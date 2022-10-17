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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 236-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 236-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Воздушная тревога была объявлена утром 17 октября в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе. Взрывы произошли в городе Запорожье и на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:13

Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины — ТАСС.

08:11

Взрыв произошел на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области Украины — ТАСС.

08:09

Рогов заявил об учениях ВСУ по форсированию Днепра в октябре — ТАСС.

08:07

Воздушная тревога была объявлена утром 17 октября в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе — ТАСС.

08:04

Взрыв произошел в городе Запорожье — ТАСС.

08:03

08:02

В нескольких регионах на юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 236-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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