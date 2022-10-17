Военная операция РФ на Украине. День 236-й

Воздушная тревога была объявлена утром 17 октября в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе. Взрывы произошли в городе Запорожье и на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:13
Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины — ТАСС.
08:11
Взрыв произошел на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области Украины — ТАСС.
08:09
Рогов заявил об учениях ВСУ по форсированию Днепра в октябре — ТАСС.
08:07
Воздушная тревога была объявлена утром 17 октября в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе — ТАСС.
08:04
Взрыв произошел в городе Запорожье — ТАСС.
08:03
08:02
В нескольких регионах на юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС.
08:01
08:00
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