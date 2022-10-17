17 октября 2022, 08:08 Политика Военная операция РФ на Украине. День 236-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 236-й день Григорий Плакучев

close 100% Станислав Красильников/ТАСС

Воздушная тревога была объявлена утром 17 октября в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе. Взрывы произошли в городе Запорожье и на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.