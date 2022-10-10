«Вот такие учения НАТО». Как был найден взрыватель рядом с «Северным потоком»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что предварительные результаты расследования взрывов на «Северных потоках» конфиденциальны, поэтому Швеция не предоставит России доступ к этим данным. Ранее Москва настаивала на необходимости участия в расследовании, так как взрывы произошли на ее собственности. На фоне расследований в «Газпроме» рассказали, что в 2015 году у «Северного потока» находили беспилотник, который используют для уничтожения мин. В компании указали, что дрон принадлежал НАТО.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не будет делиться результатами расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с российскими властями или «Газпромом».

«В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае», — заявила глава кабмина.

При этом она отметила, что утечка газа произошла в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции. Поэтому это не считается атакой на Швецию, а в районах взрывов могут находиться корабли других государств.

«Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила», — объяснила Андерссон. Взрывы на «Северных потоках»: что выяснила Швеция Шведская прокуратура после осмотра полицией безопасности разрушений на газопроводах «Северный поток... 06 октября 18:37

Ранее она получила письмо от российского премьер-министра Михаила Мишустина, в котором содержится просьба об участии Москвы в расследовании диверсии на газопроводе. «Мы работаем над тем, как именно сформулируем ответ», — сказала она.

По словам главы переходного правительства, у шведских властей нет информации о том, что Россия проводила собственное расследование в этом районе.

При этом и.о. министра обороны Петер Хультквист ранее заявлял, что Россию не допустят к расследованию ЧП, а и.о. министра юстиции Морган Юханссон говорил, что Швеция проводит предварительное расследование в рамках шведского закона, на него распространяется тайна следствия. В связи с этим он «считает нецелесообразным допускать к предварительному расследованию дополнительных субъектов».

«Газпром» рассказал о взрывателе НАТО

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на фоне расследования напомнил об инциденте на «Северном потоке», который произошел в 2015 году. Тогда при плановом обследовании газопровода обнаружили уничтожитель мин «Морская лиса», принадлежащий НАТО.

Точка обнаружения взрывателя — 651-й километр, глубина 40 метров. «Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», — сказал Куприянов.

«В НАТО заявили, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения у НАТО. Когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — сказал Куприянов. «Мы отправим водолазов». Россия и США ищут виновника ЧП на «Северных потоках» Президент США Джо Байден заявил, что против «Северного потока» совершили диверсию. В Белом... 30 сентября 23:54

По его словам, вооруженные силы Швеции извлекли и обезвредили устройство, после чего работу «Северного потока» возобновили.

В ноябре 2015 года ВС Швеции сообщали об обнаружении некоего подводного аппарата, сообщало «Шведское радио». Как рассказали военные, риск взрыва обнаруженного дрона «Морская лиса» на газопроводе был маловероятен. Представитель шведской армии Йеспер Тенгрот тогда заявлял, что военные установили происхождение дрона, он принадлежал Швеции. По словам Тенгрота, аппарат потерялся во время учений «далеко от того места», где был впоследствии найден. О том, что этим подводным объектом был натовский подводный уничтожитель мин, ранее не сообщалось (страна подала заявку в НАТО лишь в мае 2022 года).

Германия проводит свое расследование

Генеральная прокуратура Германии 10 октября инициировала расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel.

По данным издания, следователи уголовной полиции ФРГ и представители бундесвера уже 7 октября направились к месту взрывов для сбора доказательств, а теперь к следствию подключилась прокуратура. В ведомстве объяснили, что обнаружили достаточно признаков того, что нитки газопроводов были повреждены в результате заранее спланированных взрывов.

«Поскольку это была серьезная, насильственная атака на энергоснабжение Германии, которая могла нанести ущерб внешней и внутренней безопасности страны, это расследование имеет особое значение», — отмечает Der Spiegel.

По информации издания, начатое Генпрокуратурой ФРГ расследование дает Берлину возможность присоединиться к международной следственной группе. «Королевский флот или Военно-морские силы США». Кто мог атаковать «Северные потоки» Военно-морские силы США или Королевский флот Великобритании могли атаковать российские газопроводы... 02 октября 17:31

В Кремле ранее заявили, что Москву не собираются привлекать к расследованию атаки на «Северные потоки». «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем «хорошо известен конечный бенефициар этого преступления».

На этом фоне посольство России в Дании допустило проведение собственного расследования. В дипмиссии сообщили, что к этому шагу Москву подталкивает нежелание датских властей допускать российскую сторону к проводимой работе.

Посольство указало, что Россия считает расследование политически ангажированным, так как в нем участвуют государства – члены НАТО или страны, которые готовятся вступить в альянс. При этом без участия Москвы результаты расследования нельзя будет считать достоверными. В посольстве добавили, что Россия не исключает возможности ремонта газопроводов.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа, которые попали в море.

close 100% Место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2» Swedish Coast Guard/AP

Эксперты отмечали, что обследование газопроводов может занять недели, а восстановление — месяцы или годы. Это делает невозможным их использование для поставок газа в Европу этой зимой. Германия, Дания и Швеция проводят расследование инцидентов. Шведская сторона склоняется к версии о преднамеренной диверсии и отмечает, что в результате взрывов газопроводы получили значительный ущерб.