сообщила, что Киев продолжает просить Вашингтон передать ей баллистические ракеты ATACMS, чтобы использовать их в том числе для атак по Крыму. «Призыв к началу мировой войны». В Кремле ответили на слова Зеленского о превентивных ударах Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости превентивного удара по России со... 06 октября 23:40

«Причиной, по которой мы не хотим давать им такое оружие, являются разногласия по поводу ударов по целям в Крыму», — объяснил один из собеседников издания в конгрессе.

Первым понятие красных линий (англ. red lines) использовал экс-президент США Барак Обама 20 августа 2012 года, когда говорил о потенциальном применении химоружия во время войны в Сирии.

«Мы очень четко дали понять Асаду, что красная линия для США — это использование химического оружия», — сказал тогда он. Спустя ровно год произошли химические атаки в Гуте, Обама заявил: «Я не устанавливал красную черту. Мир установил красную черту, когда правительства, представляющие 98 процентов населения мира, заявили, что применение химического оружия отвратительно, и приняли договор, запрещающий его применение, даже когда страны ведут войну».

В российский политически дискурс понятие красных линий (то же: красная зона, красная черта) появилось во время послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина 21 апреля 2021 года. В ходе выступления он выразил мнение, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. <...> Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — отметил он

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — заключил Путин.